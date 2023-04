Vecinos de Orihuela Costa se han manifestado este martes en Cala Bosque, en La Zenia, para exigir al Ayuntamiento que vuelvan los servicios a las playas, sobe todo el de chiringuitos y aseos, que permanecen cerrados desde el pasado 1 de enero, cuando caducó el contrato, sin que aún se haya realizado una nueva licitación, por lo que los plazos son muy ajustados para que se puedan reabrir en verano.

Entre los asistentes, también se encontraban empleados de Chiringuitos del Sol, la empresa adjudicataria que hasta ahora prestaba el servicio. "Playas sin servicios, familias sin trabajo" ha sido uno de los mensajes que se podía leer en las pancartas de los manifestantes, que también han aludido a la suciedad de las playas.

Además, ante el temor de perder las 11 banderas azules, han registrado una pregunta en el pleno de este jueves para el concejal de Playas, Antonio Sánchez, sobre sus propuestas para mantener la certificación de las banderas azules, "ya que sin la puesta en marcha de los servicios de temporada no será posible su consecución", advierten.

También recuerdan al edil que en la sesión plenaria de febrero aseguró que a primeros de marzo estaría en marcha tanto la licitación de los chiringuitos como los aseos químicos que iban a instalarse por parte de su concejalía. "Han pasado dos meses y nada de eso ha ocurrido", lamentan, "ni siquiera en Semana Santa".

Mientras, Costas ha exigido al Ayuntamiento de Orihuela que retire los chiringuitos por no cumplir con la finalidad por la que fueron autorizados, ya que las instalaciones se encuentran cerradas al público. A su vez, la adjudicataria ha impugnado judicialmente la orden de desalojo por parte del Consistorio.

Entretanto, la empresa, que ha explotado el servicio desde 2018, ha pedido a la administración indemnizaciones por casos de fuerza mayor, solicitando que con la extinción del contrato se revise el canon para contrarrestar las pérdidas económicas por la borrasca Gloria, la DANA de 2019, la pandemia y la inflación.

Así, los convocantes a la manifestación afean al Ayuntamiento que no haya planificado con suficiente antelación la nueva licitación, y se preguntan por qué, mientras tanto, no han dejado que la última concesionaria ejerza su actividad hasta que se formalice el nuevo contrato y así ofrecer los servicios de playas a los ciudadanos. No en vano, continúan, "esta situación no solo ha provocado consecuencias negativas en el turismo y la ciudadanía, sino también en la economía del municipio al dejar de recaudar casi un millón de euros, correspondiente al canon ofertado, sin olvidarnos de los trabajadores que se encontraron de un día para otro en una situación de desempleo inesperada al igual que ocurrió en verano de 2018".

"¿De verdad esta es la imagen que el Ayuntamiento de Orihuela quiere proyectar para incentivar el turismo en nuestra zona?", se preguntan, al mismo tiempo que cuestionan qué imagen se quiere transmitir como destino turístico de calidad.