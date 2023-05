El procedimiento está en el punto de mira de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción desde hace meses tras una denuncia de Izquierda Unida.

Fresneda daba el visto bueno este planeamiento, uno de los más importantes de la comarca en estos momentos por superficie y en número de viviendas turístico residenciales, a cinco días de las elecciones municipales -está firmado el pasado martes-.

El decreto recoge a su vez que como el plan ya contaba con los instrumentos de planeamiento aprobado -porque remonta a principios de los años 2000 y se paralizó por la crisis del ladrillo- la competencia de validarlo es del alcalde, no del pleno.

En declaraciones a INFORMACION.ES Fresneda ha dicho que no es necesario elevar el acuerdo al pleno. Aunque asegura que considera que todo el procedimiento se ha realizado ajustándose a la legalidad urbanística no ha especificado la urgencia de firmar el decreto ahora y ya contando con todos los parabienes que lo pueda hacer quien presida la Corporación entrante. Ha dicho en este sentido que cree que el plan lleva muchos años sin resolverse -sin que pueda esperar una semana más- "y que va a dar trabajo".

El primer edil ha explicado que la tramitación está avalada además por un informe del servicio de asesoramiento municipal e intervención urbanística de la Conselleria de Política Territorial sobre la validez del procedimiento empleado y las dudas que ha planteado en su fiscalización económica planteadas la interventora. El informe de la Conselleria no es vinculante.

En la resolución del primer edil figura un informe de la Técnico de Administración General y el secretario del Ayuntamiento. La técnico de urbanismo se pronuncia sobre las alegaciones al planeamiento en la que estiman algunas de las presentadas por empresas propietarias de suelo, y de forma muy parcial, las propuestas por la Asociación de Vecinos de San Miguel de Salinas, que advierte que el ámbito de la urbanización está afectado por el riesgo de inundabilidad que figura en el Patricova.

El sector está atravesado por una rambla que se desbordó y provocó graves daños en amplias zonas verdes concentradas sobre el barranco que está soterrado en un cauce privatizado con visto bueno de la CHS. También que los 460.000 metros de superficie del plan están en el ámbito de la Zona de Especial Protección para las Aves.

Carece de informe de la interventora, que en otras resoluciones, para otros procedimientos del mismo plan, ha cuestionado que se hayan confirmado una parte de las licencias de obra de viviendas solicitadas cuando se puso en marcha el plan hace más de una década porque las tasas del impuesto de construcciones de esas autorizaciones estarían caducadas.

Tampoco tiene claro la funcionaria por qué no aparecen en la contabilidad municipal más de 4 millones de euros pagados por la empresa que se ha adjudicado la condición de urbanizadora por la subasta de suelos que se realizó para liquidar las cargas del plan y que permitió que contar con más del 66% de la propiedad del proyecto.

Este proyecto urbanístico se remonta a una recalificación de suelo rústico plantado de bancales de almendro en el boom del ladrillo a principio de los años 2000. El agente urbanizador que llevó a cabo las obras tuvo que abandonarlas cuando estaban ejecutadas al 95% al presentar concurso de acreedores.

El paso del tiempo y la vandalización del sector ha provocado que la inversión necesaria para que se ajuste al planeamiento aprobado en su día rebase ampliamente los cuatro millones de euros. En especial para hacer llegar el suministro eléctrico del que carece. Presupuesto que supera ampliamente el porcentaje sobre del presupuesto municipal que exige una aprobación plenaria, el 10% del total, según Izquierda Unida.

Las tramitaciones relevantes de este plan urbanístico siempre se han abordado al debate y aprobación del pleno. Tanto la primera adjudicación de la condición de agente urbanizador y su reversión, como recoge el propio decreto de adjudicación de la condición de urbanizador y aprobación del PAI.

Izquierda Unida presentó una denuncia sobre la gestión municipal de este planeamiento urbanístico por la que ha abierto diligencias la Fiscalía Anticorrupción, que continúa investigando el asunto.

Por tanto "no se ha aprobado ningún instrumento de planeamiento, que correspondería al pleno, sino que solamente se ha aprobado un Programa de Actuación Integrada, con Proyecto de Urbanización, para terminar unas obras de urbanización de un sector ya existente, siendo la competencia para su aprobación del alcalde, no por elección, sino por legalidad".

La empresa adjudicataria ha indicado a INFORMACIÓN que se ha ajustado escrupulosamente la legislación urbanística a la hora de tramitar el procedimiento. En este sentido las mismas fuentes recuerdan que lo que se ha aprobado es el programa de actuación integrada del Sector, que "no lleva instrumento de planeamiento, porque ya estaba aprobado, con lo cual no innova en el planeamiento ya existente del sector." Este programa de actuación integrada según la ley valenciana de Urbanismo son exclusivamente "documentos de gestión urbanística, y en este sentido la competencia de la aprobación de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización corresponden al alcalde".

SI HAY ELECCIONES NO HAY PLENO

El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas celebra plenos con carácter bimensual el último jueves del mes. Celebró una sesión en marzo, no hubo pleno en abril y debería abordar una nueva convocatoria este jueves. El alcalde ha asegurado que es que en San Miguel de Salinas no se celebre lo habitual es que no se celebra cuando hay elecciones.