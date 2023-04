El secretario comarcal del PSPV-PSOE de la Vega Baja, Joaquín Hernández, ha valorado el “espectáculo” que está realizando el PP en la comarca de la Vega Baja, ante las nuevas informaciones del cese de Javier Pérez, “el PP lleva una semana dando el espectáculo en la Vega Baja, está demostrándose que el Partido Popular de Mazón tiene la estabilidad de un castillo de naipes”.

"Cortijo"

Hernández ha lamentado que “el Partido Popular trata a la Vega Baja como un cortijo, como hacían los antiguos señoritos. Cuatro meses le ha durado a Mazón el asesor Javier Pérez, cuatro meses a precio de oro, eso sí, pagado con dinero público. Mazón utiliza el dinero público para sus malabarismos políticos. Intentó comprar el silencio de Javier Pérez y cuando ha visto que le ha salido mal, lo ha cesado. Lo que algunos califican la actitud de Pérez de desafío, el PSOE lo denomina la casa de los líos. No hay derecho a que traten así a la ciudadanía. Se están riendo de los votantes”.

"Sin careta"

El secretario general ha afirmado que los hechos dejan, a su juicio, "sin careta a Mazón, ya no engañan a nadie. Son los herederos del zaplanismo más casposo, que ha dejado un rastro de imputados, condenados, y los que esperan sentencia. Y no han aprendido nada. La Comunidad Valenciana ya no es aquella con la que hicieron negocio”.