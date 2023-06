Con el salón de plenos repleto de público Eduardo Dolón (PP) ha arrancado su tercer mandato como alcalde de Torrevieja tras jurar el cargo y lograr el respaldo de una mayoría absoluta ampliada hasta los 16 concejales. Ha sido este sábado en la constitución del plenario del Ayuntamiento e investidura del primer edil.

En un discurso breve y sencillo Dolón ha mantenido que los próximos meses y años "son esenciales" para culminar proyectos estratégicos para Torrevieja y mejorar "el mantenimiento de todos los servicios públicos". Ha enfatizado además que se afrontarán con "la exigencia máxima al resto de administraciones para que Torrevieja reciba lo que por derecho le corresponde en todos los niveles: económica e institucionalmente, así como en materia de infraestructuras".

Discurso sencillo y corto

Ha sido un acto de investidura sin sorpresas en el que se ha cumplido el guión por el que cada partido ha votado por su candidato: Dolón, Bárbara Soler (PSOE), Salvador Ruso (Vox) y Pablo Samper (Sueña Torrevieja).

El público llenaba por completo el salón de plenos aunque faltó la expectación de anteriores investiduras que estuvieron marcadas por el cambio como las de 2015 o 2019.

Dolón ha añadido que se "siente tremendamente agradecido por la masiva confianza que Torrevieja ha reeditado 4 años después en mí y en el equipo que conformamos, pero a la vez especialmente responsabilizado por lo que eso significa y lo que implica".

"Como hasta ahora -añadió- voy y vamos a trabajar sin descanso para no defraudar a nadie. No solo a los que nos han votado, sino al conjunto de los torrevejenses porque este seguirá siendo un gobierno que aspira a continuar transformando y mejorando una ciudad que es de todos y para todos", ha subrayado en su intervención.

Dolón se ha comprometido en su discurso con una alcaldía que seguirá sin tener un horario restringido de visitas y con un equipo de gobierno "formado por unos concejales y asesores cuyo trabajo no se va a limitar, de lunes a viernes, ni de 8 a 3". Para el primer edil que comienza ahora su noveno año como alcalde de Torrevieja -estuvo cuatro en la oposición-, su equipo "es diverso, como lo es nuestra ciudad. Cuyas señas de identidad seguirán siendo el respeto y apoyo institucional a todas la realidades y sensibilidades, civiles, sociales y religiosas".

Lugares comunes

El primer edil insistió en dos de los argumentos comunes de cualquier discurso de investidura que se precie de serlo: el compromiso de un gobierno para todos, también para quienes no le han votado, y la mano tendida a la oposición con la petición para que se aleje de "la crispación".

Aunque en estos momentos y a la vista de la mayoría aplastante de los populares en el pleno se puede entender más como una recomendación para que realicen "una labor constructiva". Una sugerencia realizada mientras se dirigía a los nueve ediles de la oposición a los que apenas se les puede ver al haber sido distribuidos en el salón de plenos por primera vez por el protocolo en segunda fila y por separado.

Crispación

"Que desaparezca la crispación social para mejorar, avanzar y crecer. Esta es una tarea de todos: Gobierno y oposición. Desde el mismo momento en el que recibimos el resultado de las urnas, la oposición cuenta con mi voluntad personal y la de mi equipo de gobierno para trabajar juntos por una Torrevieja que avance", ha reiterado.

En el capítulo de la gestión que viene, Dolón ha remarcado que "son muchas las obras que se van a materializar en los próximos 4 años y su seguimiento será para nosotros una prioridad. Del mismo modo que en el centro de todas las decisiones seguirán estando las personas y su bienestar. Como ya he dicho, vamos a gobernar para todos, pero me van a permitir que reconozca y que me comprometa a que lo haremos con una mirada muy especial y con una intensidad mayor hacia los colectivos más vulnerables".

Salvador Ruso, concejal y portavoz de Vox ha ejercido de presidente de la mesa de edad junto a Domingo Paredes, regidor del PP que sigue siendo el concejal más joven de la Corporación, por segundo mandato consecutivo.

El camarín de la virgen

Tras la toma de posesión el nuevo equipo de gobierno del Partido popular se trasladó en pleno hasta la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción, a un paso de la Casa Consistorial, donde Eduardo Dolón y Rosario Martínez Chazarra accedieron al camarín de la patrona de Torrevieja para ofrecerle la vara de mando de la ciudad.