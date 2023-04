El concejal Ángel Noguera (Ciudadanos), a pesar de la circular por la que se le despojaba de sus competencias de Infraestructuras, Servicios, Obras y Mantenimiento por supuesta prevaricación continuada, sigue gozando del sueldo y el cargo de teniente de alcalde, así como formando parte de la junta de gobierno local, por lo que la formación naranja continúa teniendo mayoría en este órgano en virtud del acuerdo de moción de censura entre Ciudadanos y el PSOE para convertir en alcaldesa a la socialista Carolina Gracia, que asumió quedarse en minoría (cinco miembros de Cs frente a cuatro del PSOE).

Así, la junta de gobierno local aprobará este martes la modificación del proyecto de urbanización llamado Alameda del Mar, más conocido como Cala Mosca, el penúltimo instrumento urbanístico -además de validar el proyecto de reparcelación- que requiere la propuesta para comenzar la construcción de 2.200 viviendas en el último kilómetro libre de hormigón a lo largo de 15 kilómetros de la costa oriolana.

Las reacciones no se han hecho esperar. Cambiemos, que apoyó la moción de censura no sin antes alcanzar un acuerdo con el PSOE en el que establecía como línea roja no urbanizar Cala Mosca, se pregunta si acaso Gracia no estaría manteniendo a Noguera en la junta de gobierno para salvaguardar así la mayoría de Cs en este órgano "y seguir sometiéndose al interés de José Aix [concejal de Urbanismo, también de Ciudadanos] y sus jefes al tiempo que facilita la aprobación de Cala Mosca con los votos de Cs", ha apuntado este lunes el concejal Carlos Bernabé.

De ser así, ha señalado Bernabé, "Gracia estaría dilapidando la mejor tradición del PSOE de Orihuela, con quien tenemos muchas discrepancias políticas pero a quien reconocemos que, al menos en otro tiempo, se atrevió a confrontar redes clientelares en Orihuela".

La alcaldesa justificó hace unos días la decisión de elevar el proyecto a la junta de gobierno, tras convocar hace unos meses una mesa de negociación con el promotor y justo después de denunciar presiones e intimidaciones por parte del urbanizador, "porque no hay motivo que impida darle continuidad al expediente administrativo", un expediente que lleva dos décadas de tramitación y "cuenta con todos los informes", alegó, pese a que ella misma poco antes había encargado al secretario general informes sobre si existe disponibilidad de recursos hídricos y capacidad para tratar las aguas residuales de la nueva urbanización. Según la regidora, el habilitado nacional ha indicado que en los nuevos informes de los técnicos de Urbanismo ahora se concretan con mucho más detalle esas exigencias al promotor, que deberá asumirlas.

Con todo, Cambiemos ha remitido este lunes un escrito a los miembros de la junta de gobierno en el que afirma que "no es descabellado aventurar que la insistencia en la aprobación inmediata del proyecto de urbanización no obedezca a ningún imperativo jurídico-administrativo, sino a la voluntad del promotor para la aprobación definitiva del proyecto con anterioridad a los próximos comicios para sortear tanto la incertidumbre política como eventuales cambios de signo o criterio del Ayuntamiento", máxime teniendo en cuenta "la enorme contestación social". De hecho, el sábado se celebró otra manifestación en contra del proyecto, convocada por la plataforma ciudadana Salvemos Cala Mosca.

La agrupación municipal advierte en el escrito del "terrible impacto socioambiental" y sobre todo de "su fragilidad administrativa y judicial, dado que el proceso contencioso administrativo abierto podría suponer la nulidad del instrumento de planeamiento en que se basa este proyecto". En este sentido, insiste en que "la junta de gobierno no parece haber ponderado en ningún momento las consecuencias de una eventual resolución judicial que declarase nulo o afectara al instrumento de planeamiento aprobado en pleno por PP y Cs en septiembre de 2021 y que es en el que se basa el proyecto de urbanización que se pretende aprobar".

Plazos del Pativel

Además, pone en tela de juicio el principal argumento del concejal de Urbanismo para aprobar el proyecto antes del 4 de mayo para evitar responsabilidades patrimoniales, ya que esta fecha marcaría el plazo estipulado por el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) por el cual el suelo pasaría a ser no urbanizable.

Sin embargo, Cambiemos sostiene que "no está en absoluto claro desde cuándo y cómo operan los plazos marcados". Tan es así, añade, que en el seno de la mesa de negociación el representante de la mercantil Gomendio afirmó que, bajo su criterio, los plazos operarían a partir del momento en que su representado obtuviera todos los permisos para reiniciar la urbanización, que se inició en 2007 y se paralizó por detectar flora y fauna protegidas.

