Alternativa Por Catral ha descartado presentarse a las elecciones municipales del 28-M. Era algo que ya estaba en la calle desde hacía unas semanas y que la formación independiente que ha gobernado junto al PSOE el municipio desde 2013 ha confirmado hoy con una nota de prensa.

El equipo de gobierno, liderado por el alcalde Juanjo José Vicente Martínez, compuesto solo por cuatro concejales de Alternativa Por Catral "continuará trabajando y gestionando el Ayuntamiento de Catral, hasta el próximo 17 de junio, fecha en la que tomará posesión la nueva corporación resultante de las elecciones del 28 de mayo".

Compromiso local

El partido político Alternativa Por Catral (APC) nació hace 12 años, compuesto por un grupo de vecinos que en "su gran mayoría no tenía ningún tipo de experiencia política, con un compromiso exclusivamente local, sin ninguna ambición de hacer carrera política y teniendo claro que la participación en política debe ser algo temporal y compatible con nuestra situación personal y laboral".

En su anuncio la formación explica que desde su creación, con la figura protagonista entonces de Pedro Zaplana, unos objetivos para mejorar "nuestro pueblo y la vida de nuestros vecinos y vecinas, y después de 10 años de gobierno municipal, donde hemos trabajado con responsabilidad y honradez, el partido ha acordado poner fin a esta etapa".

Martínez ha indicado que no se presenta candidatura pero el partido se mantiene, e incluso ha asegurado que ejercerá una labor de fiscalización aunque no esté representado en la Corporación -algo que no es nada sencillo desde el punto de vista administrativo y de acceso a la información-.

"Seguirá funcionando como estructura política, aportando ideas y fiscalizando la labor del nuevo equipo de gobierno", ha dicho este viernes Martínez.

Moción de censura

La gestión APC y PSOE comenzó en 2013 con una moción de censura que desalojó al PP del gobierno local. Esos dos primeros mandados fueron de estabilidad y gestión. La fórmula se ha repetido en un tercero, el del actual, con alternancia en la alcaldía de Inmaculada Úbeda y Juanjo José Vicente Martínez. Este último prescindió del PSOE y decidió gobernar en solitario desde octubre de 2022 con solo cuatro de los trece concejales con los que cuenta la Corporación al prescindir de los tres ediles socialistas.

"Nos sentimos orgullosos del trabajo realizado con responsabilidad y honradez, y desear a la nueva corporación lo mejor, y que aprovechen la oportunidad de encontrarse un Ayuntamiento con tan buena salud, ya nos hubiera gustado a nosotros en 2013 encontrarnos el Ayuntamiento como está ahora", indica la nota sin aludir a los motivos de su renuncia a presentarse.

De momento, han confirmado que concurrirán a las elecciones municipales el PP liderado por Joaquín Lucas -los populares fueron la lista más votada en las anteriores elecciones-, Raúl Alonso por el PSOE y Antonio Aznar por Vox.

"Lo más importante, agradecer a los vecinos y vecinas de Catral que han confiado en el proyecto de Alternativa Por Catral, votando a APC, aportando ideas y criticas constructivas para que nuestro pueblo siga creciendo", ha señalado Juanjo Martínez.

Subvenciones

El partido ha querido hacer balance de su gestión con un exhaustivo relato de los objetivos que considera que ha conseguido durante los últimos años. Entre otros destaca el plan de subvenciones, para potenciar y fomentar las actividades de las asociaciones, clubes y entidades del municipio, como motor de la actividad cultural, deportiva, festiva, entre otras, con la firma de convenios de colaboración con más de 46 asociaciones y clubes deportivos, incrementando las aportaciones municipales, con un importe anual superior a 265.000 euros, por ejemplo la colaboración con la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa ha pasado de 3.000 a 9.000 euros, el convenio con la Comunidad de Regantes para el mantenimiento de acequias de riego y azarbes de avenamiento ha pasado de 3000 a 8.000 euros, la colaboración con la Asociación de Hombres y Mujeres de la Tercera edad ha pasado de 3.000 a 7.000 €, las peñas de las fiestas han pasado de recibir ayudas de 12.000€ a 20.000€.

