La presidenta del PP en San Fulgencio, María Concepción García Baeza, dejó el lunes el cargo y su afiliación al PP. Llevaba cuatro años al frente de la agrupación local, aunque solo diez meses de manera oficial. «Desde el 23 de marzo de 2023 no ha recibido la información necesaria para poder desempeñar mi cargo de manera efectiva y tampoco he sentido el apoyo y agradecimiento que esperaba", asegura en un escrito al que ha tenido acceso el diario.

«Además, no se ha cumplido una de las funciones principales asociadas a mi cargo como presidenta local y del comité electoral. Ni se me ha permitido opinar en la toma de decisiones tanto en lo referente a la campaña, como en la firma y supervisión de la lista. A día de hoy, 24 de abril, sigo sin tener conocimiento de ese documento y sin haberlo firmado, aunque tengo constancia de que se ha presentado ante la junta electoral».

"Falta de transparencia"

García Baeza asegura que el coordinador comarcal, al que no cita, llamó al candidato para que «prescinda de mí. La falta de transparencia e información son problemas que he intentado abordar, pero no he recibido la respuesta que esperaba». Explica que la echaron de una lista en la que figuraba como número 3 por causas que desconoce. «A partir de ahí, en todas las reuniones se prescinde de mi opinión y se me excluye». Concluye asegurando que desde el 23 de marzo, «quedo exenta de cualquier responsabilidad».