Este viernes, a las 17.30 horas, se saldará una deuda histórica con el reconocimiento público a la musa y viuda del poeta Miguel Hernández, Josefina Manresa, colocando una escultura de la artista oriolana Fabiola Andreu Pérez en la plaza que llevará su nombre, lugar en el que vivió durante nueve años y que fue el cuartel de la Guardia Civil, Casa del Paso, actual edificio de la Universidad Miguel Hernández.

Ya en los años 80 una iniciativa ciudadana solicitó el nombramiento de Hija Adoptiva y una calle en Orihuela para Josefina Manresa, por su incansable labor hernandiana, siendo la principal artífice de la conservación del legado del poeta tras su muerte. Esta petición se ha repetido durante años hasta que Carolina Gracia, como portavoz del PSOE, apoyó esa reivindicación y propuso una moción en el pleno municipal del 28 de septiembre de 2016, que fue aprobada con la unanimidad de todos los grupos.

Sin embargo, nada se había hecho hasta ahora. De hecho, el pasado mes de enero rememorando el nacimiento de Manresa, el 2 de enero de 1916, se volvió a solicitar al Ayuntamiento que concretara la calle, plaza o avenida que llevaría su nombre en Orihuela, ciudad en la que vivió los mejores nueve años de su vida. En este sentido, tal y como ya se hizo el 18 de febrero de 2022 con un escrito que recogía 216 firmas de apoyo, lamentaban que Josefina siguiera teniendo pendiente este reconocimiento, mientras que "en otras ciudades ya fue nombrada Hija Adoptiva o predilecta y tienen una calle con su nombre".

Así, pretendían que el hecho coincidiera, en 2022, con el 80 aniversario de la muerte del poeta en Alicante y el 35 aniversario del fallecimiento de Manresa en Elche.

Los primeros firmantes, Lourdes Cayuelas Bueno, Manuela García Gómez, Rosendo Más López, José Manuel Más López,  Fernando Javier Fernández López, Julio Cesar Ríos Roldán y Joan Pàmies López, agradecen a el apoyo de esas 216 personas que se adhirieron a la última petición:                 

ABADÍA ESCARTÍN, ANDRÉS

AGULLÓ BERENGUER, M AMPARO

AGULLÓ MARCO, LOLA

ALARCÓN GARCÍA, MANUEL

ALARCÓN MIRA, PEDRO ANTONIO

ALCARAZ BOLUDA, CRISTINA

ALMEIDA CASTRO, CRISTINA

ALVÁREZ TARDÓN, M SOL

AMORÓS MANZANARO, RAMÓN

ANASTASIO SANTANA, AUGUSTO

ANDREU MARCOS, M DOLORES

ANDREU PÉREZ, FABIOLA

APARICI MAIQUES, JUAN ANTONIO

ARABID SALIETO, JOSÉ

ARANA LÓPEZ, GUADALUPE

ARENAS MOLINA, MARI NIEVES

BABARCZI KOMJATI, ARPAD

BARREDA MARINA, MARÍA ÁNGELES

BARTOLOMÉ DE MIGUEL, M VICTORIA

BELCHÍ GÓMEZ, ANUNCIACIÓN

BELLO CATALÀ, SOLEDAD

BENITO GARCÍA,MAGDALENA

BERMEJO MONTERO, JOSÉ LUIS

BERNAL MATEO, MARÍA ISABEL

BLAY QUESADA, CELIA

BLAYA SAAVEDRA, AMPARO

BORJA GARCÍA, FRANCISCO CARLOS

BOTELLA CHAVES, HARMONIE

BOTELLA RAMÓN, FRANCISCO

BROTÓNS YAGÜE, CARLOS

CABRERA ROCH, M CARMEN

CALDERÓN ROMERO, JULIÁN

CAMPELLO MIRALLES, JAUME

CANTÓ SENIA, JAIME

CARRILLO MACIÁ, MARÍA BELÉN

CARTAGENA LLINARES, LOLA

CARTAGENA RUÍZ, ANTONIO

CASASOLA QUESADA, PILAR

CAYUELAS BUENO, MARÍA JOSÉ

CAYUELAS LÓPEZ, JESÚS

CEREZO AVILÉS, M TERESA

CHAZARRA PÉREZ, INMACULADA

CRESPO CORTINA, MARÍA LIDIA 

DE GALI GUIRAO, MARÍA ISABEL

DE LEÓN MARTÍNEZ, ANTONIO M.

