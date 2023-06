Baldomero Giménez, estando en su despacho, recibió el día 20 la llamada del alcalde de Orihuela, Pepe Vegara: "He pensado que el síndico del Oriol tienes que ser tú". Dijo un escueto "sí", y ya no pudo articular palabra. "Me emocioné", recuerda. Al día siguiente por la mañana, cuando ya estaba en su trabajo en Elda, Rocío Ortuño, concejala de Fiestas, le comunicó que la rueda de prensa sería a las 13.00 horas, así que se volvió a Orihuela.

Ahora espera con mucha alegría vivir las fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos como cargo honorífico e institucional del Ayuntamiento. Especial será el momento en el que la Gloriosa Enseña del Oriol salga al balcón consistorial y él pronuncie su discurso.

Emocionado de nuevo, responde a las felicitaciones dando "las gracias y mil veces gracias al pueblo de Orihuela por esas muestras de cariño, que se hacen de corazón, a mi Cofradía del Perdón, a mi gran familia abdelazí y a los Armaos".

Recibe a INFORMACIÓN en el colegio Santo Domingo, al que considera "el edificio más importante de Orihuela", sin desmerecer la catedral ni la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, además de que es donde han estudiado sus hijos, estudian sus nietos y da clases su mujer. Y de ese escenario a otro: la casa de Miguel Hernández, "el oriolano más insigne", del que más allá de las connotaciones políticas admira su sensibilidad y presume de ser su paisano.

¿Cómo está viviendo este momento?

Una de las cosas que me sigue emocionando es el cariño de corazón que he sentido del pueblo de Orihuela. Estoy recibiendo muchas felicitaciones. Por la calle también, pero bendito es que no me dejen dar dos pasos sin que me paren.

El pleno del Ayuntamiento ratificó el viernes su cargo por unanimidad.

Toda la corporación ha aprobado mi nombramiento, y eso es una satisfacción. Me llevo bien con todos.

¿Se lo esperaba?

Cuando llega la Navidad compras la lotería. Alguna vez lo he pensado, por estar implicado en las fiestas, pero como hay tantas personas que lo merecen. 68 años dan para conocer y también para saber cómo piensa el oriolano. Incluso distingo el habla según los barrios.

Nació en la calle del Molino hace 68 años. Ha desarrollado casi toda su profesión en Elda y Benidorm, pero siempre ha permanecido ligado a Orihuela.

Empecé en Radio Orihuela y después me hice cargo de la empresa familiar, siendo gerente de Opel. En 1996, volví al campo de la comunicación, como gerente de Radio Elda, la radio del pueblo. En 2009, me hice cargo de Radio Benidorm Cadena SER, Los 40 y Cadena Dial. Aunque he desarrollado mi profesión en Elda y Benidorm, duermo en casa, en Orihuela. Dos de mis hijos también trabajan conmigo. Mi otra hija es abogada, mi mujer es profesora en el colegio de Santo Domingo, mi hermana es la directora de Radio Orihuela y mi hermano aunque vive en Benidorm viene a menudo.

Participó desde niño en las tradiciones y costumbres oriolanas. ¿Cómo empezó a vivir la Semana Santa?

La Cofradía del Perdón es la cofradía de mi vida. Empecé a salir en la procesión con 6 años, con la famosa franja roja de Nuestro Padre Jesús de la Caída. Siendo presidente Riquelme, me propuso pertenecer a la junta directiva, de la que soy miembro desde 1990, y fui nombrado cofrade portaguión en 2002. Me siento muy verónico. Salen mis hijos y amigos. Me une una amistad con el actual presidente, Manuel Franco, Caballero Cubierto este año. Ya estamos pensando en el centenario de la cofradía, que será en 2027. También soy de Los Armaos. Intento salir todos los años desde su refundación en 1987.

¿Cuál es su vínculo con los Moros y Cristianos?

Cuando empezaron los movimientos de comparsas fui con mi padre. Comencé como cristiano desfilando en 1975 y 1976 en los Caballeros del Oriol. Como faltaban dos comparsas, una cristiana y otra mora, fundé Moros Abdelazíes el 21 de diciembre de 1976. Desfilamos por primera vez en Alicante, y en 1977 por las calles de Orihuela.

¿Por qué se decantó por el bando moro?

El bando cristiano es más alegre, pero me gustaban más los trajes moros y la música es más solemne.

¿Cómo recuerda aquel comienzo?

Había mucha alegría y música. Sabíamos lo que era la fiesta, pero no teníamos sentimiento festero.

¿Y ahora?

Sentimos la fiesta con actos y emoción. Ahora somos la gran familia abdelazí. Nuestras fiestas son de las más importantes de la Comunidad. La fiesta está arraigada. Cada día son mejores y vamos innovando. Una entrada y una embajada en Orihuela no tiene nada que envidiarle a las de otras localidades como Alcoy.

¿Cómo se presenta el futuro?

Han sido muchos años en los que mucha gente se ha sacrificado económicamente y trabajando. Somos alrededor de 260 más unos 70 o 80 niños, por lo que el futuro está totalmente garantizado. Hay una generación nueva que ya ha nacido en la fiesta. Es el relevo que ya nos están dando.

¿Qué embajada recuerda especialmente?

Recuerdo emocionalmente la embajada de 2014, de José Miguel Hernández, como familia abdelazí. Recuerdo la mía, que fue en 2004, y la de Paco Marcos, dejando de lado la polémica. Normalmente juzgamos sin escuchar.