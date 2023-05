Habría muchas cosas que decir sobre último pleno, pero han quedado eclipsadas por los términos en los que Eduardo Dolón habló del alcalde al que sucedió, José Manuel Dolón: “Y el alcalde de entonces, el que se sentaba aquí, el que, desgraciadamente para mi familia, no puede llevar el nombre y mi apellido como se merece en esta ciudad…”.

Es probable que los que fuimos testigos de la desacertada referencia desde casa solo empezásemos a asimilar que había ocurrido de verdad cuando el Sr. Carmona intervino para reprocharle sus palabras al actual alcalde de la ciudad.

A José Manuel Dolón -que había ya cosechado sonados éxitos con Los Verdes en lo que a la lucha contra la corrupción del Partido Popular de Torrevieja se refiere- le tocó regir el Ayuntamiento encabezando una alianza de nada menos que cinco partidos, entre los cuales se encontraba el PSPV-PSOE. Cinco formaciones políticas con pocas cosas en común, excepto el acuerdo de que él fuera quien los dirigiese. Una tarea nada fácil que dice bastante sobre su talante político. Por si no fuera suficiente, entre otros graves problemas, este mandato llegó en un momento en el cual el consistorio se encontraba en una situación económica muy comprometida y con un techo de gasto que se respetó con responsabilidad por todos los partidos del equipo de gobierno.

No era, ni mucho menos, una coyuntura tan ideal como la que encontró el Sr. Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja por el Partido Popular que gobierna con mayoría absoluta y que encontró más de 70 millones de euros en remanente líquido (dinero listo para gastar) que el anterior Dolón, Dolón “el malo”, dejó en las arcas municipales tras haber pagado todas las deudas.

A veces, tanto en política como en la vida, las circunstancias no acompañan a las intenciones. Comparar un mandato con el otro no solo no es justo sino que no es posible. Y, por mucho que se pretenda criticar una gestión, tampoco parece acertado poner en entredicho la dignidad de José Manuel Dolón, que renunció a su sueldo municipal y donó las retribuciones que le correspondían por asistencias, sobre todo si tenemos en cuenta que Dolón “el bueno”, entre su labor como Vicepresidente de la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento, acaba percibiendo más de 100.000 euros anuales, más que el propio presidente del Gobierno. Será porque él sí es digno del apellido. Y del aplauso.

Los esclavos del aplauso viven en una lucha constante por la aprobación y la popularidad. El ejercicio de la soberbia como arma política es, por desgracia, cada vez más habitual, y alguno que otro enarbola esa bandera como una virtud, como si no se pudiera dirigir con vehemencia sin caer en despropósitos. No obstante, si hablamos de lo que esta ciudad merece, algo a lo que aludía el alcalde en sus desafortunadas palabras, sin duda lo que merita es una política de respeto, de consenso, de persuasión. Una política a la altura de una ciudad como Torrevieja.

Desde aquí, en el Día Internacional de los Trabajadores, mi reconocimiento a aquellos que trabajan con afán de servicio público, sin importar la dificultad de la situación. Desde aquí mi reconocimiento a todos los partidos que gobernaron con Dolón “el malo” a la cabeza.