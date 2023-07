La asociación Salvemos Cala Mosca ha llevado a los tribunales la construcción de 2.200 viviendas turísticas previstas en el último kilómetro de la costa de Orihuela sin urbanizar, y esta semana van a solicitar medidas cautelares para que se detengan las obras, que el promotor retomó el 24 de abril tras 16 años paralizadas por la administración al encontrarse especies de flora y fauna protegidas.

El proyecto ha causado rechazo en colectivos vecinales y medioambientales. Ha sido más de una década de litigios por parte de diversas organizaciones, incluidos grupos municipales progresistas en el Ayuntamiento de Orihuela.

Esta plataforma ciudadana, que se constituyó hace un año y medio, considera que el plan urbanístico es "un atropello medioambiental". Ha organizado varias manifestaciones en contra de "la especulación del litoral" y para reclamar más servicios -"más gente igual a menos recursos, más inseguridad y atascos"-, y ha recogido más de 3.500 firmas en contra del proyecto que ha remitido al Parlamento Europeo. Además, ha llevado a cabo una campaña para recaudar fondos para la defensa jurídica del entorno, porque "hay razones legales para frenar esta barbarie urbanística", argumentan.

La última junta de gobierno local conformada por PSOE y Ciudadanos antes de que se constituya la nueva corporación de PP y Vox trató la aprobación definitiva de la modificación del proyecto de reparcelación del sector.

Se trataba del último trámite administrativo que quedaba pendiente. Si bien el proyecto urbanístico ya se elevó a la junta de gobierno en abril, el penúltimo instrumento urbanístico que requería la propuesta para comenzar la construcción. Esto motivó que solo unos días después la empresa reiniciara las obras, pese a irregularidades en el acta de replanteo, según Cambiemos, y aunque hay un contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que podría declarar nulo el proyecto. Además, cuando la parte de la reparcelación estaba en proceso de alegaciones.

Al mismo tiempo, la Conselleria de Emergencia Climática había remitido al Ayuntamiento un escrito en el que insistía en dos informes de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), que son vinculantes y de los que tiene conocimiento la administración local y la promotora de la actuación, según el mismo escrito, que adviertía de que no deben reiniciarse las obras de urbanización y edificación en la zona sin garantizar que se acomete la ejecución de obras de mejora de los colectores del sistema público de saneamiento y depuración de Orihuela Costa.

No es la primera vez que se piden medidas cautelares. En marzo del año pasado lo hizo la Demarcación de Carreteras del Estado de la Comunidad Valenciana, aunque el TSJ las rechazó. Con todo, no entraba en el fondo de la cuestión, pendiente de sentencia. Carreteras presentó el recurso contra el acuerdo del pleno municipal de Orihuela del 2 de septiembre de 2021 en el que se aprobó la modificación puntual del plan parcial, con el gobierno de entonces de PP y Ciudadanos, y con el informe desfavorable -y vinculante- de Carreteras, que ha emitido distintos informes desde 2019 con carácter desfavorable al considerar que hay deficiencias en el Estudio del Tráfico y por no representar de forma correcta y coherente en los planos las zonas de protección de la N-332.

Por parte del promotor, ha defendido que ha retomado las obras "tras haber cumplido con la adecuación de este proyecto conforme a todas las exigencias medioambientales solicitadas por las autoridades competentes", ha indicado la constructora, que ha insistido en que el proyecto se ha modificado para adaptarse a todas las demandas de protección medioambiental y la tulela efectiva de las especies protegidas: "Se han incluido mejoras e intervenciones que cumplen escrupulosamente con lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental", ha añadido.

Así, la promotora, para poder continuar con el proyecto, ha tenido que ceder a la administración 60.000 metros cuadrados destinados a ampliar la micro reserva de flora en el sector, para proteger la planta endémica llamada jarilla cabeza de gato y una especie de caracol. Además, se remodelan los accesos a playas y calas desde esta reserva, que contarán con un vallado perimetral para impedir el acceso de vehículos, personas o animales.

Recientemente, Cala Mosca ha obtenido una de las dos Banderas Negras que Ecologistas en Acción ha otorgado a la provincia por mala gestión por haber otorgado los permisos. Así, la organización explica en su informe, que analiza los 8.000 kilómetros de litoral del país, que desde hace unos 20 años hay planes para urbanizar este último reducto de costa virgen, en "un territorio sobreexplotado urbanísticamente y con un gran déficit de servicios públicos e infraestructuras, incluyendo el transporte público". En este sentido, apunta que "el Ayuntamiento no es capaz de gestionar adecuadamente esta falta de recursos", mientras que los vecinos no quieren más construcciones, que implicarían más saturación, carencias y atascos en la carretera N-332.