Tercera edad

En 2019, se hizo una remodelación de la cafetería del hogar de la tercera edad, sistema eléctrico y pintura, y en 2022 se ha realizado la modernización y accesibilidad integral del edificio de la 3ª edad por importe de 86.000€, no existía ascensor a la 2ª planta, reforma de la sala de eventos de 250 metros cuadrados, mobiliario nuevo (mesas y sillas), acristalamiento de todas las ventanas y puertas, placas solares y pasando de un convenio de colaboración por valor de 3000€ a 7000€.

Administración local

En el verano de 2013 APC se puso manos a la obra con la implantación de la administración electrónica en nuestro Ayuntamiento, para tener la posibilidad de realizar todo tipo de trámites desde casa. Se realizó una modernización de la comunicación digital donde el 100% de las empresas pueden presentar sus facturas desde su domicilio y los ciudadanos tienen la posibilidad de presentar cualquier escrito sin desplazarse al ayuntamiento. Se implantó la plataforma Gestiona para la digitalización de "todos expedientes y así actualmente no existen documentos en papel que no estén archivados electrónicamente". También se llevó a cabo la reforma del Ayuntamiento "para tener unas instalaciones modernas y accesibles a los ciudadanos y las instalaciones "para nueva ubicación el Juzgado de Paz".

En 2013 APC recibió una deuda municipal heredada del PP de 5.643.513€, facturas pagadas dos veces, contabilidad del año 2012 sin realizar, y varios años seguidos con déficit, gastos de la tarjeta de crédito de alcaldía sin justificar, y las empresas y comercios teniendo que esperar hasta más de un año para cobrar sus facturas, y 10 años después la deuda se ha reducido un 86,72 %, de los 7 préstamos que heredamos sólo quedan por pagar uno, por importe de 748.910€, "que podría estar pagado desde el año pasado si PP o PSOE apoyaran la propuesta de este equipo de gobierno de destinar parte del remanente de Tesorería generado, ya que tenemos un importe de 2.071.000€". "En 10 años no se ha subido ningún impuesto, y en el año 2018 se bajó un 10% el Impuesto de Bienes Inmuebles para todas las viviendas, para compensar el aumento de la tasa de basuras, que posteriormente explicaré los motivos.

Caos urbanístico

En materia urbanística "nos encontramos un caos, heredado de la etapa de gobierno del PSOE, principalmente entre los años 2000-2007, esa gestión ha condenado el desarrollo del municipio, ya que muchos años después continuamos sin poder aprobar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), a pesar de que en febrero de 2019, se reformó la legislación autonómica". Gracias a esa reforma, admite APC "se han podido tramitar planes de minimización y nos hemos adherido a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio". El Ayuntamiento a través de la Ordenanza Urbanística municipal tramitó licencias de habitabilidad, para que los propietarios pudieran contratar los servicios básicos de agua y luz definitiva, e inscribir sus casas en el Registro de la Propiedad. Además se han construido 6 kilómetros de aceras, pendientes de construir desde hace más de 20 años, más de 300 rampas de acceso a minusválidos, carros de bebe, personas mayores y la ejecución del carril bici entre Catral y Dolores, entre el casco urbano y La Erita y entre Santa Águeda y el Polígono y las instalaciones deportivas, dotados de nuevas luminarias.

Actualmente el Ayuntamiento dispone de remanentes de tesorería de más 2 millones euros (2.071.000 €), que se van a destinar a amortizar los 748.910€ euros de deuda, "para tener un Ayuntamiento con deuda cero y se ha propuesto al pleno destinar otra parte del remanente diferentes actuaciones de asfaltado, mejora polígono industrial y aceras. Además la nueva corporación puede tener la tranquilad de que no tenemos juicios pendientes donde nos reclamen indemnizaciones", ha asegurado el actual alcalde.