DE RAMÓN MORAL, MARTA ISABEL

DÍAZ GONZÁLEZ, HÉCTOR

DONAT MIRALLES, ANGEL MIGUEL

ESCUDERO GALANTE, FRANCISCO

ESPLUGUES MEGÍAS, MARÍA ISABEL

ESTEVE RAMÍREZ, FRANCISCO

FABREGAT MIRA, MARISOL

FERNÁNDEZ FALAGÁN, DAVID

FERNÁNDEZ GARCÍA, BEGOÑA

FERNÁNDEZ RONQUILLO, CRISTINA

FERRÁNDIZ HERNÁNDEZ, JÓSANT

FERRER DIE, MANUEL

FRANCÉS I MARTÍNEZ, LLUIS

FRANCO GUTIEZ, ANGEL

FRANCO GUTIEZ, CARMEN

FRANCO GUTIEZ, M ROSARIO

GALLEGO CAO, ENRIQUE

GÁLVEZ MARÍN, CONCEPCIÓN

GÁLVEZ TOMÁS, SORAYA

GARCÍA DE LA PASTORA, MAGALY

GARCÍA GODOY, SOFÍA

GARCÍA MARTÍNES, JUAN

GARCÍA MIRALLES, ROSANNA

GARCÍA SANDOVAL, MARÍA 

GARCÍA SIGÜENZA, ANTONIO                                                                

GARCÍA-BRAZALES HIDALGO, MARÍA DOLORES

GARCÍA TORREGROSA, MANUELA

GARZÓN COBO, LUIS

GARZÓN HERNÁNDEZ, J MANUEL

GERENA FERNÁNDEZ, MANUEL

GERMÁN PESCADOR, M DOLORES

GIL GIMENO, ERNESTO

GILA HARO, DIEGO

GÓMEZ ÁLZAGA, MARÍA BLANCA

GÓMEZ GUIRAO, HIGINIO

GÓMEZ SOLER ANTONIA

GONZÁLEZ CABRERA, ANA LOUISA

GONZÁLEZ GUIAMÓN, JOSÉ

GONZÁLEZ LÓPEZ, IGNACIO

GONZÁLEZ REÍLLO, VISITACIÓN

GRACIA GÓMEZ, CAROLINA

GRAO LIDÓN, EDUARDA

GUIJARRO GARCÍA, JOSE MARÍA

GUILLÉN MATEO, M DEL ROSARIO

GUTIÉRREZ BLANCO, MARÍA ALICIA

GUTIÉRREZ DÍEZ, ISMAEL

GUTIÉRREZ VEGARA, ANTONIO

HERNÁNDEZ IZQUIERO, MJOSÉ

HERNÁNDEZ POMARES, M ISABEL

HERNÁNDEZ SARMIENTO, CRISTINA

HUERTA MARTÍNEZ, MARÍA TERESA

HUERTAS TAPIADOR, ÁNGELES

HURTADO PATÓN, CONSUELO

IBÁÑEZ ORTIZ, LUCÍA

IBÁÑEZ PASCUAL, MANUEL

IBORRA PELLÍN, DANIEL

IBORRA PELLÍN, MARÍA 

IBORRA POLO, LEANDRE

IZQUIERDO GARCÍA, LUCÍA

JEREZ BALLESTERO, NATALIA

JOAN CASTEJÓN GARCÍa

JORQUES ARACIL, M CARMEN

LANDETE PORTERO, LINO

LILLO GUIJARRO, GLORIA

LIMA GOZÁLVEZ, PILAR

LINDE ROMERO, INDALECIO

LLOR RUÍZ, JUAN ANTONIO

LÓPEZ DE JUAN ABAD Y ALBA, LUIS

LÓPEZ DÍEZ, XAVIER

LÓPEZ VILCHEZ, JUAN ANTONIO

LORENTE ORTUÑO, JOSÉ MANUEL

LOZANO SÁNCHEZ, JOSÉ

LUCAS DÍEZ, JESÚS ANTONIO

LUCAS TOMÁS, ANA MARÍA

MARTÍN ALONSO, LUISA

MARTÍNEZ ESTEBÁN, MANUEL

MARTÍNEZ LEANDRO, M TERESA

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, HUGO

MARTÍNEZ SOGORB, VICTORIA

