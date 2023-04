La instrucción del procedimiento penal se ha abierto a instancias del fiscal Felipe Briones por un supuesto delito continuado de prevaricación del concejal oriolano del equipo de gobierno de coalición por retener sin firmarlas facturas del servicio de mantenimiento, conservación y reparación de viales y espacios públicos en Orihuela Costa pese a contar con el informe de conformidad para su abono de los funcionarios supervisores de ese contrato.

En agosto de 2022 el Ministerio Público recibió una denuncia de la propia empresa adjudicataria del servicio, Zaplana Caselles, acompañada de un lápiz de memoria con documentación y grabaciones de audio. Y semanas después otra del Partido Popular (PP) oriolano: en esencia coinciden en señalar que el concejal Noguera "se ha negado" a firmar facturas periódicas mensuales por la realización del servicio supervisadas de conformidad por esos funcionarios y la intervención municipal. Y que supuestamente el regidor habría propuesto a la mercantil realizar distintos trabajos fuera del contrato en Orihuela Costa a cambio de "agilizar" el pago de esas facturas.

La prestación a Zaplana Caselles fue adjudicada a principios del actual mandato, en julio de 2019 por un importe anual de 766.136 euros y una duración de cuatro años más dos de prórroga.

En algunos momentos en los últimos tres años la deuda del Ayuntamiento con la empresa ha superado los 400.000 euros. Y se ha abonado finalmente, al margen de la firma del concejal, tras el informe de la Intervención municipal que advirtió al propio concejal en un oficio de su responsabilidad por retener las facturas.

En el procedimiento constan varias grabaciones de audio en las que se constata cómo supuestamente el área de Infraestructuras -sin la presencia del concejal- solicitaba al responsable de la empresa la realización de trabajos al margen de los que figuraban en el pliego de condiciones a cambio de "agilizar" la firma de unas facturas que ya contaban con el visto bueno de los técnicos.

El técnico municipal -el tercero que se hacía cargo de la supervisión tras la sustitución de los dos anteriores- admite en una conversación que lo que está pidiendo a la empresa "no está bien", pero también recuerda que si no accede el pago de las facturas el concejal advertía que las tendría que reclamar la firma en los tribunales lo que suponía que "iba a pasar un tiempo" antes de cobrarlas. Aunque finalmente la Intervención municipal, aunque fuera con una demora de varios meses ordenó el abono.

También se indica en las diligencias de investigación que el concejal Noguera sustituyó unilateralmente, sin habilitación legal ni procedimiento administrativo que lo avalara a los dos técnicos supervisores del procedimiento, que insistían certificación tras certificación en la corrección de las facturaciones y que su importe se ajustaba al trabajo realizado sobre el terreno.

Y le asignó esas funciones a un encargado del área de Infraestructuras de la confianza de Noguera y a un asesor de confianza del propio concejal. Ese encargado daba órdenes verbales -nunca por escrito- a la empresa sobre cómo actuar en el día a día en ocasiones "contrarias" a los objetivos de la prestación y "el ordenamiento jurídico". Algo de lo que la mercantil advirtió por escrito al Ayuntamiento.

Las grabaciones se llevaron a cabo en varias reuniones entre el representante de la empresa en el Ayuntamiento de Orihuela y el área de Infraestructuras una vez que la mercantil entendió que el objetivo indicado verbalmente por el regidor en conversaciones previas no documentadas era supuestamente lograr que la empresa realizara esos trabajos fuera de contrato.

Antes de llevar el asunto al juzgado por la vía penal la empresa advirtió con varios escritos al Ayuntamiento de la situación que se estaba produciendo con la prestación y los perjuicios que provocaba a la empresa. Además del hecho de que los retrasos entrañaban para las arcas municipales el pago de intereses de demora.

Uno de los técnicos supervisores del contrato que finalmente fue sustituido al darse de baja denunció con un escrito las constantes "injerencias y presiones" de Noguera en su trabajo de comprobación de la prestación.

Según la investigación le insistía en reclamar documentación a la empresa o aseguraba que faltaba información para la firma de las facturas cuando no era así.

La Fiscalía, en función de los hechos denunciados, podría haber archivado el procedimiento. O también instado al juzgado a abrir la causa por considerar que había indicios de delito sin realizar más trámites. Sin embargo, ha optado por una tercera vía en la que el Ministerio Público profundiza en las denuncias que recibe llevando a cabo sus propias diligencias con las comparecencias de los denunciantes y elaborando su propio escrito de denuncia. Que es la opción escogida por el fiscal Briones para este caso.

Incumplimientos

El concejal de Infraestructuras Ángel Noguera, que también está investigado en otra causa vinculada al contrato de Parques y Jardines de la Costa, ha justificado la retención de la firma de las facturas en los supuestos incumplimientos de la empresa, no solo en los trabajos también en la construcción de las dependencias fijas de la empresa en Orihuela Costa. Incumplimientos que contrastan con lo que mantienen los informes de los técnicos y la Intervención. En este sentido indicaba que no podía avalar la prestación si no se ajustaba a las determinaciones del pliego.