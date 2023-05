El voto en las elecciones municipales San Miguel de Salinas ha arrojado un resultado con un puzzle muy complicado de encajar. El PSOE de Juan de Dios Fresneda ha ganado las elecciones pero se ha quedado lejos de la mayoría absoluta.

Cuenta con seis concejales pese a absorber a una formación independiente. Uno más uno casi nunca suman dos en política.

El Partido Popular encabezado por Sole Soto ha obtenido cuatro concejales, también integrando a María José Costa, que edil de Cs en el mandato que concluyó el domingo y Vox, por primera vez, otros dos. Bienvenida Campillo, incombustible, ha logrado de nuevo el acta de concejal para Izquierda Unida.

El PSOE confía en gobernar en solitario. Sus seis concejales igualan a la suma de PP y Vox. Que su candidato obtenga seis votos en el pleno de constitución y gestionar en minoría. Pero el resto de formaciones no lo tienen tan claro como el actual alcalde en funciones.

Afinidad ideológica

Los pactos por afinidad ideológica convencional señalarían a un acuerdo entre el PSOE e IU y "problema resuelto". Sin embargo, Campillo se integró en el anterior gobierno del PSOE y lo dejó en octubre de 2022 en desacuerdo con la tramitación que los socialistas estaban realizando de la gestión de los recursos humanos del Ayuntamiento y sobre todo del plan urbanístico del SUS-A Invernaderos. Lo hizo tras varios intentos por reconducir la situación y que la tramitación del proyecto para 2.000 viviendas junto al casco urbano de este municipio de 6.000 vecinos, que ya está en marcha, fuese lo más transparente posible.

Fiscalía Anticorrupción

Entonces el PSOE animó, por decirlo de alguna forma, en redes sociales a Campillo a denunciar el asunto del SUS-A si no lo veía claro. Y lo hizo. Se fue a la Fiscalía Anticorrupción con sede en Alicante, que abrió diligencias y sigue investigando. Lógicamente Campillo no tiene ahora la mejor disposición a pactar con Fresneda, pero ayer explicaba a INFORMACIÓN que está dispuesta a hablar con todos los partidos, incluido con el PSOE, si la llaman y avanzar en un acuerdo programático.

Ahora está sufriendo el mismo acoso en redes sociales. Le acusan de tener un pacto con el PP y Vox. Campillo sin embargo lo tiene claro: nunca va a gobernar con Vox. Es su línea roja. Pero ha matizado que una cosa es pactar con Vox y el PP, algo que no va a hacer ni va integrarse en un gobierno con esas formaciones, y otra distinta es que en el pleno de constitución pueda apoyar, hipotéticamente, a la candidatura popular. "Siento mucho la rabia del PSOE por no lograr la mayoría absoluta que estaban vendiendo, pero eso no justifica los actuales ataques que recibo", ha señalado a INFORMACIÓN.

Campaña con un plan urbanístico

El PSOE celebró públicamente la adjudicación por parte del alcalde a través de un decreto del famoso plan urbanístico días antes de las elecciones porque "va a crear muchos trabajos", poco después de que este diario desvelara que el Ayuntamiento no podía esperar a la Corporación entrante para validar el plan. Todavía no ha dado justificación alguna de la urgencia de hacerlo en la semana de elecciones.

El PSOE llegó a asegurar que un informe de la Generalitat borra cualquier sospecha de irregularidad en el procedimiento del plan. Un informe que no es vinculante ni resuelve las interrogantes planteadas en la denuncia, que sigue adelante sin visos de ser archivada. También ha trabajado intensamente para evitar que Campillo lograra acta de concejal.

Ahora los socialistas tocan la puerta de todos los partidos. De momento, nadie responde del otro lado.