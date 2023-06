También reclama al nuevo Consell la derogación de la Orden 4/2021, de 16 de marzo, de la Conselleria de Innovación y Universidades que obliga, según interpreta esta plataforma, a los exentos de valenciano a «presentarse obligatoriamente a la prueba de valenciano en la PAU a partir del año 2027». Y solicita la derogación del requisito lingüístico para acceder a la administración «regional y consideración del título de valenciano como un mérito equiparable al conocimiento de otros idiomas».

Además piden que se establezcan los procedimientos para liderar la habilitación de una EBAU o prueba de selectividad única a nivel nacional que evite, como ha puesto de manifiesto Escuela de Todos, «la lacerante desigualdad de contenidos, criterios de evaluación y modelos de examen», que, a su juicio, castiga a los alumnos de la Comunidad sobre los de la vecina Comunidad Balear en algo tan común como las faltas de ortografía. «Unas décimas pueden ser decisivas para entrar en la universidad deseada», aseguran.

La Plataforma, que hace bandera de su rechazo al aprendizaje del valenciano en las aulas en zonas castellano hablantes, señala además que ni padres ni profesores o maestros pueden mantenerse «indiferentes a las graves consecuencias que tienen para la formación emocional, social e intelectual de nuestros hijos las políticas de naturaleza identitaria, ni podemos permanecer pasivos ante los procesos de ingeniería social que ensucian la convivencia».

Y advierten al PP que van a «mantener o redoblar los esfuerzos de vigilancia y control sobre el nuevo ejecutivo, de manera que sea leal a mandato recibido y actúe conforme a los compromisos libremente expresados».

La PDLL, tras realizar un detallado análisis del resultado electoral en el que tacha a Compromís de «pancatalanista y separatista», asegura que está decidida a «hacer valer este mensaje y exigir» su cumplimiento a los nuevos gobernantes «sin concesiones ni medias tintas», porque, remarca, «nosotros apostamos por un futuro libre de ataduras nacionalistas que sólo siembran la discordia».

SOBRE LOS RESULTADOS ELECTORALES

La Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística (PDLL) asegura que es "una asociación civil apartidista, pero no apolítica. No apoyamos ni representamos a ningún partido en particular, pero somos un instrumento de acción política que pretende influir en las decisiones que nuestros representantes, democráticamente elegidos, tomen en determinados aspectos".

Y expresan en ese sentido su valoración sobre los resultados para indicar que la primera "y más evidente es que los ciudadanos de la CV han decidido que los tiempos del Botanic han llegado a su fin". Pero no lo han hecho de manera general "contra todos sus miembros o colaboradores. Por un lado han abandonado totalmente a UP-EUPV siguiendo la tendencia nacional, aunque posiblemente agravada en nuestra comunidad por su identificación con la línea -mantiene esta asociación que se proclama apartidista- más pancatalanista del gobierno".

De un "modo menos evidente, pero muy neto, ha castigado a Compromís", aseguran "el bloque separatista, que, en lo que a nosotros nos afecta directamente, la cuestión educativa y lingüística, ha apostado por el enfrentamiento, la imposición y el desprecio hacia la mayoría de los valencianos".

Compromís ha obtenido 349.096 votos en las elecciones autonómicas y sigue siendo tercera fuerza política en la Comunidad Valenciana por delante de Vox.

El colectivo señala que "es obvio que el nacionalismo está en retroceso, lo que es una buena noticia, y que la sumisión a ese lebensraum o espacio vital catalanista cada vez tiene menos adeptos, por ahistórico y por el desprecio que supone a los sentimientos generales de la mayoría de los valencianos".

El PSOE- PSPV ha subido cuatro escaños y alrededor de 50.000 votos. "Creemos que se ha valorado una gestión razonable de lo público, junto con el tono moderado del principal socio del Botanic y del presidente del gobierno autonómico, pero, si mira a sus compañeros de aventura, verá que se ha penalizado la radicalidad, la falta de diálogo, la proliferación de políticas claramente antiespañolas", según asegura la entidad.