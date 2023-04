El pleno ha aprobado por unanimidad, en su sesión ordinaria del mes de abril, una modificación presupuestaria -a cargo de remanente de tesorería- de 1,9 millones de euros para realizar la reparación de los daños que la DANA de 2019 causó en los pabellones 1 y 2 del Centro Ocupacional Oriol, situado en el Palmeral.

Una vez el edificio esté rehabilitado, también albergará el CRIS (Centro de Rehabilitación e Integración Social para personas con enfermedad mental crónica). De este modo, la obra contempla la reforma y rehabilitación del inmueble por un importe de 1,4 millones euros, además de la dotación de mobiliario y enseres para los dos centros por 220.000 euros y equipamiento informático (45.000 euros).

Asimismo, el presupuesto contempla maquinaria y utillaje, con 230.000 euros que irán destinados a la instalación de una cocina industrial y otra de uso doméstico destinada a impartir el taller de habilidades de la vida diaria que desarrolla CRIS, así como un horno de cocina de cerámica y barro o guillotina industrial, entre otros.

Esta reforma, que aún se tiene que licitar y adjudicar, ya contaba en mayo de 2021, cuando gobernaba el PP, con un proyecto de obras y un presupuesto de 946.000 euros que al no realizarse en su momento se ha incrementado en casi medio millón por el deterioro que ha ido sufriendo este edificio, incluidos episodios de vandalismo, desde que resultó dañado, algo que la alcaldesa del municipio, Carolina Gracia, ha afeado a los populares.

Rafael Almagro, portavoz del PP, ha criticado que "dos años después cueste un millón más", lo que ha achacado a los impedimentos por parte de Conselleria.

El objetivo, tal y como se anunció a finales del año pasado, es que los usuarios del centro ocupacional y el CRIS, que actualmente se encuentran en el centro cívico de La Aparecida, puedan regresar a las instalaciones del Palmeral en el primer trimestre de 2024.

En paralelo, ese es el horizonte también para que los usuarios de la residencia, que ahora están reubicados en el centro para dependientes Delfina Viudes de Torrevieja, vuelvan al municipio. En concreto, al antiguo asilo, un inmueble que la Generalitat ha adquirido por 4 millones de euros y en el que va a invertir 1,7 millones para reformarlo.

La sesión plenaria, tal y como adelantó este periódico, también ha dado luz verde -con los votos de PSOE, Ciudadanos y Vox, la abstención de Cambiemos y en contra del PP- al cambio de calificación jurídica del Palacio Sorzano de Tejada con el fin de que este pase de ser un bien demanial a un bien patrimonial. El objetivo es que el edificio, del que el 72,19 por ciento es de titularidad municipal y el 27,81 por ciento es propiedad de la Fundación Pedrera Comunidad Valenciana, en base a un acuerdo de cesión por parte de esta, pueda ser objeto de permuta por el Molino de la Ciudad, del que es propietaria la fundación.

Según el texto de la propuesta, una vez el Molino de la Ciudad sea de propiedad municipal, se podrán iniciar los trabajos para "dotar a este de contenido y así poderlo destinar al uso y disfrute del pueblo y ciudadanía del municipio de Orihuela". En palabras de José Aix, concejal de Patrimonio, es el paso previo a la permuta por la que "el Molino de la Ciudad pasará a ser propiedad municipal para su restauración y para que pueda ser visitado".

La oposición ha apostado por mantener los dos edificios en manos del Ayuntamiento. Así, María Asunción Aniorte, concejala de Vox, ha manifestado que "es mejor disponer de ambos inmuebles", mientras que Carlos Bernabé, de Cambiemos, se ha preguntado por "qué vías alternativas se han explorado para que Orihuela mantenga en propiedad dos bienes de enorme valor".

Bernabé ha reconocido "el valor histórico e identitario" del molino, reflejo de un sentimiento oriolano -"orgullo por el esplendor que podría ser y pena por lo que realmente es"-, pero ha lamentado que "quizá este acuerdo no sea el más beneficioso para el municipio", ya que "pasamos a tener una ruina sin proyecto de rehabilitación", y ha pedido que se negocie con la fundación "de manera clara y transparente".

"Hemos escuchado pocas verdades", ha criticado Almagro, para quien "la jugada está muy clara", a lo que Dámaso Aparicio (PP) ha añadido que "cambiamos un palacio por una ruina". Aparicio ha incidido en que "la tasación la ha hecho la propia fundación, y el técnico municipal la hace suya", añadiendo que sin este problema, que obliga a que el cambio de calificación jurídica pase por el pleno, "ya estaría permutado en junta de gobierno sin enterarnos". Por último, se ha preguntado "qué necesidad hay de ceder el Palacio Sorzano de Tejada".

