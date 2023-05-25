Este viernes, a las 17.30 horas, se saldará una deuda histórica con el reconocimiento público a la musa y viuda del poeta Miguel Hernández, Josefina Manresa, colocando una escultura de la artista oriolana Fabiola Andreu Pérez en la plaza que llevará su nombre, lugar en el que vivió durante nueve años y que fue el cuartel de la Guardia Civil, Casa del Paso, actual edificio de la Universidad Miguel Hernández.
Ya en los años 80 una iniciativa ciudadana solicitó el nombramiento de Hija Adoptiva y una calle en Orihuela para Josefina Manresa, por su incansable labor hernandiana, siendo la principal artífice de la conservación del legado del poeta tras su muerte. Esta petición se ha repetido durante años hasta que Carolina Gracia, como portavoz del PSOE, apoyó esa reivindicación y propuso una moción en el pleno municipal del 28 de septiembre de 2016, que fue aprobada con la unanimidad de todos los grupos.
Sin embargo, nada se había hecho hasta ahora. De hecho, el pasado mes de enero rememorando el nacimiento de Manresa, el 2 de enero de 1916, se volvió a solicitar al Ayuntamiento que concretara la calle, plaza o avenida que llevaría su nombre en Orihuela, ciudad en la que vivió los mejores nueve años de su vida. En este sentido, tal y como ya se hizo el 18 de febrero de 2022 con un escrito que recogía 216 firmas de apoyo, lamentaban que Josefina siguiera teniendo pendiente este reconocimiento, mientras que "en otras ciudades ya fue nombrada Hija Adoptiva o predilecta y tienen una calle con su nombre".
Así, pretendían que el hecho coincidiera, en 2022, con el 80 aniversario de la muerte del poeta en Alicante y el 35 aniversario del fallecimiento de Manresa en Elche.
Los primeros firmantes, Lourdes Cayuelas Bueno, Manuela García Gómez, Rosendo Más López, José Manuel Más López, Fernando Javier Fernández López, Julio Cesar Ríos Roldán y Joan Pàmies López, agradecen a el apoyo de esas 216 personas que se adhirieron a la última petición:
ABADÍA ESCARTÍN, ANDRÉS
AGULLÓ BERENGUER, M AMPARO
AGULLÓ MARCO, LOLA
ALARCÓN GARCÍA, MANUEL
ALARCÓN MIRA, PEDRO ANTONIO
ALCARAZ BOLUDA, CRISTINA
ALMEIDA CASTRO, CRISTINA
ALVÁREZ TARDÓN, M SOL
AMORÓS MANZANARO, RAMÓN
ANASTASIO SANTANA, AUGUSTO
ANDREU MARCOS, M DOLORES
ANDREU PÉREZ, FABIOLA
APARICI MAIQUES, JUAN ANTONIO
ARABID SALIETO, JOSÉ
ARANA LÓPEZ, GUADALUPE
ARENAS MOLINA, MARI NIEVES
BABARCZI KOMJATI, ARPAD
BARREDA MARINA, MARÍA ÁNGELES
BARTOLOMÉ DE MIGUEL, M VICTORIA
BELCHÍ GÓMEZ, ANUNCIACIÓN
BELLO CATALÀ, SOLEDAD
BENITO GARCÍA,MAGDALENA
BERMEJO MONTERO, JOSÉ LUIS
BERNAL MATEO, MARÍA ISABEL
BLAY QUESADA, CELIA
BLAYA SAAVEDRA, AMPARO
BORJA GARCÍA, FRANCISCO CARLOS
BOTELLA CHAVES, HARMONIE
BOTELLA RAMÓN, FRANCISCO
BROTÓNS YAGÜE, CARLOS
CABRERA ROCH, M CARMEN
CALDERÓN ROMERO, JULIÁN
CAMPELLO MIRALLES, JAUME
CANTÓ SENIA, JAIME
CARRILLO MACIÁ, MARÍA BELÉN
CARTAGENA LLINARES, LOLA
CARTAGENA RUÍZ, ANTONIO
CASASOLA QUESADA, PILAR
CAYUELAS BUENO, MARÍA JOSÉ
CAYUELAS LÓPEZ, JESÚS
CEREZO AVILÉS, M TERESA
CHAZARRA PÉREZ, INMACULADA
CRESPO CORTINA, MARÍA LIDIA
DE GALI GUIRAO, MARÍA ISABEL
DE LEÓN MARTÍNEZ, ANTONIO M.
