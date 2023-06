El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que ha participado este martes en el corte simbólico de la breva colar de Albatera con el que arranca la campaña de 2023, ha ratificado su compromiso personal e institucional con "el reto del agua que tiene nuestra tierra, desde el rigor, con firmeza, con voluntad de diálogo y con la convicción de justicia que aún estar por llegar".

En este sentido, ha afirmado que piensa aprovechar cualquier ocasión para exigir que no haya "ni una broma más con el agua mientras yo tenga cualquier responsabilidad institucional, que parece que alguna va a ser".

Así, ha reiterado que "no por ser un tema viejo es aburrido, sino un tema no resuelto que año tras año hemos venido reclamando". Por ello, tras hacer un reconocimiento a "todo un sector agroalimentario que está trabajando muy duro, en condiciones muy complicadas y sin agua", ha insistido en que "esto no podemos seguir permitiéndolo", apelando al mismo tiempo a que "hace falta una mayor contundencia de la que ha habido hasta la fecha por parte de la Generalitat Valenciana y de la administración general del Estado para reclamar, por fin, el agua que nos merecemos y que es básica para poder seguir hablando de nuestros productos".