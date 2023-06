En los últimos meses la empresa concesionaria ha llevado a cabo trabajos de perforación de más de 500 columnas de cimentación de acero y hormigón -algunas de ellas alcanzan los 30 metros de profundidad-, sin incidente alguno ni indicios de restos de material militar. Además los estudios previos realizados sobre el terreno han descartado la presencia de esos explosivos.

Pero la historia está ahí. El bombardeo más importante sobre el municipio se produjo a las diez de la mañana del 25 de agosto de 1938 y está ampliamente documentado ya que la escuadra italiana de bombarderos Savoia Marchetti S-79 captó fotografías aéreas de su acción. Fueron 60 bombas, 40 de tipo torpedín de 100 kilos y otras 20 incendiarias de 20 kilos, las que cayeron sobre la bahía de Torrevieja, las inmediaciones del actual paseo de La Libertad, la calle Torrevejenses Ausentes (pilonicos), calle Pedro Lorca y plaza de Oriente. Diecinueve torrevejenses, la mayoría civiles, perdieron la vida. La documentación sobre esta acción militar asegura que en torno a diez de las bombas que dejaron caer los cazas italianos no detonaron.

Algunas de ellas impactaron sobre lo que antes formaba parte de la lámina de agua de la bahía y que veinte años después, en la década de los sesenta, fue colmatada como «relleno» para ganar superficie portuaria y sobre la que se construyeron las instalaciones del sector pesquero.

El área sobre la que se ha realizado el pilotaje de cimentación -técnica que permite consolidar la operación de encofrado posterior en suelos inestables- destinada a aparcamiento subterráneo se extiende sobre unos 18.000 metros cuadrados. Hace unas semanas comenzaron a buen ritmo las labores de excavación por la parte más cercana al dique de Poniente pese a las complejas características del terreno: escombro, mucha arena y un nivel freático que aflora a pocos metros de la superficie, drenado a cien litros por segundo con un complejo sistema de bombeo.

La zona más susceptible de poder albergar algún resto se sitúa a la altura del edificio de la Aduana, levantado también tras la Guerra Civil, sobre la que se trabajará en las próximas semanas. Algunos de los artefactos sin detonar fueron retirados días después de aquel bombardeo, pero todavía en la década de los 50 apareció una de estas bombas sin detonar en la fosa séptica de una parcela derruida en la calle Pedro Lorca.

Las obras a cargo de la concesionaria Empresas del Sol avanzan, como sabe la legión de «ingenieros» jubilados que siguen a diario el proyecto desde la atalaya del voladizo del dique de Levante. El proyecto adjudicado por la Generalitat para la construcción y explotación de la zona de ocio durante 50 años tiene previsto invertir más de 20 millones de euros en la actuación que la firma de Enrique Riquelme quiere tener finalizada a finales de 2024.

Ha destinado 5 millones en la rehabilitación del edificio de la Aduana con dependencias de la Generalitat y la construcción de la nueva lonja pesquera. Además del aparcamiento están previstos seis edificios interconectados con 8.000 metros de superficie comercial dedicadas a negocios de hostelería y multicines, área que estará unida con una pasarela peatonal con el dique de Levante. El Ayuntamiento de Torrevieja debe reurbanizar el entorno en un proyecto que sigue en proceso de redacción.

"LAS COLUMNAS" NO SON RESTOS ARQUEOLÓGICOS

La dirección técnica de las obras ya ha tenido que aclarar en varias ocasiones de forma oficiosa -y no solo a los aficionados-, que el enjambre de columnas que se puede ver en la excavación no forma parte de ningún resto arqueológico «descubierto». Se instalaron sobre el terreno sin que se viera ese trabajo en superficie hace solo unos meses y desaparecerán pronto para construir la losa del aparcamiento subterráneo. Tienen continuidad en el subsuelo para realizar su función de dar estabilidad a la parcela para llevar a cabo un encofrado en seco, pero «de época romana», no son.