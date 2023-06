El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP) ha cuestionado este martes que la junta local de Seguridad para preparar la temporada estival se haya celebrado en el Ayuntamiento con la ausencia de la subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador en un momento en el que el municipio ha reclamado ayuda de las fuerzas de seguridad para rebajar la actividad de los manteros en los paseos marítimos.

Motivos de agenda

La representante del gobierno ha excusado su asistencia por “motivos de agenda”, añadiendo que "tampoco asistiría nadie de la subdelegación en su representación". Según ha asegurado el primer edil la fecha de la reunión Junta Local ha sido modificada en dos ocasiones -la primera estaba prevista antes de las elecciones- en dos ocasiones "para que pudiese acudir la subdelegada".

Competencia de la Policía Local

Fuentes de la Subdelegación han aclarado a INFORMACIÓN que la subdelegada del gobierno no acude sistemáticamente a todas las juntas locales de seguridad de los municipios. Y ha matizado que la administración central estaba representada en la reunión por los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. También ha recordado al Ayuntamiento algo relevante: la competencia sobre el control de la actividad de venta sin licencia es exclusiva de los ayuntamientos. Lo que no quita, han agregado las mismas fuentes, que la subdelegación, como todos los años, va a realizar un refuerzo estival en Torrevieja que no ha cuantificado.

"Malestar"

Eduardo Dolón ha explicado en una rueda de prensa posterior a la reunión junto con el concejal de Seguridad, Federico Alarcón, que el punto más importante que se ha tratado en esa reunión era el relacionado con la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para "evitar la venta ambulante de productos falsificados" y donde ha mostrado públicamente "su malestar con la subdelegación del Gobierno por la falta de efectivos y de medios existentes para atajar este grave problema que tiene, no solo Torrevieja, sino también todas las localidades costeras".

Aumento de plantilla

Dolón ha indicado que el Ayuntamiento está aumentando su plantilla de Policía Local "considerablemente y en las próximas semanas continuará haciéndolo, a pesar de que la propia subdelegación -en aplicación de la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local aprobada en el mandato de Mariano Rajoy- crear las plazas que querría y que necesita una ciudad como Torrevieja para contar con más seguridad ciudadana.

El alcalde ha destacado que también es necesaria la intervención en este problema de la Policía Nacional, que asume las competencias en Extranjería dado que más de 1/3 "de las personas que venden" productos ilegales no cuentan con su documentación en regla, convirtiéndose también "en un problema de extranjería".

El concejal de Seguridad, Federico Alarcón, ha mostrado un dosier que iba a entregar a la subdelegada del Gobierno con fotografías de cómo se encuentran los paseos de Torrevieja repletos de vendedores de productos ilegales, y que ante su ausencia enviará a la Subdelegación.

Tanto el alcalde como el concejal de Seguridad, han criticado que en estos años se le ha solicitado personal y oficialmente "en multitud de ocasiones un aumento de efectivos de las Fuerzas de Seguridad a la subdelegada del Gobierno en Alicante", y el caso, como se ha podido comprobar, "ha sido nulo".

Sin multas

Alarcón ha reconocido, en algo que no recoge la nota de prensa posterior del gobierno local, que el Ayuntamiento de Torrevieja no ha llegado a imponer ni una sola sanción a los compradores de productos supuestamente falsificados. Algo que ampara desde hace más de un año la ordenanza municipal de convivencia. Alarcón ha aclarado que el municipio prefiere no recurrir a esta posibilidad y "no quiere sancionar a los que vienen" en clara alusión a los turistas residenciales. Como ya recogió INFORMACIÓN el municipio se está planteando la posibilidad de ubicar carteles advirtiendo a los compradores que su conducta es sancionable.

El alcalde, que ya tiene experiencia de dos mandatos completos lidiando con este problema ha matizado que ya se ha intentado en muchas ocasiones intervenciones más contundentes por ejemplo las operaciones de paisano o redadas con detenciones.

Más presencia policial, menos acciones contundentes

Algo que Dolón puso en marcha en su primer mandato entre 2011-2014: no salió bien y derivó en un problema de seguridad ciudadana mayor que obligó a la delegación del gobierno a desplegar los antidisturbios en el entorno de los juzgados donde la población senegalesa, que es la que mayoritariamente está en los paseos, fue en busca de sus compatriotas detenidos.

En ese sentido ha aclarado que la multa no es sencilla porque necesita que la Policía Local acredite que el comprador estaba adquiriendo material falsificado y sea testigo de ese momento. Dolón ha sugerido que la única actuación eficaz es la presencia policial constante. Es decir, que la Guardia Civil o la Policía Local estén en el lugar de forma permanente. También ha recordó que la presión de las fuerzas de seguridad termina desplazando el problema a otras localidades costeras.

Este diario ha podido comprobar cómo las patrullas a pie de Policía Local y Guardia Civil limitan en este mes de junio su actuación a recorrer el paseo marítimo a pie de punta a punta. Las personas que se buscan la vida con la venta sin licencia se retiran en ese momento y regresan, sin más problemas, minutos después. Colapsando, con la ayuda de la ocupación de las terrazas de más superficie de la que tienen permitida, el uso del dominio público.