MARTORELL RESURRECCIÓN, MIQUEL

MÁS DE SANFÉLIX, ANA

MÁS LÓPEZ, MARGARITA

MÁS MOLINA, SARA

MÁS VALLE, ABEL

MÁS VALLE, ALBA

MÁS VALLE, JOSÉ MANUEL

MATEO PEDRERA, JOSÉ LUIS

MEJÍA MARTÍN, GABRIEL

MENOR FRANCÉS, SILVIA

MIRALLES ANTÓN, MANUEL

MOLINA GARCÍA, MARI CARMEN

MOLINA LLORCA, M CARMEN

MOLLÁ SOLER, MARÍA DOLORES

MONTESA MÑOZ, ROSA MARÍA

MONTESINOS GRAU, ELISA

MONTESINOS MARTÍN, FCO JAVIER 

OLIVARES MARTÍNEZ FALERO, CONCEPCIÓN                                                        

ORTEGA DÍAZ, MARGARITA

ORTEGA PASTOR, EMILIO

PÀMIES LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN

PÀMIES LÓPEZ, VICENTE

PÀMIES MARTÍNEZ, MAR

PÀMIES MARTÍNEZ, ORIOL

PARDO RUBIO, CARLOS

PARREÑO BELTRÁN, M JOSÉ

PASCUAL MORALES, PASCUAL

PASTOR MARCO, MÉLIDA

PASTOR PASTOR, DANIEL

PASTOR SEGURA, ENRIQUE DANIEL

PEDRERA ANDRÉS, MARIANO

PEINADO RODRÍGUEZ, VISITACIÓN

PELLÍN CATALÀ, M. JESÚS

PENALVA BLASCO, BERTA

PÉREZ REQUENA, SEGUNDO

PINILLA MACIAS, MARÍA SOLEDAD

PIZANO ROVIRA, ELVIRA

POZUELO POVEDA, CONCEPCIÓN

QUIÑONERO HERNÁNDEZ, LLUM

RAMÓN CALATAYUD, M BENILDE

RAYOS MENARGUES, JOSÉ

REÍLLO GONZÁLEZ, RAQUEL

RICO I BODÍ, MARI CARME

RICO I BODÍ, MARI CARMEN

ROJO, JAVIER

ROMERO ALGABA, VANESSA

ROMERO MIRA, CRISTINA

ROSA HERRANZ, CARMEN

ROSA HERRANZ, JOSÉ

ROVIRA SOLER, JOSE CARLOS

SALINAS HERRADOR, ESTHER C

SALINAS HIDALGO, CARLOS 

SÁNCHEZ CAMPILLO, ELENA

SÁNCHEZ ESCANDELL, JUAN FCO

SÁNCHEZ GONZÁLVEZ, SILVIA

SÁNCHEZ GUINART, GUADALUPE

SÁNCHEZ PÉREZ, ANTONIO

SÁNCHEZ SAMPER, M TERESA

SANGUINO OLIVA, M CARMEN

SAURA FERNÁNDEZ, GINÉS

SERRA CRESPO, AUGUSTO JOSÉ

SIGÚENZA PACHECO, M ENGRACIA

SIMÓN FERRÁNDEZ, REMEDIOS

SOLER GRACIA, MIGUEL

SORIANO MACIÁ, M DOLORES 

TERRÉS CAYUELAS, DARÍO

TERRÉS CAYUELAS, RODRIGO

TOLEDO RODRÍGUEZ, MARICIELA

TORRES GUERRERO, MARGARITA

TUNDIDOR DIAUS, CARLOS

VALERO GARCÍA, JOSÉ

VALIENTE MARTOS, ROSA M

VALLEJO LASO, MANUEL

VAN HULL ARROYO, SERGIO

VÁZQUEZ PALACIOS, JUAN

VÉLEZ MURCIA, SOLEDAD

VERDÚ SORIANO, CARMEN

VICENTE SEBASTIÁN, JOSÉ

VILLAESCUSA SAAVEDRA, JULIO

VILLAPLANA SANJUÁN, M INÉS

VIZOSO LAPORTE, MARÍA JOSÉ