Las empresas de alquiler de vehículos de movilidad personal, los patinetes eléctricos, están haciendo su agosto en Torrevieja este verano. Ninguna de las cuatro firmas que ya operan en cada rincón disponible de la vía pública cuenta con licencia municipal para la intensa actividad que están desplegando porque el municipio no contempla todavía la explotación comercial de la vía pública para este uso en ninguna de sus ordenanzas.

Multas

Ni la vigilancia constante de la Policía Local de Torrevieja, ni las más de 50 sanciones que suman en dos meses están impidiendo sin embargo que estos vehículos ocupen espacios centrales en aceras, plazas y esquinas. O que los patinetes queden abandonados en la vía pública, sobre la calzada, lo que ya ha provocado más de un accidente.

Una vez se retiran por mal estacionamiento la Policía Local hace un acta de precinto del patinete. La empresa abona 17,40 euros por retirar cada uno de los vehículos retenidos en el depósito y deben asumir una denuncia regulada en la actual ordenanza de movilidad. La sanción es de 100 euros si se abona pronto y 200 si la tramita SUMA.

Ordenanza

La ordenanza municipal regula y prohíbe que los patines circulen por la acera, que dos personas viajen en el mismo vehículo de movilidad personal, la circulación en dirección prohibida y la falta de respeto a las normas de circulación, de hecho otra de las sanciones que se están imponiendo por valor de 80 euros es por entorpecerla.

Sin embargo no es obligatorio todavía el casco, ni el seguro. La dirección general de Tráfico ha informado a los municipios en este sentido ya que hasta que no se desarrolle un reglamento específico sobre estos vehículos "no podemos establecer la infracción sancionable", según aclara el concejal del área. En la ordenanza municipal figura que su uso es recomendable, "al igual que se dice que el mínimo de edad son 16 años".

Las empresas operan distribuyendo los vehículos a primera hora por el centro del casco urbano y algunos puntos de la periferia. Se recogen los que han sido abandonados por los usuarios después de su uso y colocan otros para su utilización en lugares estratégicos. Solo una de las empresas, la que comenzó a operar en la ciudad hace ahora un año, identifica los furgones de carga con su marca, el resto no anuncia su actividad en la carrocería. Las firmas cuentan con una red de garajes y locales en el casco urbano donde recargan y reparan los patinetes, establecimientos que sí deberían contar con licencia de apertura. Y está claro que el negocio de alquiler compensa cualquier sanción.

Uso intensivo

Un uso intensivo del patinete eléctrico, también muy popular en la movilidad de muchos particulares, que se da además en una ciudad que carece de carriles exclusivos habilitados para bicicletas y patinetes en el casco urbano. Sí hay varios kilómetros en paralelo a la N-332 y la CV-905. Algo que está provocando otros problemas: más accidentes en los que se ven implicados los patinetes y para el caso de los usarios particulares, sin contar con seguros de responsabilidad civil.

Lo más fácil

La representación más palpable del uso que se está realizando de estos patinetes de alquiler ha tenido lugar este mismo fin de semana con el multitudinario festival de reguetón que ha reunido a más de 36.000 personas en el parque de Antoni Soria. Una parte muy importante de los espectadores eran menores de edad que podían acceder al recinto con autorización de sus padres, y muchos llegaron al recinto, situado en una zona periférica de la ciudad que fue restringida al tráfico de coches, en patinete eléctrico. Había de docenas de ellos agrupados o aislados a lo largo de la avenida de Delfina Viudes y diseminados en los accesos de franquicias y supermercados en el entorno del polígono industrial y la avenida de Cortes Valencianas. El uso del patinete puede tener otra "ventaja" para usuarios de un determinado perfil, supuestamente pueden evitar los controles ordinarios de alcoholemia y drogas de la Guardia Civil y la Policía Local.

Prioridades

El concejal Alarcón indicó que una de las funciones de la Policía Local es la de intentar despejar la vía pública de los patinetes, en especial de las aceras, pero matizó que, por ejemplo, para el caso del festival el importante esfuerzo que hizo la Policía Local se centró en la regulación de tráfico y en el apoyo puntual que pudiera requerir la Guardia Civil en lo que fuera necesario. No en retirar los patinetes.

Los 140 agentes de la Policía Local, explicó, están atentos a evitar la presencia de estos vehículos. Además el concejal puntualizó que la plantilla se ha ampliado -por fin- en torno a 20 policías más con respecto a los últimos años, y tienen más servicios prioritarios con la regulación de tráfico, la asistencia a servicios en domicilios o su presencia en los paseos para evitar la venta ilegal -otro frente prácticamente inabarcable este verano-.