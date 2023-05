La fiebre del sector de la energía solar es tan intensa que hasta en un término municipal como el de Torrevieja, donde apenas queda suelo disponible para ubicar nuevas actividades, se acaba de presentar un proyecto de planta solar de cierta entidad. Si se autoriza sería la primera central solar ubicada en término torrevejense.

La empresa Corporación Energética 1, SL plantea realizar la instalación en el paraje de Los Romeros. Es un recodo que muy pocos pueden identificar como propio del término municipal torrevejense.

La propuesta se localiza en la parcela limitada por el cruce de las carreteras CV-905 que comunica Torrevieja con Rojales y la CV-945 de Los Montesinos que delimitan el Parque Natural de las salinas de Torrevieja y La Mata. Se encuentra en pleno corredor entre ambas lagunas identificado como habitual paso de aves de los humedales.

Autorización autonómica

La potencia prevista será de 6 MWp, sobre una superficie de 83.000 metros cuadrados. Es un proyecto que tiene que validar exclusivamente la Generalitat Valenciana y que se encuentra muy por debajo del límite en el que asumiría la autorización el Estado.

El Ayuntamiento ha otorgado certificado de compatibilidad urbanística. Un trámite reglado que indica que el suelo en el que se pretende ubicar la instalación es compatible para ese uso, y ha publicado una encuesta de valoración de paisaje. Una información pública obligatoria para la empresa que ha pasado totalmente desapercibida y que ya ha agotado su plazo de exposición.

Impacto en el paisaje

En el cuestionario para valorar el impacto paisajístico de la instalación la empresa apenas deja entrever que la planta se ubicará lindando con el Parque Natural de las Salinas de La Mata y Torrevieja: solo diez metros los separa de la zona más protegida del espacio natural, el de la servidumbre de las propias carreteras que delimitan la parcela.

De las seis imágenes que plantea en la misma encuesta que debían valorar los vecinos el proyecto solo usa una lejana de la laguna de La Mata, e incluso incorpora otra del acceso a la urbanización de Ciudad Quesada, situada a kilómetros del emplazamiento planteado.

Las parcelas propuestas se encuentran además aledañas al emplazamiento que en 2018 el Ayuntamiento de Torrevieja propuso al Gobierno como estación terminal del proyecto de recuperación de la línea de ferrocarril entre San Isidro y Torrevieja. Una iniciativa prácticamente descartada ahora.

Torrevieja no cuenta con suelo para plantas solares, aunque sí cuenta con miles de viviendas turísticas unifamiliares que se están cubriendo de placas para autoconsumo. En el caso de la energía solar la urbanización en horizontal sí facilita esa elección de energía renovable de autoconsumo.

Que no haya espacio para plantas solares -la mitad del término municipal es parque natural y la otra mitad está dedicado a usos residenciales y comerciales- no significa sin embargo que Torrevieja no requiera de esta fuente de energía.

Desalinizadora

La necesita, y mucho, para intentar rebajar el coste energético de la producción de agua desalinizada, 80 hectómetros al año que se pretenden ampliar a 120 y que se destinan mayoritariamente a redotar a las comunidades de regantes del sector agrícola de la Región de Murcia.

El Ministerio para la Transición Ecológica adjudicó en marzo los trabajos de redacción del proyecto para una instalación energética con ese objetivo. Pero en ningún caso se plantea hacerlo sobre suelo de Torrevieja: tiene previsto plantear el uso de la lámina de agua del embalse de La Pedrera e incluso sus orillas en tierra -lo que tiene impacto ambiental en el Paisaje Protegido de Sierra Escalona y zona húmeda- o cubrir los canales del postrasvase a cielo abierto con paneles.

La planta desalinizadora necesita una central solar con una potencia instalada de 60 MW, diez veces más que la que se plantea en suelo torrevejense.