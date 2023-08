Los días 18, 19 y 20 de agosto se vuelve a organizar una feria de Artesanía de autor, al estilo de los años 1920 en la urbanización Marina de San Fulgencio. Durante tres tardes crearán un ambiente nostálgico con música en vivo y mucho swing, y todos los participantes se visten según la moda de los Felices Años 20.

La feria se montará en el Parque de Puentes en la calle Francisco de Quevedo y va dirigida a un público familiar, con muchas actividades para niños, talleres y demostraciones de oficios. The Red Velvets interpretarán canciones al estilo de las míticas The Andrews Sisters y un equipo de The Nest Swing te invitará a participar en sus sesiones de swing.

Por el éxito del año pasado, el Ayuntamiento de San Fulgencio ha pedido a Amata que vuelva a organizar la feria este año. Esta asociación de artesanos se fundó en el 1998 y celebra su 25º aniversario en cada feria con un concurso de piezas únicas, realizadas por los participantes.

La oferta de artesanía será muy variada: cerámica, madera tallada, lámparas hechas de calabazas, cuadros, cuencos y platos de vidrio, hadas y elfos, inciensos artesanales y jabones, monederos de cartón reciclado, tejidos y joyería de diseño propio en materiales tan diversos como el vidrio, macramé, cuero, arcilla y cerámica.