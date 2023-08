La intervención que ya no va a llegar a tiempo, probablemente ni para que se inicien de las obras, es la reparación del aulario del IES Libertas. El presupuesto del arreglo de la zona apuntalada en este centro de secundaria se ha disparado hasta los 345.461 euros (IVA incluido). El proyecto en tramitación está orientado exclusivamente a resolver el problema de la corrosión de los pilares.

El bloque objeto de las obras está apuntalado desde el año 2017, lo que inutiliza cuatro aulas de laboratorio de Física y Química. No se contempla la ampliación de nuevas instalaciones con la construcción módulos de Formación Profesional, mucho más ambiciosa y valorada en más de tres millones de euros.

El problema de corrosión existente en las armaduras de los pilares de hormigón afecta tanto a los principales de esquina como a los transversales. Sufren de carbonatación debido principalmente a la humedad por la "insuficiencia de recubrimiento de hormigón de las armaduras". Este centro fue construido por Acciona a finales de los años 90.

El 30 de marzo pasado, en la precampaña de las elecciones autonómicas del 28M, el director general de Infraestructuras Educativas del anterior Consell, Víctor García (PSOE) y el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP) acudieron de apagafuegos a visitar el centro. Arreciaban las críticas de la comunidad escolar, incluido el profesorado, por el retraso de las obras.

En aquella ocasión, en la que se "dejó" a los padres comprobar el deterioro de los pilares, los cargos públicos se comprometieron a que la obra de reparación estaría ya en marcha este mes de agosto. Pero ya no hay tiempo para que esa promesa de inicio de obras veraniego se cumpla. También se garantizó que al margen del apuntalamiento el bloque era seguro. Las deficiencias que presenta no alteran el funcionamiento del centro más allá de las aulas que inutiliza.

El concejal de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, preguntó al edil de Educación Ricardo Recuero por este asunto en el pleno celebrado el pasado mes de julio. El concejal explicó que la contratación está pendiente de recursos de empresas.

El problema es que muchos de los lotes del acuerdo marco impulsado a modo de "bolsas de empresas preseleccionadas" para agilizar contratos de gran entidad económica por obras, se encuentran paralizados a causa de los recursos presentados por algunas de ellas que han sido excluidas al no presentar ofertas a proyectos anteriores. La contratación de varios de los 17 lotes de ese acuerdo se ha visto afectada por el recurso de estas empresas, uno de ellos el que corresponde al rango de presupuesto necesario para el aulario.

El apuntalamiento del aulario del IES Libertas no afecta al funcionamiento del centro más allá de inutilizar varios laboratorios desde hace más de siete cursos y las obras pendientes no retrasan el inicio del próximo. La Generalitat ya realizó un informe en marzo en el que se aseguraba que no existía peligro en la estructura del bloque.