La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que distingue cada año con banderas azules a las mejores playas y sendas, ha pedido al Ayuntamiento de Orihuela información sobre el mal estado del Sendero Azul de Cabo Roig, ante las denuncias vecinales de cuantiosos desperfectos, e incluso ha solicitado que se arriara la bandera.

La Asociación de Vecinos Cabo Roig y Lomas ha lamentado en varias ocasiones el mal estado del sendero por "abandono" y un deficiente mantenimiento, sobre todo en el tramo que discurre perimetralmente en la playa de La Caleta.

En este sentido, la organización ha destacado los constantes desprendimientos de rocas con riesgo potencial para la vida de los transeúntes; la falta de más de 80 balaustres en la baranda de madera, con riesgo también de caídas; pilares sin la sujeción adecuada, con riesgo de desprendimiento; mala señalética y deficiencias en el pavimento.

Según el Consistorio, ya se han arreglado. Con todo, preocupa que Orihuela, que cuenta con banderas azules en sus 11 playas, pierda alguna este año por deficiencias en los servicios, como la falta de aseos y chiringuitos, que no está claro que se recuperen en verano, ya que la licitación, que también incluye hamacas, sombrillas y oferta de deportes náuticos, está encallada pese a que se trataba de un contrato -ya prorrogado- que caducó el 1 de enero.

Asociaciones vecinales y trabajadores de los chiringuitos se van a manifestar este martes a las 11.00 horas en el paseo de Cala Bosque, en La Zenia, para reclamar la recuperación de estos servicios y mejoras en las playas.

Además, ante el temor de perder las 11 banderas azules, han registrado una pregunta en el pleno del próximo jueves para el concejal de Playas, Antonio Sánchez, sobre sus propuestas para mantener la certificación de las banderas azules, "ya que sin la puesta en marcha de los servicios de temporada no será posible su consecución", advierten.

También recuerdan al edil que en la sesión plenaria de febrero aseguró que a primeros de marzo estaría en marcha tanto la licitación de los chiringuitos como los aseos químicos que iban a instalarse por parte de su concejalía. "Han pasado dos meses y nada de eso ha ocurrido", lamentan, "ni siquiera en Semana Santa".

Mientras, Costas ha exigido al Ayuntamiento de Orihuela que retire los chiringuitos por no cumplir con la finalidad por la que fueron autorizados, ya que las instalaciones se encuentran cerradas al público. A su vez, la adjudicataria ha impugnado judicialmente la orden de desalojo por parte del Consistorio.

Entretanto, la empresa, que ha explotado el servicio desde 2018, ha pedido a la administración indemnizaciones por casos de fuerza mayor, solicitando que con la extinción del contrato se revise el canon para contrarrestar las pérdidas económicas por la borrasca Gloria, la DANA de 2019, la pandemia y la inflación.

Así, los convocantes a la manifestación afean al Ayuntamiento que no haya planificado con suficiente antelación la nueva licitación, y se preguntan por qué, mientras tanto, no han dejado que la última concesionaria ejerza su actividad hasta que se formalice el nuevo contrato y así ofrecer los servicios de playas a los ciudadanos. No en vano, continúan, "esta situación no solo ha provocado consecuencias negativas en el turismo y la ciudadanía, sino también en la economía del municipio al dejar de recaudar casi un millón de euros, correspondiente al canon ofertado, sin olvidarnos de los trabajadores que se encontraron de un día para otro en una situación de desempleo inesperada al igual que ocurrió en verano de 2018".

"¿De verdad esta es la imagen que el Ayuntamiento de Orihuela quiere proyectar para incentivar el turismo en nuestra zona?", se preguntan, al mismo tiempo que cuestionan qué imagen se quiere transmitir como destino turístico de calidad.

Sin duda, Adeac, promotora de la iniciativa, tendrá en cuenta todas esta cuestiones a la hora de revalidar las 11 banderas -Punta Prima, Cala Bosque, La Caleta, Cala Capitán, Aguamarina, Campoamor, Barranco Rubio, Cala Estaca, Cala Mosca, Cala Cerrada y Mil Palmeras- por sexto año consecutivo, siendo la segunda ciudad de España con más banderas azules, junto con Vigo, y la primera de la Comunidad Valenciana. Unos distintivos que aportan valor como destino turístico a nivel nacional e internacional.

La Vega Baja se posiciona en un lugar preferente dentro de la costa valenciana, que a su vez se ha convertido un año más en la comunidad autónoma española con más banderas azules, con 158 distintivos, el 21,67% del total del país. Además, Alicante ha ampliado su distancia como la provincia más galardonada a nivel nacional, con 91 banderas azules (el 12,5% del total), por delante de Pontevedra, con 63, y de Málaga, con 44.

Sendero azul

El paseo que discurre entre las playas de Cala Capitán y La Caleta, en Cabo Roig, obtiene desde mayo de 2021 el distintivo de Sendero Azul, que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac).

Transcurre paralelo a la línea de costa e incluye un total de cinco miradores, presentando variedad de materiales de alto interés geológico en sus acantilados y playas, así como elementos de alto valor patrimonial, como la torre de Cabo Roig, edificación militar tipo torre vigía del siglo XVI, catalogada como Bien de Interés Cultural.

A lo largo de sus 2,5 kilómetros, se puede disfrutar del paisaje marino, desde Cabo Roig hasta la Manga del Mar Menor e Isla Grosa, observando las sombras en el agua de las praderas de posidonia, que forman auténticos bosques submarinos que sirven de refugio y alimento a los animales acuáticos.

En la zona terrestre cabe destacar la abundante existencia de arbusto protegido conocido como jarilla cabeza de gato, y en cuanto a la fauna, hay que mencionar la existencia de especies de lagartija colirroja, abejaruco común, alcaudón común, gaviota patiamarilla, gaviota reidora, charrancito común, charrán común, chorlitejo, vuelvepiedras, andarríos y cormorán grande.

El sendero muchas veces forma parte de las rutas que organiza cada mes la Concejalía de Turismo, con el reclamo como espacio para la interpretación ambiental, el disfrute de la naturaleza y la realización de actividades deportivas y de ocio al aire libre.