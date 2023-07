Aunque el contrato no ha llegado a tiempo de desarrollarse a partir del final del curso escolar, finalmente la Escuela de Verano Municipal 2023 de Torrevieja se desarrollará desde el 17 de julio hasta el 31 de agosto en los centros educativos CEIP Salvador Ruso y CEIP Gratiniano Baches, para todos los niños que en el curso 2022/2023 hayan estado escolarizados en Educación Infantil o Primaria, empadronados en Torrevieja, o cuyo padre, madre o tutor esté censado en el municipio.

Según ha informado el concejal de Bienestar Social, Óscar Urtasun, se han ofertado 315 plazas de actividades lúdico-deportivas. El plazo de inscripción se inicia este miércoles y finaliza el viernes (o hasta cubrir plazas), y deberán de realizarse a través de sede electrónica o en la oficina de Registro (PROP) con cita previa.

El listado de plazas de los admitidos en la Escuela de Verano de la quincena de julio se expondrá el 12 de julio, mientras que el de alumnos para el mes de agosto se expondrá el 17 de julio. Ambos se podrán consultar en el tablón de anuncios y en la sede electrónica.

La Escuela de Verano se desarrollará con un horario de 9.00 a 14.00 horas, con un horario de entrada para el servicio "Madrugadores" a las 8.30 horas para padres que comiencen su horario laboral antes de las 9.00 horas. Se podrá optar por la opción mensual o quincenal, debiendo de notificarlo a la hora de realizar la inscripción.

Los precios públicos establecidos para el servicio son de 160 euros el mes, 80 la quincena y 50 y 25 respectivamente en el caso de las plazas subvencionadas.

Los ingresos totales del núcleo familiar no deben superar en el mes de abril, mayo y junio de este año el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (PREM); es decir, la cantidad de 600 euros per cápita. En los casos en los que se esté desempleado deberá presentar fotocopia de la demanda de empleo actualizada y certificado de recibir o no el subsidio.

Para aquellos niños que se encuentren en acogimiento familiar, con resolución correspondiente de organismo competente, dicha actividad se realizará sin coste alguno, independientemente de los ingresos económicos de la familia acogedora.

Los objetivos, ha apuntado Urtasun, son dotar a los participantes de recursos para ocupar el tiempo libre de forma activa, crítica y constructiva, así como dar respuesta a las necesidades familiares en épocas de descanso escolar, facilitando un espacio donde los y las participantes se relacionen con otros de su entorno próximo.

A través de este servicio, también se favorece la investigación y la curiosidad del niño, con su participación activa en todas las técnicas y actividades propuestas.