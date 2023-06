Hoy como todos los años celebramos el día Mundial del Medio Ambiente. En todos los rincones del planeta se oirán proclamas sobre la importancia de la celebración de este día internacional y de reflexionar sobre la necesidad de proteger más "la tierra".

El gran error de este planteamiento es no entender que el medio ambiente se debe proteger los 365 días del año. Ha llegado ya el momento de iniciar una "ola verde" que impregne las conciencias de nuestros dirigentes y las conciencias de cada "hogar" para no continuar destruyendo el planeta. Los recursos son limitados, y parece que aún no tenemos claro que no podemos destruirlo todo y comportarnos como si eso fuera "el problema de otros y otras".

Un paseo por cualquier ciudad, pueblo o pedanía nos hace una radiografía real de un diseño egoísta que estamos realizando. Calles llenas de defecaciones de perros, papeles en el suelo, botellas en cualquier rincón. Todas esas acciones han sido producidas o consentidas por el ser humano.

Este año uno de los objetivos más importante a nivel mundial es dar visibilidad a la eliminación del plástico. Más de 400 millones de toneladas de plástico se producen en el mundo cada año, de los cuales la mitad se concibe para una vida útil de un solo uso. Menos del 10% se recicla. Se estima que entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos de plástico terminan cada año en lagos, ríos y mares.

Los productos plásticos de un solo uso que resultan desechados o quemados no solamente perjudican a la salud humana y la biodiversidad, sino que igualmente contaminan todo tipo de ecosistemas, desde los picos de montaña hasta el lecho marino.

Hace años la mayoría de colegios de Orihuela nos unimos para reflexionar sobre la importancia de los plásticos de un solo uso en el almuerzo. Catorce colegios de Orihuela, pedanías y la costa iniciamos una "marea verde" que supuso el resultado de la eliminación de más del 90 % del plástico de un solo uso en el almuerzo. Llega el momento de avanzar en esa dirección y que todos sumemos granitos de arena para eliminar ese plástico de un solo uso de toda la vida educativa de los colegios y eliminar el plástico de un solo uso de los hogares.

En ese objetivo volverán a retumbar las palabras del Jefe indio Seattle al presidente de los estados Unidos en 1855: "Continuad contaminando y corrompiendo vuestro lecho y cualquier noche moriréis ahogados en vuestra propia suciedad", y luego matizaba: "Si os llegáramos a vender nuestra tierra, amadla -como nosotros la hemos amado-. Cuidad de ella -como nosotros la cuidamos- y conservad el recuerdo de esta tierra tal como os la entregamos".