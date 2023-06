La Conselleria para la Transición Ecológica ha denegado la autorización a la planta solar que se quería construir sobre unas 8 hectáreas de la zona de amortiguación de impactos del Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, en el término de Torrevieja. La iniciativa se planteaba en suelo no urbanizable afectado por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del espacio natural protegido, que no contempla este uso. El PORN es vinculante, de cumplimiento obligatorio y prevalece sobre cualquiera de «otros instrumentos de ordenación territorial o física».

En una finca situada junto a la rotonda de la CV-95 con la CV- 945 de Los Montesinos, en el corredor que une las lagunas de Torrevieja y La Mata. Se trataba del primer proyecto de planta solar de entidad -12.000 paneles y 83.000 meros cuadrados- que se planteaba en el término municipal torrevejense. La administración autonómica le ha dado carpetazo incluso antes de que se sometiera a información pública, por lo que de los colectivos conservacionistas que ya habían alertado de su impacto ambiental no han tenido ni margen para alegar. El anuncio de denegación de la autorización se ha reflejado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Resolución

Según la resolución de la dirección general de Calidad Ambiental el proyecto de la central fotovoltaica no cumple los criterios de aplicación del «procedimiento de determinación de afecciones ambientales». En función además de un informe del director conservador del parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata, en el que se indica que la actividad de una planta fotovoltaica se considera un uso no permitido que puede «comportar alteración y degradación del medio o dificulten el desarrollo de los usos permitidos» como el de determinadas actividades agrícolas, que sí se pueden autorizar. Y subraya la misma resolución que este parque fotovoltaico no es compatible con la normativa del parque natural de Las Lagunas de La Mata y Torrevieja, debido a que no está expresamente recogido en las actividades compatibles y autorizables y su construcción puede realizarse fuera de este ámbito. El promotor comenzó la tramitación del proyecto en noviembre de 2020 y lo avaló con un contrato de arrendamiento de los terrenos -de solo pueden tener uso agrícola-. Sin embargo, la Generalitat le tuvo que requerir en varias ocasiones que completara la documentación porque no definía la ubicación exacta de la planta.

Localización que es la que finalmente ha determinado la desestimación del proyecto: las parcelas solo están separadas por la CV-95 y la CV-945 de alguna de las zonas más protegidas del parque natural.

AHSA

Amigos de los Humedales del Sur de Alicante ha valorado positivamente esta decisión, que va en beneficio de la adecuada conservación de los valores ambientales y paisajísticos del principal humedal de la comarca de la Vega Baja. AHSA sigue insistiendo en que apuesta por las energías renovables y pide que se empleen suelos improductivos, sin valor ambiental, pero sobre todo las cubiertas de las edificaciones a la hora de generar esta energía. Algo que en Torrevieja ha comenzado a proliferar, aunque no al mismo ritmo que en otros municipios.

Crecimiento

En la ciudad ya es una realidad en las cubiertas de grandes superficies comerciales, naves industriales del polígono Casa Grande y cubiertas extensas de las cadenas de supermercados. Y es casi marginal en edificios públicos -apenas unas placas solares en la renovación del Palacio de los Deportes y una instalación casi obligada por la imagen en la planta desalinizadora, que consume un enorme caudal energético-.

Pero con un incremento mucho menor en viviendas particulares pese a que el urbanismo local se presta especialmente a estas instalaciones puesto que un porcentaje muy elevado de las más de 60.000 de segundas viviendas residenciales de la ciudad son plantas bajas y chalés en los que no es necesario una inversión de la comunidad para instalar las placas y la energía redundaría exclusivamente en una vivienda.