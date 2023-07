Borrón y cuenta nueva para comenzar el nuevo mandato. El Ayuntamiento de Orihuela se ha quedado a mitad de año sin un euro para cubrir algunas partidas de gasto corriente más esenciales, como la de suministro energético o transporte y eliminación de residuos. Y además arrastra un desembolso importante, sin abonar, de gastos extraordinarios sin consignación presupuestaria ni contrato que está obligado a pagar a los proveedores.

Economía

Por eso, esta semana, el primer pleno de gestión pura y dura en el Ayuntamiento del gobierno presidido por José Vegara (PP) se va a destinar a aprobar una modificación de crédito por valor de 12.557.701 euros. Para tapar esos agujeros y tener fondos suficientes para concluir el año.

La legislación permite que cuando deba realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y para el cual no exista en el presupuesto de la Corporación crédito o sea insuficiente, se pueda autorizar un crédito extraordinario o de suplemento de crédito.

Sí hay dinero, pero poca previsión

No se trata de que el municipio no tenga liquidez para pagar, es que no estaba presupuestado y desde el punto de vista administrativo es necesario poner en orden una situación en la que mucho de los gastos requieren de ese suplemento para poder continuar con el día a día del Ayuntamiento.

Incremento de precios y bastante improvisación

La situación se deriva de dos circunstancias muy distintas. Un presupuesto prorrogado desde 2018 que ni el gobierno del PP con Cs, primero, ni el posterior de poco más de un año del PSOE con Cs después, supieron aprobar para los siguientes ejercicios y donde muchas partidas, como por ejemplo la de consumo energético, están totalmente desfasadas por el incremento del suministro y el dinero previsto para todo el año se agota a mitad de año.

Y la del encargo a proveedores de obras, servicios y suministros de forma improvisada, sin consignación, ni contrato o la prolongación de situaciones irregulares, como es el pago sin contrato del servicio de mantenimiento de parques y jardines de la Costa, que acumula años de informes en contra de la Intervención. En este apartado aparecen innumerables gastos, muchos de ellos con una justificación muy genérica, o por ejemplo sobrecostes en obras sobre el presupuesto adjudicado.

Cuatro millones en el área de Aseo Urbano y una multa

Entre las partidas que hay que rescatar para poder mantener el actual ejercicio figuran 4.087.460 euros en el área de aseo urbano para el tratamiento y la eliminación de residuos, y gestión de servicios del Consorcio del Plan Zonal y otros 202.000 en la recogida de residuos. En ese gasto se incluye tanta la deuda con el Consorcio del Plan Zonal, como los sobrecostes del transporte de la basura incluso a plantas de eliminación situadas en la provincia de Valencia. También la multa que los municipios ya están pagando por no reducir el volumen de residuos que llegan al vertedero con una gestión de reciclaje en origen.

En el caso de Orihuela casi dos millones al año. También se ha quedado corto el Ayuntamiento a la hora de pagar el suministro de energía eléctrica e incorpora 2,6 millones más a esa consignación. Hay un sobrecoste de 86.000 euros sobre la inversión en la adecuación del Palacio del Marqués de Arneva, que se abona ahora, y una falta evidente de previsión en la gestión de alquileres de locales para el municipio porque el gasto necesario para salvar lo que queda de año asciende a 162.000 euros. En otra partida de 216.000 se salva el abono de combustible. Y otro medio millón se destina al abono de intereses de demora.

Muy genéricas

Pero lo más habitual en el listado del expediente son las aplicaciones presupuestarias que corresponden a "otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales". Todo se abona con los remanentes de tesorería que le quedan al municipio. Es decir, el superávit del presupuesto municipal del año anterior, que en los últimos años la administración central ha liberado para que los ayuntamientos puedan emplearlo en inversiones y financiar gasto corriente -su destino no era el abonar sobrecostes y encargos sin contrato-.

Un presupuesto que no llega

En el último tramo del mandato anterior PSOE y Cs aseguraron que tenían el presupuesto de este año listo para someterlo a votación del pleno. Sin embargo, ha quedado a expensas de la fiscalización de la interventora Mari Carmen Corral. El actual equipo de gobierno de PP y Vox quiere trabajar sobre la base de ese documento para aprobar los presupuestos de 2023 y trabajar en los de 2024 en plazo. Un documento que además cuenta con un proyecto elaborado por una empresa externa.