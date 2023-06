Se confirma el insólito pacto entre el PSOE y el PP en Daya Nueva. En el pleno de organización de este jueves se dará cuenta de los decretos de Alcaldía que nombran a los tenientes de alcalde y las delegaciones específicas de los concejales de la corporación. En uno de los decretos, firmado ya por el alcalde, el socialista Pablo Girona, designa al portavoz del PP, Pablo García, como primer teniente de alcalde.

Además de García, los otros dos ediles del PP formarán parte del gobierno municipal con distintas competencias. De hecho, se da la circunstancia de que quien ostenta la Alcaldía, el PSOE, es el partido que menos representación obtuvo en las elecciones del pasado 28 de mayo, concretamente dos ediles, Pablo Girona y Melani Ramírez. El PP fue la segunda fuerza más votada con tres concejales, por lo que en el equipo de gobierno que dirige el socialista Girona habrá más ediles populares que del PSOE.

También se aprobará este jueves, con los votos a favor del PSOE y del PP, que el popular Pablo García tenga la única dedicación exclusiva en el Ayuntamiento. La otra dedicación, que es parcial, será para el propio alcalde, quien compatibilizará su cargo con su trabajo.

El PSOE cumple así su pacto con el PP en Daya Nueva que los socialistas de la localidad no habían querido reconocer al estar desautorizado por la dirección comarcal del PSPV. Un pacto que, además, dejaba a Ciudadanos sin la única Alcaldía que podía ostentar en la provincia, ya que fue el municipio donde ganó las elecciones.

El regidor socialista se quedará con las áreas de Hacienda, Obras y Mantenimiento; la también socialista Melani Ramírez, que será segunda teniente de Alcalde, se encargará de Deportes, Sanidad, Ciudadanía e Igualdad.

El popular Pablo García, además de la primera Tenencia de Alcaldía, se ocupará de Servicios Sociales, Recursos Humanos, Cementerio y Cultura. José Peco, del PP, ostentará las áreas de Policía Local, Turismo, Comercio y Empresa, mientras que la popular Luz María Roca, se encargará de Juventud, Nuevas Tecnologías, Fiestas y Educación.

Expediente

Las aguas bajan revueltas en el PSOE comarcal tras la decisión de su portavoz en Daya Nueva. La dirección del PSOE de la Vega Baja está a la espera de que se celebre ese pleno de organización para confirmar que realmente existe un pacto de su portavoz con el del PP para formar gobierno juntos. El secretario de los socialistas comarcales, Joaquín Hernández, advierte de que abrirán expediente a Pablo Girona y que se elevará al PSPV para que actúe en consecuencia, lo que podría acarrear la suspensión de militancia, si así lo acuerda la dirección autonómica. "Le daremos un periodo de audiencia a Pablo Girona para que explique las razones por las que ha pactado con el PP, verbalmente solo nos había dicho que no le quedaba otra que pactar con la derecha", señala Hernández.

En el caso del PP, el pacto sí estaría avalado por la dirección comarcal de los populares bajo la consideración de que su partido "no tiene líneas rojas".

"Era pactar con la derecha o con la derecha"

Pablo Girona señala a INFORMACIÓN que el acuerdo con el PP solo busca "dar estabilidad" al municipio y que tenía que elegir "pactar con la derecha o con la derecha", en referencia al PP y a la formación que ganó los comicios, Ciudadanos. "Dentro de eso, he buscado lo más beneficioso para el pueblo y para el partido, aunque nos podemos equivocar", señala.

Girona explica que no revalidó el pacto del pasado mandato con Cs porque, según el socialista, la portavoz de la formación naranja, Inmaculada Vicente, "cambió las condiciones y exigía la Alcaldía los cuatro años, algo que no podíamos tolerar porque fuimos la única fuerza que habíamos subido en votos".

En el pasado mandato ambas formaciones pactaron repartirse la Alcaldía, como así se hizo. "La legislatura pasada no fue mala, sí hubo discusiones normales, pero la portavoz de Cs quería cambiar las condiciones, que era la Alcaldía cuatro años, y por eso no podía pasar", indica.

El alcalde del PSOE reconoce que en su partido "no están muy conformes" con ese pacto, pero espera que valgan sus explicaciones para evitar una expulsión. "Yo pienso que no llegue la sangre al río", confía. "Al fin y al cabo, Cs es lo mismo que el PP, no hay diferencia, tenía que pactar con la derecha sí o sí", zanja.

Cambio de Alcaldía en noviembre de 2024

Girona, además, confirma lo que ya se adelantó hace unos días en las redes sociales tras anunciar el pacto entre PP y PSOE, publicaciones que fueron borradas, y es que habrá cambio un cambio de Alcaldía a en noviembre de 2024, que pasará al popular Pablo García, mientras que el socialista ocupará la primera Tenencia de Alcaldía.

El socialista Pablo Girona conseguía el pasado 17 de junio, en el pleno de investidura, el bastón de mando en Daya Nueva, donde se produjo una de las situaciones más insólitas. El PP, con tres ediles, decidió dar sus votos al candidato socialista, cuya formación obtuvo dos ediles. Así, con los cinco votos frente a los cuatro de Cs, fue nombrado alcalde Pablo Girona, que encabeza la lista que menos votos obtuvo.

De esta manera, Girona consiguió la mayoría de votos de la corporación para ser alcalde, dejando a la lista más votada, la de Ciudadanos, en la oposición. Un hecho que desató las críticas de la portavoz de la formación naranja, Inmaculada Vicente. "Tenían un pacto", criticó entonces, como se ha confirmado.

"No somos Bildu"

Vicente considera que ambos partidos han dejado fuera a su formación de las negociaciones para formar gobierno "porque he ido con un partido que está de capa caída, si estoy en un partido grande esto no me lo hacen", lamenta.

"Estos pactos de PP y PSOE solo se hacen en situaciones in extremis, como para que no gobierne HB o Bildu ahora, y nosotros no somos Bildu", lamenta Vicente.

PP y PSOE anunciaban días antes, en las redes sociales, haber llegado a un acuerdo "para la gobernabilidad y estabilidad del pueblo", con un "proyecto común" para cuatro años. Incluso, en el mismo comunicado se anunciaba que la primera parte del mandato, hasta noviembre de 2024, la Alcaldía sería ejercida por el PSOE y el resto por el PP, que ocuparía la tenencia de Alcaldía hasta ese momento.

"Un pacto histórico", lo calificaban ambas formaciones, que pone de manifiesto "la buena voluntad de ambos partidos para proporcionar al pueblo la estabilidad de gobierno necesaria" y que, además, tenían cerrado un acuerdo programático. Esta publicación, ante el revuelo causado, fue borrada horas después.

En el pleno de organización de este jueves, que será a las 20.30 horas, también se establecerán la periodicidad de las sesiones plenarias, la creación de la Comisión Especial de Cuentas, nombrar representantes en los órganos colegiados y la composición de los grupos políticos y sus portavoces.