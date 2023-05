El empresariado de la Vega Baja arrancó el compromiso de Ximo Puig de que se va a plantear en firme la bonificación del peaje de la autopista de Torrevieja para los residentes en el encuentro organizado por INFORMACIÓN sobre el futuro de la comarca. Además, el presidente del Consell y candidato a revalidar el cargo por el PSPV anunció que de forma «inminente» la Generalitat va a aprobar la subvención adicional al agua desalinizada para el riego, compromiso que lleva anticipando desde el pasado mes de enero. El precio a la baja se acercará al que pagan ahora los regantes por el metro cúbico de agua del trasvase del Tajo-Segura, 0,27 euros.

La reivindicación de los empresarios, representantes en su mayor parte de las principales firmas de la promoción del turismo residencial, motor de la economía comarcal, volvió a centrarse en la consecución de infraestructuras demandadas desde hace décadas para vertebrar comarca y mejorar la movilidad en el territorio del Bajo Segura en beneficio no solo del turismo residencial, también para los habitantes de la comarca. Entre ellas, el desdoblamiento de la CV-95 entre Torrevieja y Orihuela, el de la variante de la Nacional 332 a su paso por Torrevieja o el de la CV-91 entre Orihuela y Guardamar, la regeneración de las playas frente a la actual regresión y una gestión eficaz sobre el terreno de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) del cauce del río y su desembocadura. Señalaron que plantear la duplicación por tramos de la CV-95 es un «parche» y recordaron que la única forma de acceder a Orihuela Costa desde el interior es una avenida del casco urbano de Torrevieja.

Puig replicó que licitar los proyectos por tramos es la forma de avanzar junto a la negociación para lograr el consenso entre los municipios afectados, ya que no todos asumen el proyecto por igual -aclaró- y para elaborar el informe de impacto ambiental.

Se colaron en el debate las deficiencias de capacidad en estaciones de depuración de aguas residuales y la lentitud de la administración a la hora de abordar soluciones. Y algunas de las empresas advirtieron de que el retraso en abordarlos puede generar algún problema de magnitud, también con consecuencias para el sector turístico, en especial en la zona litoral poniendo como ejemplo la depuradora de Orihuela Costa, cuya ampliación se ha adjudicado más de una década después de contar con el proyecto de ejecución aprobado.

No se va a rescatar

Con relación a la autopista Alicante-Cartagena, admitió Puig que la Generalitat no puede plantearse el rescate del vial porque, al contrario de la actuación en la autopista del Mediterráneo, a la concesión le quedan muchos años por delante. Lo que aseguró está sobre la mesa y se ha planteado el Gobierno es la bonificación de este peaje -uno de los más elevados de España en proporción al tramo de 13 kilómetros que cubre -, a costa de la financiación del Consell con distintas fórmulas, por ejemplo a los residentes. Los empresarios incidieron en reclamaciones de infraestructuras de carreteras no sólo enfocadas a los desplazamientos del turismo residencial o la movilidad de quienes llegan a la comarca desde el aeropuerto Elche- Alicante Miguel Hernández, también a los miles de trabajadores que se desplazan del interior a la costa de la Vega Baja.

Desde el punto de vista empresarial, el problema de regeneración de playas se centró en la imagen «tercermundista» que ofrece en estos momentos la playa Babilonia de Guardamar. Puig señaló que ha planteado en firme a Costas que la Comunidad Valenciana pueda compartir las competencias sobre la gestión del litoral y desveló que para llevar a cabo el dragado de emergencia de la desembocadura del cauce viejo del río Segura tuvo que comprometerse con la CHS a financiarlo.

Los empresarios reconocieron la presencia de Puig en el sur de la Comunidad Valenciana, que se ha hecho notar con más de medio centenar de visitas que en ocho años de mandato ha acercado al presidente de la Generalitat a la Vega Baja, pero consideran que la comarca sigue siendo invisible para contar con una conexión ferroviaria que una la costa al interior y el litoral al norte y al aeropuerto.

Valencianidad

Puig replicó que «en los próximos meses se definirán» los proyectos de tranvía para ambas conexiones y en su tono más político echó mano de una encuesta con enorme valor simbólico para el candidato del PSPV-PSOE que asegura que más de la mitad de los habitantes de la Vega Baja ya «se sienten españoles y valencianos».

Algo «insólito», dijo, porque «ha bajado en 33 puntos el número de ciudadanos de la Vega Baja que se sienten exclusivamente españoles». Afirmó que la Vega Baja ha sido por justicia una prioridad para la Generalitat y que ésta ha realizado el «mayor despliegue en sus 40 años de historia en esta comarca». Ofreció los datos de inversiones millonarias realizadas durante este mandato en la Vega y que repite como un mantra cada vez que la vista: 750 millones de euros tras lo que considera un verdadero punto de inflexión en la relación de la Vega Baja con el resto de la Comunidad, la DANA de septiembre de 2019. En su opinión, permitió transformar la «catástrofe en el encuentro» que «cose la brecha emocional y territorial» existente entre la Vega Baja y el resto de comarcas de la Comunidad Valenciana.

«Las cosas no son fáciles y yo no vengo aquí a generar expectativas que sé que no se van a cumplir, hay que ser honrado con uno y con los demás siempre», aclaró Puig a menos de cuatro semanas de las elecciones del 28M.