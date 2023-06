El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado un edicto del Ayuntamiento de Torrevieja que informa de un acuerdo que la junta de gobierno local, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el martes pasado, ha adoptado sobre la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo relativa al personal eventual -cargos de confianza y asesores- para este nuevo mandato.

En concreto, este cambio viene a incrementar el salario de los secretarios de grupo municipal con el objetivo de aumentar de 12 a 14 pagas anuales, pasando de 21.000 euros al año en el anterior mandato a 23.700. "Una leve modificación para evitar el agravio que supone que sean los únicos empleados en el Ayuntamiento que no disponían de 14 pagas", ha explicado el alcalde del municipio, Eduardo Dolón, en el pleno de organización, pese a que lo que se debatía era sobre las retribuciones de los concejales que conforman la corporación y las asignaciones a los grupos municipales.

El edicto recoge 25 cargos de confianza, que aún están por designar: el jefe de gabinete de Alcaldía, el jefe de prensa y el director técnico de gabinete, con una remuneración cada uno de 43.700 euros brutos anuales; protocolo y relaciones institucionales (30.000); instituto municipal de cultura, asesores de Obras y de Turismo (28.000); asesores de Bienestar Social, prensa, escuela municipal de teatro, residentes internacionales, imagen institucional, Seguridad y Juventud (27.000), de Cultura, Bienestra Social y Fiestas (23.700) y con la misma cantidad que estos últimos tres asesores más.

El pleno ha aprobado, como adelantó este diario, de los sueldos por dedicación exclusiva o parcial para los 25 concejales del Ayuntamiento (seis de ellos han renunciado a un salario municipal para mantener su actividad profesional), con una subida del 3% que se suma al incremento de un 2,5% en enero por la actualización del IPC.

Así, la propuesta del alcalde ha salido adelante con los votos a favor del PP y Sueña Torrevieja (17 en total), frente a los ocho en contra de PSOE y Vox, algo que ha sorprendido a Dolón, según ha dicho él mismo, porque esperaba que algún grupo más votara a favor, sobre todo teniendo en cuenta que el PSOE tiene una dedicación exclusiva y tres parciales.

Los miembros que desempeñen sus funciones con dedicación exclusiva -no podrán tener otra actividad con sueldo- cobrarán 3.800 euros mensuales por el cargo de teniente de alcalde, 3.600 euros si es edil que ostenta una concejalía y 2.900 si es concejal sin delegación. Las cantidades en el anterior mandato eran de 3.712, 3.495 y 2.838 euros respectivamente.

A su vez, se incrementan las indemnizaciones por asistencia a los órganos colegiados. El regidor ha hecho hincapié en que "no es una subida", sino "un redondeo para evitar las cantidades con decimales", subrayando que "no hay más coste para las arcas públicas", ya que no se modifica la partida presupuestaria.

"No es el momento", ha manifestado la portavoz del grupo socialista, Bárbara Soler, que percibirá un salario de 2.900 euros. En su intervención, la concejala ha señalado que ha tenido "un talante conciliador" pero que no ha sido posible llegar a un acuerdo en este punto. De esta forma, ha reiterado que no es partidaria de aumentar los salarios, y más tratándose de la segunda subida en seis meses, en un contexto además en el que los presupuestos del municipio están prorrogados desde 2021. "No nos parece apropiado este incremento salarial", ha insistido, por lo que el grupo ha votado en contra.

En la misma línea, Salvador Ruso, número uno de Vox, que no cobrará salario municipal, ha recordado que su grupo ha defendido durante la campaña electoral la contención del gasto: "La subida no es excesiva, pero es razonable congelar los sueldos". Por ello, ha abogado por "empezar a ahorrar en el propio Ayuntamiento cuando se le están pidiendo esfuerzos al ciudadano".

Además, Ruso ha resaltado que "los asesores y directores generales son una superposición del gasto", ya que si la remuneración es conforme a una dedicación completa no se necesitan asesores, en su opinión, sino que son los propios funcionarios los que pueden hacer esta labor.

Por su parte, Pablo Samper, de Sueña, que tampoco cobrará sueldo de concejal, se ha mostrado en contra de la subida salarial pero ha votado a favor en respuesta a esa mano tendida a la oposición y rebajar el tono de crispación que dijo el alcalde en su toma de posesión.

En cuanto a las alusiones a su grupo, ha manifestado que "con un concejal en una corporación de 25, decir que mi grupo se ve beneficiado de este reparto me lo tomo a risa, cuando además hemos renunciado a la dedicación, lo que ha servido para que haya otras dos dedicaciones parciales para otros grupos".

El pleno también ha dado luz verde, con todos los votos a favor excepto Vox, a las asignaciones de los grupos, un punto en el que Dolón sí ha reconocido un incremento de un 50%, ya que recibirán 900 euros fijos anuales más 125 euros mensuales por concejal. Anteriormente eran 100 euros al mes por edil y 600 fijos al año.