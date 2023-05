La Policía Nacional investiga una presunta venta ilegal de todo tipo de elementos de hierro y chatarra, material que el Ayuntamiento de Orihuela sustituye de plazas y calles -como farolas, mobiliario, etc.- y son almacenados en la campa municipal sin que exista contrato y cuya venta no sería ingresada en las arcas municipales, fuera de toda contabilidad e inventarios.

Así, determinados bienes que constituyen patrimonio municipal han podido ser, tras proceder a su venta, destruidos sin contar con procedimiento administrativo que lo autorizara ni sin que el dinero a que ascienda el abono haya sido ingresado en ninguna cuenta municipal.

Los hechos, que están en fase de investigación policial, fueron denunciados por el grupo popular, que interpuso una denuncia para que se determine si pueden ser constitutivos de infracción penal.

Los populares apuntan que determinadas personas vinculadas a la Concejalía de Infraestructuras realizan ventas de todo tipo de elementos de hierro y chatarra que son previamente acopiados, tras su reparación y cambio, en la campa municipal, que se sitúa en la carretera de Molins junto a la Policía Local, así como elementos que se sustituyen de plazas y calles y que terminan siendo depositados en este acopio.

Todo ello sin que exista contrato administrativo que dé soporte legal alguno a estas ventas del material recolectado por el Ayuntamiento procedente de la recogida de residuos de obras y de reciclaje sin que sean ingresadas en ninguna cuenta municipal, según han podido comprobar, aunque en la denuncia dicen desconocer quién percibe el dinero de la venta.

Palmeras de acero

El caso más llamativo se produjo el 17 de marzo, sobre las 13.00 horas, cuando un vehículo cuyo titular es el Ayuntamiento transportó desde el local de acopio municipal a la chatarra de una empresa de reciclajes de hierros y metales en el polígono industrial Puente Alto un grupo escultórico de palmeras en acero, en concreto, cinco esculturas de metal y cobre que la firma Muher realizó por encargo de la antigua CAM, que las donó en 2008 al Ayuntamiento con motivo del aniversario de la muerte de Miguel Hernández.

El conjunto adornó el Rincón Hernandiano junto a la Fundación Cultural Miguel Hernández y la Casa Museo del poeta hasta que fue retirado y acopiado en dependencias municipales.

El PP acompaña la denuncia con dos vídeos en los que se observa el traslado de las palmeras de acero, cuyo valor económico dice desconocer aunque presume que sea elevado en atención a la firma de arte que las realizó y por ser piezas muy escasas en todo el mundo.

A su vez, el partido pone en conocimiento que otros enseres han seguido el mismo destino, solo que hacia otra mercantil ubicada en la carretera de Alicante-Murcia.

El grupo popular lamenta "esta destrucción tan fragante del patrimonio municipal e intelectual y cultural", e incide en que estas conductas podrían constituir un presunto delito de prevaricación y malversación por administración desleal del patrimonio público.

Un listado desconocido

Los empleados de la brigada ya han declarado en sede policial, después de que la Policía remitiera un oficio al Ayuntamiento pidiendo el listado de todos los funcionarios y trabajadores que tienen acceso al depósito y acopio municipal.

La concejala de Recursos Humanos, Luisa Boné, lo solicitó a la jefa del área de Infraestructuras, que lo rechazó hasta en tres ocasiones aludiendo a que desde 2011 no tiene el cometido de la supervisión ni conocimiento de quién compone la plantilla. Entonces la edil envía un escrito a la alcaldesa Carolina Gracia para requerirle que tome las medidas oportunas para que se le facilite la información, a lo que la regidora contesta que es competencia de Boné, y que en caso de que lo desconozca lo solicite al concejal delegado al cargo en el momento de producirse los hechos, Ángel Noguera, que a su vez no firma por no tener ya las competencias. Incluso, Boné pidió el listado a la ingeniera municipal, que también dijo desconocer esa información.