Gracia ha explicado que la fundación ofreció a Alcaldía esta permuta, y que el cambio de demanial a patrimonial se debe a "un error de hace años", cuando "se inscribió mal". Al mismo tiempo, ha negado que esté resuelta la reversión, para la que la fundación acudió a los tribunales para recuperar la titularidad del palacio, por lo que la permuta es una solución.

Políticas de vivienda

Con los votos a favor de PSOE y Cambiemos, Cs y Vox en contra y la abstención del PP, ha salido adelante una moción de Cambiemos para que "Orihuela despliegue políticas de vivienda para aumentar la oferta de alquiler asequible y dar respuesta a las dificultades para acceder a un hogar en condiciones". Así, el Ayuntamiento deberá garantizar los recursos técnicos, administrativos y económicos para hacer uso de las 62 viviendas y 22 terrenos que la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) tiene en Orihuela.

Cese de Aix

Por su "pésima y dañina gestión" en Urbanismo, así como por la "pérdida de subvenciones y retrasos en intervenciones sobre el Patrimonio Histórico", a punto ha estado de aprobarse la reprobación y cese de Aix, a propuesta de Cambiemos, que ha apoyado el PP, obteniendo empate en la votación, pero que se ha rechazado por el voto de calidad de la presidencia del pleno, que recae en la alcaldesa.

Según Bernabé, "el balance es claramente negativo", con cuatro años al frente de Urbanismo en contra del interés de Orihuela: "Ha sido una gestión incompetente, negligente y centrada en defender los intereses de unos pocos promotores" en materia urbanística, "acelerando decisiones destructivas y perjudiciales como la tramitación de Cala Mosca".

Por su parte, Almagro ha dicho tener "cinco folios con razones por las que [Aix] se tiene que ir", aunque no los ha desglosado, según él, para "no dar pistas".

Cese de Noguera

Cambiemos también ha solicitado que la alcaldesa cese "en serio" al concejal Ángel Noguera (Ciudadanos): "Es insultante que Orihuela tenga en su gobierno a un dirigente que está siendo doblemente investigado por su nefasta gestión de contratos millonarios", ha recalcado Bernabé, que ha agregado que "como vergonzoso es que la alcaldesa diga que lo ha cesado", pero continúe en la junta de gobierno y "dirigiendo la Concejalía de Infraestructuras a pesar de no tener las competencias para hacerlo".

Un último pleno cargado de dardos A 30 días de las elecciones municipales del 28 de mayo, el pleno ordinario de abril ha sido el último del mandato. Más que despedidas, ha sido una sesión repleta de tensión y dardos. Así, Rafael Almagro (PP) le ha espetado a José Aix (Ciudadanos) que "sus discursos parecen hechos con aplicaciones de inteligencia artificial, pero adquiera la versión premium", le ha recomendado. Asimismo, le ha afeado a su anterior socio de gobierno que "ha empezado la mañana espeso y aún no ha salido de la espesura". Almagro también ha tenido palabras para Carlos Bernabé (Cambiemos): "Se ha quedado en el metaverso, con un poco de filosofía política". Carolina Gracia (PSOE) ha lamentado "la visión catastrofista" de Bernabé, que ha respondido que su visión es "más bien frustrada", al mismo tiempo que se ha defendido diciendo que ha entorpecido menos su gobierno que el que tiene a su derecha, en referencia a Aix, que se ha dirigido a Almagro y Bernabé como "la izquierda más rancia", a la vez que ha felicitado irónicamente al concejal popular de su deriva a la izquierda. Aunque para cambios, los "giros de guion" de María Asunción Aniorte (Vox), que "actúa de portavoz del equipo de gobierno", ha afirmado Bernabé. Dámaso Aparicio (PP) le ha dicho a Gracia que es "la alcaldesa que va a pasar a la historia por regalar los intereses de Orihuela [en referencia a la cesión del Palacio Sorzano de Tejada] y aprobar Cala Mosca [donde están previstas 2.200 viviendas en el último kilómetro de costa sin urbanizar]". Aix ha salido en defensa de la regidora: "No se preocupe alcaldesa, porque Aparicio con su ausencia en la lista electoral del PP también ha pasado a la historia".

La corporación oriolana ha querido despedir a José Manuel Torá, encargado de la organización de los actos informativos de las distintas corporaciones a lo largo de los años, que ya no volverá al siguiente pleno después de las elecciones porque se jubila. Así, destacan de él su trabajo y dedicación, siempre atento y con buena cara, al quite de que no falle el sonido.