El juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Elche ha anulado el acuerdo de pleno del 22 de noviembre de 2022 del Ayuntamiento de Callosa de Segura por, impulsado por el gobierno local del alcalde Manuel Martínez Sirvent (PP) el que se aprobó la nueva relación de puestos de trabajo (RPT) en la administración local. La sentencia está firmada el 2 de junio.

Para qué sirve

¿Qué es la RPT? Es el instrumento técnico con el que la administración local actualiza y diseña su estructura de personal para adecuarla a las necesidades del servicio público y también su retribución en función de la responsabilidad del puesto de cada funcionario.

La jueza ha estimado un recurso presentado contra el acuerdo por el intendente jefe de la Policía Local en el que indicaba que la nueva RPT no había sido negociada con los sindicatos, algo que la legislación considera imprescindible para que se valide. Y además esa modificación de la RPT excluía expresamente el puesto del intendente.

El alcalde en funciones Manuel Martínez Sirvent (PP), no se ha pronunciado sobre la resolución al ser preguntado por este diario.

Dos ocasiones

El fallo, que se puede recurrir ante el TSJCV, indica que la mesa general de negociación se reunió en dos ocasiones para tratar el asunto -aunque solo consta una de las actas en el expediente administrativo-, «pero no se llevó a cabo una auténtica negociación o debate contradictorio para la formación de la voluntad administrativa».

Lo que argumentó el Ayuntamiento

Además declara sin efecto la actualización de puestos por la exclusión del puesto de Intendente Jefe de la Policía Local. Algo que el gobierno local no ha podido justificar en sede judicial. El PP en el gobierno local alegó que el descarte se debía a que las características del puesto ya fueron objeto de «una adecuación singular». La sentencia señala que el Ayuntamiento «no acredita» ese extremo.

El municipio también indicó que no era necesaria la modificación por que el puesto no estaba ocupado «pese a que la Administración conocía que el recurrente en breve iba a retornar la plaza». Para la jueza no «tiene sentido que el puesto del técnico más cualificado de la plantilla quede al margen de la modificación».

Retribuciones

Al ser el intendente jefe de la Policía Local el único funcionario cuyo sueldo no fue modificado en la RPT tiene una retribuciones inferiores a las de un agente que trabaje en el turno de noche, y hasta 14.000 euros brutos anuales menos que un inspector.

El hecho de que la jueza haya dictado dejar sin efecto la RPT y las nuevas retribuciones o salarios de los policías locales, podría obligar a devolver el dinero recibido a todos los funcionarios que componen la policía local.