Entre ocho mil y diez mil flamencos han fijado de nuevo su zona de reproducción y cría en la laguna salina de Torrevieja. La cifra es aproximada, ya que no hay un censo oficial en estos momentos, y como la puesta de cada pareja suele ser de un huevo las estimaciones precisan que podría igualarse o incluso superarse el éxito de reproducción del año 2022, con casi cinco mil pollos.

El salinero y fotógrafo Federico Kenzelmann afirma que en los últimos días ya han comenzado a eclosionar los huevos y hay cientos de crías en las guarderías de estas espectaculares aves. Como avanzó INFORMACIÓN el pasado marzo cuando todavía estaban en época de apareamiento, es la cuarta nidificación consecutiva de la especie en la laguna rosa después de que lo hicieran por primera vez en la historia -al menos de forma documentada- en 2020, en plena pandemia.

Como novedad además del flamenco común se ha detectado por primera vez la presencia de al menos dos hembras de flamenco enano que podría estar también nidificando aunque es un dato por confirmar.

Medidas del parque natural

El Parque Natural de las Lagunas de Torrevieja y La Mata que gestiona la Generalitat en colaboración con la empresa que gestiona las salinas, Salins España, ha actuado este año para asegurar que el impacto de la presión humana sobre el humedal y la zona de establecimiento de la colonia de flamencos, en periodo de reproducción y anidamiento, sea el menor posible. Sobre todo después de que en marzo los flamencos vieran frustrados dos intentos de construir sus laboriosos nidos antes de decidir quedarse de nuevo en la mota de la laguna. Aunque no es fácil determinar qué les empujó finalmente a quedarse la entrada de visitantes y curiosos a la zona más restringida no ayudó.

Cuando los flamencos comenzaron a nidificar en 2020 se temía que la actividad extractiva de la sal y el trasiego de embarcaciones tuviera un impacto negativo sobre la colonia. Pero las aves, muy sensibles a la alteración de su ámbito de cría, se han acostumbrado a la actividad industrial y no les molesta siempre no la tengan cerca. Aunque no ocurre así con los curiosos y aficionados a la fotografía que se acercan por la redonda.

Accesos

En este sentido, el director del espacio protegido, Paco Martínez explicó a INFORMACIÓN que el acceso a esa mota está ahora cerrado con cuatro puertas y refuerzo de mallado. La salinera ha aportado el material y la administración autonómica el trabajo de la brigada adscrita al parque natural para garantizar que ni animales domésticos, ni predadores, ni personas ajenas a la explotación salinera puedan acceder a la mota creada artificialmente en los 90 para dividir la laguna, que se ha convertido ya en un santuario para la reproducción de flamenco en España.

En especial ahora que otras zonas de nidificación tradicional como Doñana (Huelva) y Fuente de Piedra (Málaga) han sufrido los efectos de la sequía y las aves han buscado otros humedales valencianos como El Hondo de Elche o la Albufera. Fuente de Piedra, laguna salina que depende de los aportes naturales de agua dulce se ha secado por completo.