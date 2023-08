El litoral de Guardamar del Segura es uno de los más bellos y espectaculares de España. Once kilómetros de arenal entre dunas y pinadas y nada de masificación incluso en las zonas más céntricas del casco urbano. Pero también es uno de los más peligrosos con una playa abierta muy expuesta a los vientos de levante y donde pueden llegarse a marcar con bandera roja en la orilla, en días de aparente calma, hasta 20 corrientes de resaca. José Luis Hernández Oliva es el coordinador del servicio de Cruz Roja de Guardamar desde hace 18 años.

¿Cuál es la principal atención que realiza el servicio de socorrismo de Cruz Roja en Guardamar?

En este tipo de playas abiertas el principal es siempre el rescate de personas que no pueden salir del agua por corrientes de resaca. Los vientos de levante tienen mucha incidencia. Incluso ocurre con un mar en apariencia muy tranquilo a la vista con sensación de placidez y clama. Pero la corriente tira muchísimo y cualquier persona que viene un poco despistada puede caer en ese tipo de corrientes. También tenemos muchas atenciones con el calor: lipotimias, golpes de calor, deshidrataciones de personas mayores y de niños. Además de insolaciones y quemaduras solares de personas que llegan con mucha ansia de ponerse morenos en tres días y que sufren, a veces, quemaduras graves. Luego hay un porcentaje pequeño de heridas producidas por peces araña, medusas o algún alga urticante.

Hay quien habla del servicio de socorrismo de Guardamar como uno de los más experimentados de la Comunidad...

Creo que somos uno de los equipos más potentes en cuanto a salvamento con 65 en plantilla. Hay un dato irrefutable: Llegamos hasta 400 rescates hace un par de años y más de 200 el pasado. Puedes ver en muchos sitios que para 800 metros de playa hay dos socorristas. Aquí hay tramos de 800 metros con 13 socorristas, porque sabemos que tiene especial riesgo esa playa.

¿Puede hacer este trabajo en Guardamar cualquier socorrista?

Hay recién llegados de la formación que han visto esta playa abierta con viento de levante… Y asusta. No le tenemos miedo al mar pero se le respeta. Cuando llegué a trabajar a Guardamar tuve una muy mala experiencia con dos niños que tuvimos que sacar -uno falleció- , y desde ese día soy una de las personas más respetuosas con el mar.

¿Por qué se están produciendo tantos ahogamientos este verano?

La gente tiene poca memoria cuando hemos tenido este tipo de noticias otros veranos. Si viéramos la estadística, nunca bajamos de los 400 fallecimientos por ahogamiento en verano. Es algo recurrente todos los años. Está claro que no se hacen campañas como las de otro tipo de accidentes, de tráfico o sobre el consumo de alcohol o droga. España es un país que vive del turismo y parece que no sea plato de buen gusto que estemos todo el día con los ahogamientos. Pero debería haber una campaña equivalente a la que hace la DGT. Los que vivimos en la costa pensamos que es algo que no puede ser… pero hay mucha gente, sobre todo de otros países, que no sabe identificar las banderas, o que cuando no hay bandera es que no ha empezado o ha concluido el servicio de socorrismo. Aquí lo tenemos muy interiorizado pero ¿Cuántas campañas de bandera roja, amarilla o verde vemos?

Pero en casi todas las playas hay servicios de socorrismo...

En ese trágico número de 400 hay un porcentaje muy grande de playas no vigiladas o ahogamientos fuera del horario del servicio. Con playas vigiladas se reduce mucho la incidencia de ahogamientos.

¿Por qué tiene ese plus de peligrosidad de la playa de Guadarmar?

La corriente de resaca no solo tiene capacidad de arrastrar, también drena el fondo y genera muchos baches y desniveles donde la persona que se mete y no sabe nadar -hay mucha gente que no sabe nadar y flotar-, pasa en unos centímetros de tener el agua por la cintura a no hacer pie y a un riesgo real de ahogamiento.

Eso de que uno tiene que dejarse llevar, sin pelear, cuando se ve atrapado por la corriente en la teoría está bien pero en la práctica...

Es muy difícil de interiorizar. Es verdad. El instinto hace que lo que quieras es salir. Pero aún siendo un buen nadador cuesta salir de una corriente de resaca. Muchas veces damos esa pauta. La de dejar que nos arrastre y que nos deje a un lado u otro. Pero es verdad que es complicado. Los estudios constatan que el mar siempre te saca a la orilla. Si al final uno solo gasta fuerzas en flotar a los 150 o 200 metros en el Mediterráneo la corriente te suelta y el mar te lleva a la orilla. Puedo tardar más o menos. Pero si veo que la orilla está cerca y lo intento, al final no te quedan fuerzas ni para flotar.

Y luego está la gente que pasa de todo ¿No?

Tenemos muchos casos de desobediencia. Mucha gente viene de sitios con un mar de grandes olas y cuando ve las de un metro y medio en el Mediterráneo piensa que para ellos no va a ser peligroso. Pero el peligro está oculto, con mucha fuerza. Hay personas que entran con un niño y quieren sacar al niño, pero ni un nadador por muy experimentado que sea, sin material de rescate, puede con un niño y una mano libre salir de una corriente. Muchos ahogamientos de este verano son por personas que han ido ayudar a otras.

¿Sufre un coordinador-director de socorrismo presiones para no poner la bandera roja?

Tengo mucha presión todos los días para que no ponga la bandera roja. No me la marca el Ayuntamiento. Es la población que viene. Cuando voy a ponerla sé que le voy a prohibir el baño un fin de semana a 150.000 personas. Y es delicado, porque eso supone cerrar la escuela de verano, los patinetes y toda la actividad deportiva. Es una presión que recae sobre todo en los coordinadores. Pero aquí no hay ningún tipo de discusión, cuando hay que ponerla se pone. La gente que peor se comporta con estas cosas, no voy hablar de su origen, es la que viene a pasar 7 días de vacaciones y se encuentra con 6 de bandera roja. Les estás jodiendo las vacaciones. No entienden los días seguidos de bandera roja. El que ha pagado un hotel y una escuela de verano para sus hijos… Hay gente que los días de bandera roja se va a buscar un sitio donde nadie les vaya a molestar y pitar. Los que no tienen servicio. Son los casos de ahogamiento más frecuentes por desgracia.

En la playa se están produciendo además muchas incidencias por paradas cardiacas. Explique por qué no son ahogamientos.

El año pasado tuvimos ocho casos. Tres estaban con el agua por la rodilla. El resto en la arena. No son ahogamientos. Y hemos estudiado los casos: Varón, mayor de 70 años, en las horas centrales del día y muchas veces en situación de ola de calor. Estas personas de riesgo deben de saber que a la playa hay que ir a primera hora o a última. Huyendo de las horas centrales del día. Siempre muy bien hidratado -con agua, porque las bebidas alcohólicas o azucaradas, son lo peor para hidratar- y con protección del sol. Y controlar las horas de playa. Es contraproducente que una persona con patología cardiaca esté seis horas sentada bajo una sombrilla.