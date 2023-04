El PP de Orihuela ha presentado la lista de candidatos con la que concurrirá a las elecciones municipales del 28 de mayo. A la cabeza se encuentra José Vegara, que mantiene su puesto tres días después de que saliera a la luz que tiene abierta una causa por dos delitos fiscales en los juzgados de Orihuela y en la cual tanto la Fiscalía como la Hacienda Pública han formulado escritos de acusación en los que ya solicitan la apertura de juicio oral contra él, con siete años de cárcel y más de cinco millones de euros defraudados.

Además, un juzgado de lo Penal de Orihuela ha resuelto la apertura de juicio oral contra Vegara, una línea roja que el partido ha mantenido a la hora de apartar a sus cargos públicos de la carrera electoral.

En este punto, ha señalado que "deben apartarse los que tienen causas pendientes con la justicia por su acción política", pero no "una persona que se ve implicada de manera tangencial, precisamente porque unos sean capaces de mover una cuestión que sucedió hace 16 años". En ese caso, ha añadido, "le estaríamos dando la razón a los que quieren que la política siga siendo sucia, mentirosa y rastera".

En este sentido, ha afirmado que "es sospechoso que se reactive un caso archivado en 2015 y señalándome como si fuera parte de una gestión directa mía". Así, ha explicado que "en 2007 un empleado de una de mis empresas hace una gestión inadecuada, en la que yo no tengo nada que ver, y cuatro años después Hacienda denuncia a nuestra empresa; como responsable solidario soy imputado, al igual que otros miembros del consejo de administración".

A renglón seguido, ha continuado diciendo que en 2015 se archiva y posteriormente hay una reapertura, de la que el viernes dijo no tener constancia, pero en esta ocasión ha afirmado que sus abogados se lo han comunicado este fin de semana, y ha reiterado que no es una gestión suya: "No hay ninguna firma ni documento que me ligue a ese caso".

Caras renovadas

Vegara ha manifestado que es "una lista que está llamada a gobernar y cambiar Orihuela". Le siguen Agustina Rodríguez Navarro, Víctor Valverde Sáez -del anterior equipo de gobierno de gobierno y concejal del Ayuntamiento en la actualidad-, Matías Ruiz Peñalver, Rocío Ortuño Cartagena y Mónica Pastor Felices.

El séptimo puesto lo ocupa un independiente, Vicente Pina López. Como ya adelantó este medio, Antonio Cerdán, presidente del partido Claro se integra en la lista popular como independiente en el número 14. El partido, que enarboló la independencia de Orihuela Costa, rompió con Cambiemos a raíz de que la formación de izquierdas apoyara en abril del año pasado la moción de censura que desalojó al PP del poder y convirtió en alcaldesa a la socialista Carolina Gracia.

Claro decidió el pasado jueves en una asamblea extraordinaria concurrir a las elecciones con el PP, ya que "el Partido Popular ha garantizado, en caso de liderar el gobierno municipal, el nombramiento de un concejal de la Costa con competencias, presupuesto y un equipo de apoyo con representación de Claro", han explicado desde el partido.

Desde su creación hace 17 años, ha abanderado las reivindicaciones históricas de Orihuela Costa, concurriendo a cuatro comicios electorales consecutivos -dos veces en solitario y otras dos con otro partido-. En cada ocasión ha conseguido, con una media de mil votos, captar la mayoría en el litoral.

Por ejemplo, en 2019 logró más que PP y Ciudadanos. Sin embargo, en ninguna ocasión ha llegado a alcanzar el 5% del total de las papeletas emitidas en el municipio -ciudad y pedanías incluidas- que exige la ley para elegir al primer concejal (unos 1.500 votos), logrando algo más de 1.400 en las de 2015 y 960 en las de 2019.