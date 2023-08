El Ayuntamiento de Orihuela ha iniciado la retirada de las "históricas" escombreras que ocupan la vía pública en la costa oriolana. La concejala de RSU y Limpieza Viaria, Rocio Ortuño y la de Medio Ambiente, Noelia Grao, han explicado las actuaciones que se están llevando a cabo en la zona costera donde se acumulan escombros principalmente junto a las “islas” de contenedores de recogida de residuos sólidos urbanos, según indica el departamento de Comunicación municipal.

Intervención que coincide con los días de mayor ocupación turística de las docenas de urbanizaciones del litoral -y el mayor tono de queja vecinal-.

"No es nuestra función"

“Pese a no ser una de nuestras funciones ordinarias hemos procedido a contratar los servicios de apoyo necesarios para su retirada y traslado a la planta de tratamiento”. En este sentido, se ha realizado encargo de servicio de cinco contenedores de ruina y su transporte a la planta de tratamiento una vez que uno de los camiones pulpos de los que dispone la concejalía haya procedido a la limpieza de todos los puntos detectados.

Las calles

Estos desechos, que acumulan sobre todo restos de obras de pequeñas construcciones de particulares están repartidos por diferentes zonas de la costa, principalmente en las calles Lapislázuli, Avenida de España, Calle Colón, Calle San Antonio, Calle Rubí, Gerardo Diego, Parquin de las Ramblas, Antonio Tapies, Osa Mayor, Sagitario, Acuario, Arcoíris, Victoria, Horizonte, Calle Pomelo, Calle Otelo, Calle De Palos, Calle Almansa, República Dominicana, Calle Venezuela y Ramblas de Oleza. Desde RSU y Limpieza Viaria, se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para que entre todos realicemos una mejor gestión en origen, siendo conscientes de que faltan recursos, así como a la ayuda mediante la denuncia de los vertidos, depósitos y actos contrarios a la ordenanza.

Impacto ambiental y visual

Las concejalas han considerado que estas escombreras suponen un gran impacto medioambiental y visual en la vía pública. “La concejalía retira los residuos sólidos urbanos y enseres, pero se da la circunstancia de que, desde hace mucho tiempo, en determinadas zonas se acumulan de forma totalmente irresponsable junto a los contenedores de RSU todo tipo de escombros procedentes de pequeñas obras y reformas de construcción provocando suciedad y abandono”, han señalado.

Efecto llamada

La acumulación escombro y todo tipo de residuos no orgánicos junto a las islas de contenedores es mucho más asequible que su transporte y eliminación en una planta de tratamiento autorizada. Este tipo de vertidos está multado en las ordenanzas municipales y la legislación autonómica, pero no hay medios en Orihuela para perseguirlos. Como ocurre en otras zonas residenciales -no solo en Orihuela Costa- esa acumulación sin limpieza produce un "efecto llamada" hacia otros infractores si no se realiza limpieza.