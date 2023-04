La junta electoral de zona (JEZ) de Orihuela está haciendo trabajar a última hora y en fin de semana a los equipos jurídicos de los partidos políticos de cara a las elecciones municipales.

La JEZ ha detectado errores e incumplimientos legales subsanables en candidaturas a las elecciones municipales de 16 municipios de los 20 municipios que corresponden a la demarcación electoral oriolana.

La mayor parte se refieren al incumplimiento de la ley de paridad en la composición de la listas -en algunos casos para la totalidad de la lista electoral, en otros para algunos tramos o los suplentes- y ausencia de la aportación de inscripción censal para los candidatos extranjeros.

Extranjeros

Ha ocurrido en las listas del en Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Bigastro, Callosa de Segura, Cox, Daya Vieja, Formentera del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Rafal, Redován, San Miguel de Salinas y Torrevieja.

El más afectado es el Partido Popular, en especial en el caso de la falta de inscripción censal, pero también le ha ocurrido al PSOE, Cs, Vox y España Viva.

Por ejemplo, en la candidatura del PP Torrevieja resulta es llamativo porque no han presentado esa ficha dos candidatos: Gitte Lund (número 15 en la lista) y Jean Paul Mulero (21), que en su labor como concejal y asesor respectivamente del área de Extranjería son responsables de realizar campañas informativas sobre cómo debe inscribirse la población residente extranjera en el censo para votar.

No es el primer susto que se llevan los populares en Torrevieja con las resoluciones de la junta electoral en la precampaña de las elecciones locales. Mulero es un candidato sustituto de otro. El PP tuvo que retirar a última hora después de hacer su presentación pública a su número 21 porque la tramitación de su doble nacionalidad no estaba resuelta y no era ciudadano comunitario.

Y también eliminar de las redes sociales un vídeo en el que una de sus candidatas pedía expresamente el voto para su alcaldable.

El 40%

En la candidatura del PP de Algorfa se ha producido una confusión de nombre y la número 7 registrada ante la junta electoral no es la misma que se presentó en formato electrónico. La candidatura de Cs en Almoradí no cumple la ley de Paridad en "su conjunto", ni la del PSOE en Los Montesinos -y eso que el encargado de elaborarla José Manuel Butrón, la encabeza por sexta vez consecutiva-.

Lo mismo le ocurre a la candidatura socialista de Juan de Dios Fresneda en San Miguel de Salinas. Tampoco la del PP en Rafal, Benejúzar, Cox, ni la de España Viva o la de Vox en Callosa de Segura, Cox y Bigastro.

Ilegible

La opción "independentista" de Orihuela Costa (Partido por la Independencia de Orihuela Costa) también ha pagado la novatada e incumple la ley de paridad. En Pilar de la Horadada el nombre de un miembro de la candidatura de Compromís -serán las prisas- que es "ilegible" para los responsables de la junta electoral.

En relación a la paridad lo que dispone la legislación no es tan difícil de cumplir: en el conjunto de la lista, y en todo caso en cada tramo de 5 puestos, los candidatos de uno u otro sexo no podrán estar representados en menos del 40%. Se exceptúan los municipios de menos de 3.000 habitantes

Como curiosidad: la JEZ menciona que en la Vega Baja solo el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas mantiene todavía una radio y televisión de titularidad pública municipal a efectos de comunicación de la información oficial de la administración electoral.

Las formaciones tienen hasta hoy a las doce del mediodía para resolver el entuerto ante la junta electoral del Palacio de Justicia de la Plaza de Santa Lucía.