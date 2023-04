El candidato del PP a la Alcaldía de Orihuela, José Vegara, ha señalado que la práctica le está demostrando, muy a su pesar, que para algunos "en política, todo vale" para conseguir ganar unas elecciones, en referencia a la apertura de juicio oral por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y dos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA y en el impuesto de sociedades.

En este sentido, ha manifestado que trata de un asunto totalmente orquestado; estoy sufriendo una cacería, una persecución, que sin ser fruto de la casualidad sale a la luz pública justo tres días antes de tener que presentar mi candidatura y coincidiendo con un acto importante del PP de Orihuela".

Así, ha añadido que "esto, sin temor a equivocarme, tiene por objeto acabar con mi propia reputación cuando mi única pretensión en todo este tiempo ha sido servir a Orihuela y no servirme de ella, le pese a quien le pese". Ejemplo de ello, ha expuesto, es que ha estado trabajando por presentar una lista renovada e ilusionada y por sumar esfuerzos para unir al PP: "Estoy tranquilo y continuaré con la cabeza bien alta porque esto es un problema que viene de lejos centrado en diferencias entre la empresa, de la que soy socio desde hace más de 30 años, y la Agencia Tributaria". A continuación ha agregado que "es un asunto del ejercicio 2005; es decir, un asunto privado de la empresa ajeno a la gestión pública".

El candidato ha reiterado que jamás ha orquestado ni ha participado en ningún plan para presentar facturas falsas ni gastos ficticios, y "espero que me dejen ejercer mi derecho de defensa como es debido, evitando verter afirmaciones contrarias a la verdad con el ánimo espurio de dañar mi imagen", ha aclarado Vegara, que a su vez ha indicado que es víctima de "un vía crucis judicial" como consecuencia de "una justicia tardía" por el retraso fruto de la falta de medios que hay en la Administración de Justicia, en referencia a que la causa se inició en el año 2011 en relación al ejercicio 2005, y "todavía no me han dado traslado ni tan siquiera para formular escrito de conclusiones provisionales (defensa) ni tampoco existe señalamiento del juicio oral -cosa bien distinta de la apertura del juicio oral-".

También ha afirmado que cree "fervientemente en la justicia" y en su "inocencia", además de esperar que, "a diferencia de lo que hacen algunos partidos políticos, se garantice la independencia de poderes y se eviten injerencias en la Administración de Justicia, que se encuentra en la mayor crisis habida desde la democracia y de lo que se omite hablar".

Asimismo, ha subrayado que el gabinete jurídico está iniciando las vías correspondientes a los efectos de denunciar las vulneraciones al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de las personas cuyos nombres con apellidos no pueden salir en ningún medio de comunicación en preserva de sus derechos.

La causa judicial

Según Vegara, la causa se archivó en mayo del año 2013 al entender el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela que dado el tiempo en que se pone en conocimiento de este juzgado el hecho objeto de investigación, el 11 de enero del año 2011, no ha sido posible llevar a cabo una investigación instructora que haya permitido obtener datos objetivos suficientes contra los investigados y dictar en consecuencia alguna resolución fundada contra los posibles autores antes de que se cumpliera la prescripción del delito. Por ello, como han transcurrido más de cinco años desde la fecha de los hechos investigados, ha prescrito el delito investigado y, en consecuencia, procede acordar el sobreseimiento libre de las presentes actuaciones.

Este auto fue objeto de recurso por las acusaciones, y se estimó por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche, razón por la que se reabrió el procedimiento en el año 2015. Ex post, se dictó el auto de transformación en procedimiento abreviado en el año 2017, sin que hasta el mes de mayo de 2022 se dictase auto de apertura de juicio oral. A día de hoy, a Vegara todavía no se le ha dado traslado de la causa a fin de que presente escrito de defensa.