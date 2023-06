La empresa Corporación Energética ha presentado alegaciones a la resolución de la Generalitat que desestima su proyecto de construcción de una planta solar en el término municipal de Torrevieja, en la zona de influencia del parque natural de Las Lagunas de Torrevieja y La Mata.

El diseño contempla la que sería la primera instalación de generación de energía solar de entidad en el municipio con 12.000 módulos fotovoltaicos previstos sobre 8 hectáreas situadas en el límite de Torrevieja con Los Montesinos, próximo a los humedales protegidos.

Alegaciones

Las alegaciones basan su exposición en tres aspectos. En primer lugar señalan que la dirección general del Medio Natural y de Evaluación Ambiental de la Conselleria para la Transición Ecológica no tiene competencia para autorizar o no un proyecto de planta solar.

Desde el punto de vista de la empresa, que recoge la normativa a la que está sometido este tipo de proyectos, ese departamento se debe limitar a emitir informe indicando si se puede continuar con el trámite o se ha de sujetar al procedimiento de evaluación ambiental y en qué condiciones. Pero estima que no puede autorizar o denegar un proyecto, como ha hecho en este caso.

Señala además, en segundo lugar, que los técnicos que han analizado la documentación y han emitido el informe de este mismo departamento sitúan el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de las Lagunas de Torrevieja como una normativa autonómica, supramunicipal y superior al Plan General de Ordenación Urbana. Mientras que los impulsores del proyecto, en sus alegaciones, aseguran que tienen el mismo nivel jerárquico.

La empresa señala que tiene un informe favorable del Ayuntamiento cuya normativa urbanística, asegura, está al mismo nivel jerárquico que la que protege el Parque Natural

PORN

Por último, subrayan que el PORN en ningún momento prohíbe esas instalaciones en la zona de amortiguación de impactos, la más cercana al área que mantiene un mayor nivel de protección, tal y como argumenta el informe técnico para tumbar la iniciativa.

La empresa señala que es una interpretación "absurdamente rigurosa" de la normativa, ya que en su conclusión el informe entiende que se prohíbe la actividad por el mero hecho de no estar expresamente contemplada en ese ámbito de la zona de amortiguación de impactos del parque. "Como no está explícitamente recogido como permitido, se considera como no permitido -explica la promotora-, con el único fin de evitar la implantación de una actividad que es perfectamente compatible".

Para la misma fuente, que presentó un acuerdo de arriendo de los terrenos situados junto a la CV-905 y la carretera a Los Montesinos para registrar su propuesta, "es más que evidente que los informes emitidos por ésta no se ajustan al contenido que le impone la normativa en virtud de la cual se emiten, excediéndose en sus competencias y pronunciándose sobre extremos que no corresponden a este organismo".

Respecto al contenido del informe la empresa señala que la administración autonómica se limita a considerar que la normativa del PORN no permite el uso, pese a que -según la promotora- sí está autorizado en el Plan General de Torrevieja, y para la Generalitat "la normativa del PORN prevalece, por ser normativa autonómica, sobre la municipal. Ninguna de las dos afirmaciones es correcta".

Para la empresa el PGOU es una normativa "autonómica, no municipal" y debe compatibilizarse en su aplicación con el Plan de Ordenación "dado que ninguno prevalece sobre el otro".

Compatibilidad

La empresa remarca que cuenta con un informe favorable en cuanto al uso, emitido por parte del propio Ayuntamiento de Torrevieja. Ese informe es el de compatibilidad urbanística, en el que se indica si la parcela escogida es compatible con la actividad planteada, aunque sin competencia para pronunciarse sobre la autorización del proyecto.

También recuerda la mercantil en su escrito de alegaciones que este tipo de actividades en relación con la instalación de campos de placas solares no eran tan habituales cuando el PORN fue aprobado, y de forma expresa solo las prohíbe en las zonas del propio parque natural más protegidas.