DE RAMÓN MORAL, MARTA ISABEL
DÍAZ GONZÁLEZ, HÉCTOR
DONAT MIRALLES, ANGEL MIGUEL
ESCUDERO GALANTE, FRANCISCO
ESPLUGUES MEGÍAS, MARÍA ISABEL
ESTEVE RAMÍREZ, FRANCISCO
FABREGAT MIRA, MARISOL
FERNÁNDEZ FALAGÁN, DAVID
FERNÁNDEZ GARCÍA, BEGOÑA
FERNÁNDEZ RONQUILLO, CRISTINA
FERRÁNDIZ HERNÁNDEZ, JÓSANT
FERRER DIE, MANUEL
FRANCÉS I MARTÍNEZ, LLUIS
FRANCO GUTIEZ, ANGEL
FRANCO GUTIEZ, CARMEN
FRANCO GUTIEZ, M ROSARIO
GALLEGO CAO, ENRIQUE
GÁLVEZ MARÍN, CONCEPCIÓN
GÁLVEZ TOMÁS, SORAYA
GARCÍA DE LA PASTORA, MAGALY
GARCÍA GODOY, SOFÍA
GARCÍA MARTÍNES, JUAN
GARCÍA MIRALLES, ROSANNA
GARCÍA SANDOVAL, MARÍA
GARCÍA SIGÜENZA, ANTONIO
GARCÍA-BRAZALES HIDALGO, MARÍA DOLORES
GARCÍA TORREGROSA, MANUELA
GARZÓN COBO, LUIS
GARZÓN HERNÁNDEZ, J MANUEL
GERENA FERNÁNDEZ, MANUEL
GERMÁN PESCADOR, M DOLORES
GIL GIMENO, ERNESTO
GILA HARO, DIEGO
GÓMEZ ÁLZAGA, MARÍA BLANCA
GÓMEZ GUIRAO, HIGINIO
GÓMEZ SOLER ANTONIA
GONZÁLEZ CABRERA, ANA LOUISA
GONZÁLEZ GUIAMÓN, JOSÉ
GONZÁLEZ LÓPEZ, IGNACIO
GONZÁLEZ REÍLLO, VISITACIÓN
GRACIA GÓMEZ, CAROLINA
GRAO LIDÓN, EDUARDA
GUIJARRO GARCÍA, JOSE MARÍA
GUILLÉN MATEO, M DEL ROSARIO
GUTIÉRREZ BLANCO, MARÍA ALICIA
GUTIÉRREZ DÍEZ, ISMAEL
GUTIÉRREZ VEGARA, ANTONIO
HERNÁNDEZ IZQUIERO, MJOSÉ
HERNÁNDEZ POMARES, M ISABEL
HERNÁNDEZ SARMIENTO, CRISTINA
HUERTA MARTÍNEZ, MARÍA TERESA
HUERTAS TAPIADOR, ÁNGELES
HURTADO PATÓN, CONSUELO
IBÁÑEZ ORTIZ, LUCÍA
IBÁÑEZ PASCUAL, MANUEL
IBORRA PELLÍN, DANIEL
IBORRA PELLÍN, MARÍA
IBORRA POLO, LEANDRE
IZQUIERDO GARCÍA, LUCÍA
JEREZ BALLESTERO, NATALIA
JOAN CASTEJÓN GARCÍa
JORQUES ARACIL, M CARMEN
LANDETE PORTERO, LINO
LILLO GUIJARRO, GLORIA
LIMA GOZÁLVEZ, PILAR
LINDE ROMERO, INDALECIO
LLOR RUÍZ, JUAN ANTONIO
LÓPEZ DE JUAN ABAD Y ALBA, LUIS
LÓPEZ DÍEZ, XAVIER
LÓPEZ VILCHEZ, JUAN ANTONIO
LORENTE ORTUÑO, JOSÉ MANUEL
LOZANO SÁNCHEZ, JOSÉ
LUCAS DÍEZ, JESÚS ANTONIO
LUCAS TOMÁS, ANA MARÍA
MARTÍN ALONSO, LUISA
MARTÍNEZ ESTEBÁN, MANUEL
MARTÍNEZ LEANDRO, M TERESA
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, HUGO
MARTÍNEZ SOGORB, VICTORIA
