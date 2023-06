Cuando el río suena, agua lleva. Aunque no en este caso, o al menos no sólo agua. Y es que en esta ocasión, lo que se oye no es el característico y suave murmullo que suele acompañar al paso del líquido elemento. De hecho, no es sonido, sino más bien ruido, metálico, sórdido y saturado, lo que anticipa la llegada del agua por una acequia destinada al riego en la huerta de la Vega Baja, concretamente, en Callosa de Segura.