El PP consiguió en Torrevieja un resultado histórico, con 16 concejales de los 25 de la corporación, y más de 2.000 votos más. El 55% de los electores votó a los populares, con 12.640 sufragios, casi 8.000 más que la segunda formación, el PSOE. Asume su segundo mandato consecutivo con la prioridad en la Alcaldía, asegura, pese a que también ha sido elegido diputado autonómico.

¿Se esperaba ese histórico resultado?

Teníamos buenas expectativas, pero teníamos la duda de que se confirmara en las urnas. Ha sido una mejora muy sustancial. Estamos muy agradecidos y nos da más responsabilidad de que tenemos que cumplir, como hemos hecho estos cuatro años. Y cuando estos días me dicen que ha ganado el PP, les digo que no, que ha ganado Torrevieja. Esto es un proyecto de todos los torrevejenses. Es el mejor resultado desde que me presento a las elecciones.

Cs desaparece de la corporación, como Los Verdes. ¿Ha habido trasvase de votos al PP?

Sí. Al PP le han votado personas que vienen de todas las formaciones políticas. Son más de 2.000 votos más que hemos obtenido. Hemos absorbido de Cs, pero también del centro-izquierda y de la izquierda. Mi mensaje es que somos personas que gobernamos para todos, sin ideologías. El PSOE ha subido, pero ha tenido una pérdida del voto de centro-izquierda.

Lejos de un desgaste en estos años, consigue aumentar los votos. ¿A qué lo achaca?

Lo achaco al apoyo por lo que hemos hecho estos cuatro años, a refrendar nuestro trabajo. Se habían dicho muchas cosas de nosotros, que no habíamos hecho nada, que teníamos a todo el mundo abandonado. Agradezco el respaldo porque nos ha reconocido el trabajo y la gestión. Y respaldo a un programa político que también nos habían cuestionado. Muchas de las formaciones políticas que han desaparecido, y otras que no han crecido lo que deberían, han puesto en tela de juicio los proyectos y han dicho que la gente no los quería. La gente ha apoyado nuestro programa y quiere que lo ejecutemos, y esa es mi encomienda.

Aumentan de 14 a 16 los ediles. ¿Cómo repartirá las concejalías?

Es algo que hay que pensar con tranquilidad. Algunos concejales van sobrecargados. Este incremento va a posibilitar que algunos concejales tengan más dedicación específica a algunas áreas que, creo, tienen que mejorar mucho.

¿Habrá nuevas concejalías?

Es posible, no lo descarto. Pero estoy en esta fase de pensarlo todo. Sí adelanto que dará protagonismo independiente a algún área, si no nueva, que esté englobada en esas grandes áreas que ahora tenía menos personalidad y fuerza. Hay cuatro concejales que llevan una media de seis o siete áreas y algunas no han tenido tanta dedicación como me hubiera gustado y que entregaré a algún edil para que tenga más tiempo para darle más atención.

¿Cuáles son las primeras medidas que quiere adoptar?

Seguir sacando las adjudicaciones de última hora, como las obras de la senda peatonal de La Mata, que queremos arrancarla cuanto antes para acometer antes del verano la zona más turística y la otra, que generará menos molestias, hacerla después del verano. También el arranque del pabellón de La Mata y estamos a punto de adjudicar el albergue de animales. La próxima semana, antes de la toma de posesión, he planificado reuniones con todos los equipos para planificar las infraestructuras necesarias para afrontar la época estival.

Ha sido muy crítico con el Consell de Ximo Puig. ¿Lo será también con Mazón al frente?

Seré más crítico aún. Cuando uno tiene la razón con la crítica que efectúa, hay que seguir formulándola.

¿Le ha trasladado ya alguna reivindicación a Mazón?

Sí, el lunes ya. Estuve con él en València en la junta directiva regional y hablamos cinco minutos. Le dije que espero que lo primero que haga, nada más tomar posesión, es la reversión de lo anunciado por el Consell el viernes sobre la residencia de discapacitados y diversidad funcional. Que suspenda la reforma integral y lo de transformarlo en un centro de menores. Y tiene que venir mayor apoyo para la zona portuaria, el recinto de las Eras de la Sal y conseguir hacer realidad ese estudio de viabilidad que la Diputación y los ayuntamientos de Orihuela y Torrevieja hicimos para comunicarse con la red estatal de ferrocarriles. Y el desdoblamiento de la CV-95 en la zona del hospital. Mazón las lleva en su cartera y van a ser reivindicaciones. No solo eso, si finalmente me ubico en las Cortes Valencianas, van a ser insistentes, martillo pilón como se dice en la Vega Baja, para que nadie olvide lo que son los importantes compromisos adquiridos con la Vega Baja y con Torrevieja.

¿Tocaron el tema del Hospital de Torrevieja? ¿Habrá mejoras?

Sí. Fue otra de las cosas que me ha dicho, que este verano no podía ser como el anterior, que va a tomar medidas urgentísimas en cuanto entre y poner los medios necesarios.

¿Y la reversión privada del hospital, es posible?

Ya ha dicho que lo estudiará con profundidad. De momento, va a mejorar los medios para que en menos de 50 días se puedan obtener las pruebas que estén en lista de espera. Volver a la gestión privada es complicado, pero tendrá que verlo, en qué situación está. Lo prioritario, ha dicho, es garantizar el puesto de trabajo de todos los trabajadores y mejorar sus condiciones laborales y reconocerles los agravios. Y el hospital no puede estar sin las inversiones que se comprometieron hace casi ya dos años.

Torrevieja ha sido uno de los lugares clave para el triunfo del PP de Carlos Mazón...

Sí. Han sido 5.000 votos más para el PPCV que en las anteriores elecciones. Y él me ha dicho que traslade su agradecimiento y que el compromiso con Torrevieja está intacto. Él me trasladó que ha sido acertada la decisión de que le acompañara en la lista.

También ha sido elegido diputado autonómico. ¿¡Lo compaginará con la Alcaldía?

Estoy centrado en la Alcaldía. Tengo que hablar con el presidente para ver cómo lo vamos a organizar. Mi objetivo es claro, compatibilizar la Alcaldía con ser diputado autonómico, pero tengo que ver las condiciones y cómo se estructura. Tampoco sé el tiempo de dedicación en las Cortes y qué quiere Carlos Mazón de mí, y estaré allí siempre que lo pueda compatibilizar con ser alcalde. Una vez sepa si es compatible o no tomaré una decisión.

¿Y si le ofrece ser conseller?

Tengo los pies en el suelo y sé que es incompatible con la Alcaldía, y ahora mismo mi prioridad es la Alcaldía. Mi compromiso es con los torrevejenses y voy a finalizar lo que he adquirido y que acabo de renovar. No les voy a fallar, ni dejar.

¿Se plantearía ser presidente de la Diputación si se lo ofrecen?

Pues si es compatible con la Alcaldía, podríamos hablarlo. Cualquier responsabilidad que me pueda otorgar mi presidente y que crea que yo pueda aportar algo, si es compatible con la Alcaldía, no la descarto. Aunque por mi cabeza ahora no pasa lo de ser presidente de la Diputación.

Alguna responsabilidad pueden ofrecerle, es una de las manos derechas de Mazón...

No sé si soy la mano derecha o la izquierda, pero le estoy muy agradecido porque siempre ha contado mucho conmigo. Y me ha permitido trabajar con total libertad. Y donde me pida que le ayude, voy a estar, siempre que sea compatible con mi compromiso con Torrevieja.