MARTORELL RESURRECCIÓN, MIQUEL
MÁS DE SANFÉLIX, ANA
MÁS LÓPEZ, MARGARITA
MÁS MOLINA, SARA
MÁS VALLE, ABEL
MÁS VALLE, ALBA
MÁS VALLE, JOSÉ MANUEL
MATEO PEDRERA, JOSÉ LUIS
MEJÍA MARTÍN, GABRIEL
MENOR FRANCÉS, SILVIA
MIRALLES ANTÓN, MANUEL
MOLINA GARCÍA, MARI CARMEN
MOLINA LLORCA, M CARMEN
MOLLÁ SOLER, MARÍA DOLORES
MONTESA MÑOZ, ROSA MARÍA
MONTESINOS GRAU, ELISA
MONTESINOS MARTÍN, FCO JAVIER
OLIVARES MARTÍNEZ FALERO, CONCEPCIÓN
ORTEGA DÍAZ, MARGARITA
ORTEGA PASTOR, EMILIO
PÀMIES LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN
PÀMIES LÓPEZ, VICENTE
PÀMIES MARTÍNEZ, MAR
PÀMIES MARTÍNEZ, ORIOL
PARDO RUBIO, CARLOS
PARREÑO BELTRÁN, M JOSÉ
PASCUAL MORALES, PASCUAL
PASTOR MARCO, MÉLIDA
PASTOR PASTOR, DANIEL
PASTOR SEGURA, ENRIQUE DANIEL
PEDRERA ANDRÉS, MARIANO
PEINADO RODRÍGUEZ, VISITACIÓN
PELLÍN CATALÀ, M. JESÚS
PENALVA BLASCO, BERTA
PÉREZ REQUENA, SEGUNDO
PINILLA MACIAS, MARÍA SOLEDAD
PIZANO ROVIRA, ELVIRA
POZUELO POVEDA, CONCEPCIÓN
QUIÑONERO HERNÁNDEZ, LLUM
RAMÓN CALATAYUD, M BENILDE
RAYOS MENARGUES, JOSÉ
REÍLLO GONZÁLEZ, RAQUEL
RICO I BODÍ, MARI CARME
RICO I BODÍ, MARI CARMEN
ROJO, JAVIER
ROMERO ALGABA, VANESSA
ROMERO MIRA, CRISTINA
ROSA HERRANZ, CARMEN
ROSA HERRANZ, JOSÉ
ROVIRA SOLER, JOSE CARLOS
SALINAS HERRADOR, ESTHER C
SALINAS HIDALGO, CARLOS
SÁNCHEZ CAMPILLO, ELENA
SÁNCHEZ ESCANDELL, JUAN FCO
SÁNCHEZ GONZÁLVEZ, SILVIA
SÁNCHEZ GUINART, GUADALUPE
SÁNCHEZ PÉREZ, ANTONIO
SÁNCHEZ SAMPER, M TERESA
SANGUINO OLIVA, M CARMEN
SAURA FERNÁNDEZ, GINÉS
SERRA CRESPO, AUGUSTO JOSÉ
SIGÚENZA PACHECO, M ENGRACIA
SIMÓN FERRÁNDEZ, REMEDIOS
SOLER GRACIA, MIGUEL
SORIANO MACIÁ, M DOLORES
TERRÉS CAYUELAS, DARÍO
TERRÉS CAYUELAS, RODRIGO
TOLEDO RODRÍGUEZ, MARICIELA
TORRES GUERRERO, MARGARITA
TUNDIDOR DIAUS, CARLOS
VALERO GARCÍA, JOSÉ
VALIENTE MARTOS, ROSA M
VALLEJO LASO, MANUEL
VAN HULL ARROYO, SERGIO
VÁZQUEZ PALACIOS, JUAN
VÉLEZ MURCIA, SOLEDAD
VERDÚ SORIANO, CARMEN
VICENTE SEBASTIÁN, JOSÉ
VILLAESCUSA SAAVEDRA, JULIO
VILLAPLANA SANJUÁN, M INÉS
VIZOSO LAPORTE, MARÍA JOSÉ