"Una interpretación según la cuál estos plazos no estarían operando siquiera", prosigue el escrito, que agrega que "no hay indicios de que el Ayuntamiento haya realizado ningún trabajo para aclarar posibles incumplimientos de plazos por parte del promotor en las ejecuciones iniciales del plan a partir del año 2007 y antes de que éste se viera subordinado a las necesidades de nuevas evaluaciones ambientales".

En cualquier caso, insiste el escrito, "la junta de gobierno debe aclarar si, en el marco de su autonomía para recabar cuantas informaciones sean necesarias de cara a la toma de decisiones, ha consultado por el modo en que los plazos previstos por el Pativel computan en este proyecto".

A este respecto, el grupo municipal subraya que no le consta que haya alguna comunicación formal y por escrito más allá de la carta general remitida por la Generalitat en el año 2020 a los ayuntamientos con suelos afectados por la disposición del Pativel, por lo que "resulta llamativo que el concejal de Urbanismo active este argumento de forma unilateral y "espontánea" en el mismo momento en que los informes de su director de área dan el beneplácito al proyecto".

Responsabilidad patrimonial

Asimismo, a la formación municipal le llama la atención que Aix haya insistido con tanta frecuencia en que de no aprobar de forma inmediata el proyecto, el Ayuntamiento incurriría en una responsabilidad patrimonial cercana a los 200 millones de euros, una cifra que solo ha sido planteada por el promotor.

"Pareciera que se dan por válidos argumentos absolutamente hipotéticos y cuyo origen se puede trazar en el interés de una de las partes implicadas", resalta, puesto que la junta de gobierno no cuenta con ningún informe técnico y oficial sobre el balance de riesgos reales con respecto a posibles indemnizaciones y sus cuantías.

Destitución de Noguera

En cuanto a la destitución de Noguera, el edil de Cambiemos ha insistido en que "no lo han echado ni restado autoridad, solo le han quitado trabajo, porque es evidente que sigue gobernando", algo que ha calificado de "insultante y ridículo, una broma de mal gusto para ocultar lo evidente: la alcaldesa de Orihuela tiene carnet del PSOE, pero parece que trabaja para Cs, que es quien realmente gobierna".

Además, Bernabé ha recordado que la expulsión de Noguera debería haberse producido hace meses, dado que el edil está investigado por posible delito de prevaricación desde octubre tras una denuncia realizada por Cambiemos, y no solo eso, sino que "la Concejalía de Infraestructuras se ha convertido en un agujero de clientelismo, destrucción de servicios públicos y gestión cuestionable de fondos públicos", ha lamentado.

De ahí que Cambiemos haya insistido en la expulsión completa de Noguera e incluso de Aix y por extensión de Ciudadanos en bloque "si se quiere salvar un mínimo de dignidad antes de final de mandato".

Por su parte, el PP también ha manifestado que el cese en sus funciones a Noguera es "una nueva tomadura de pelo a los vecinos, a los que deberá dar las oportunas explicaciones de por qué decide retirarle las competencias, pero le mantiene en la junta de gobierno".

Para los populares, esta medida obedece a "un simple intento de hacer un apaño estético, que realmente se convierte en una auténtica chapuza". A su juicio, que el movimiento de Gracia "se aleja mucho de ser una medida verdaderamente higiénica", sino que "realmente no desea adoptar ninguna medida que pueda poner en peligro un posible nuevo gobierno de PSOE con Ciudadanos tras las próximas elecciones".

El grupo popular ha recordado que fue precisamente en la sesión de la junta de gobierno del 6 de septiembre de 2022 cuando se desestimó, con los cuatro votos socialistas y dos de Ciudadanos, la solicitud de recusación del concejal Noguera por parte de la empresa Zaplana Caselles, siendo ya conocedores en aquellas fechas de las condiciones denunciadas por la mercantil y que fueron trasladadas a la Fiscalía.

"Pese a todos los asuntos turbios que rodean a Noguera y al grupo Ciudadanos, también los socialistas evitaron con sus votos que el concejal tuviese que hacer una comparecencia en pleno el pasado mes de marzo", ha añadido el PP, que ha resaltado que un año después de la moción de censura "el Ayuntamiento se encuentra en una situación de colapso y bloqueo" con la entrega de la mayor parte de instrumentos de gobierno al grupo Ciudadanos.

Todo esto se suma a las ya desveladas investigaciones judiciales abiertas sobre los ediles Luisa Boné y Ángel Noguera, que estaban citados a prestar declaración en el juzgado el pasado 13 de marzo, aunque finalmente se suspendió por la huelga de los juzgados.