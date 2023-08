Los 720 funcionarios del Ayuntamiento de Torrevieja cobrarán la productividad por primera vez en función de su rendimiento

El Ayuntamiento de Torrevieja ha liquidado con un documento de 18 páginas, muy genérico, una patata caliente que lastraba la gestión municipal desde hacía décadas: el reglamento que regulará el complemento de productividad con el que compensará -o no- el rendimiento e interés de la plantilla municipal, que roza los 720 empleados públicos, a la hora de desempeñar su trabajo diario. El reglamento fue aprobado en mesa de negociación por los sindicatos y el alcalde Eduardo Dolón y la edil de Personal Maria José Ruiz el pasado 28 de julio y entrará en vigor una vez que pase por pleno.

Criterios

Entre otros criterios, el texto recoge que dará puntos en el baremo de valoración de la productividad la acreditación de formación continua, el rendimiento y celeridad en la realización de las tareas o el interés demostrado. Quitará puntos el de asistencia: las ausencias no justificadas. La responsabilidad de su concesión será de la alcaldía y la valoración del rendimiento de cada área municipal, que se realizará de forma semestral, vendrá de la mano del responsable de cada departamento -jefe de Negociado, jefe de Servicio o director General-. Mientras que la de los "jefes" y habilitados nacionales la realizará personal de Recursos Humanos.

Uno de los criterios de percepción del complemento más singular que recoge el documento es que se calculará de forma colectiva entre todos los trabajadores de un departamento, de tal forma que la productividad que no cobre un trabajador, por el motivo que sea, se distribuirá entre el resto de trabajadores del departamento. Es decir, compensará económicamente a los que se considere que lo "hacen bien" que otros lo "hagan mal".

Lo que dice la ley

El complemento de productividad, que recoge la legislación estatal desde 1984, está destinado a “retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo”. El nuevo reglamento indica en su introducción que este "beneficio" fue pensado para incentivar, identificar y premiar esfuerzos, actitudes y desempeños extraordinarios en los funcionarios públicos y "luchar así contra viejos vicios de funcionamiento de la administración pública" -vicios que no concreta-. Y aclara que su éxito "depende, precisamente, de que no se convierta en una ventaja que se da por descontada".

Porque eso es lo que ha ocurrido durante las últimas tres décadas en el Ayuntamiento de Torrevieja.

El pago del complemento de productividad se transformó en un derecho adquirido, ratificado por la vía judicial a petición de los sindicatos, con un pago periódico de la misma cantidad mensual, solo variable en función del grupo funcionarial, que se ha incorporado incluso a las pagas extra. Y donde lo de menos es si el empleado público que la cobra ha mostrado más o menos iniciativa en el desempeño de su labor diaria. Ha funcionado más como una mejora encubierta del salario, según admiten las propias sentencias que lo avalaban y que recordaban de paso, hace ya más de quince años, la necesidad urgente de contar con un reglamento que las regulase.

Consolidar

El reglamento ha salido adelante sin conflicto porque los sindicatos pelearon para que el Ayuntamiento consolidara la actual productividad como un derecho adquirido, como reflejan varias sentencias en ese sentido en los últimos años. Desde 2021 aparece integrada en la nómina como un concepto específico. Lo que recibirán los funcionarios municipales ahora es una nueva productividad que se añade a la ya consolidada económicamente para los restos. Una vez que se ha consolidado ese ingreso como fijo legalmente, se ha aceptado el reglamento evitando una potencial pérdida de retribución y obteniendo, además, otro complemento de productividad.

Objetivos

Ahora, según el nuevo reglamento, los objetivos a cumplir serán propuestos y acordados en cada departamento adecuándose a las características, finalidades y resultados a alcanzar. Se ponderarán en función de la importancia y prioridad para su consecución teniendo en cuenta, además, el grupo o categoría profesional del personal adscrito a la unidad y su nivel de responsabilidad para su logro.

El texto aclara que el complemento de productividad no es un derecho objetivo sino un beneficio individual que no puede concederse de forma indiscriminada. En ningún caso implicará -ahora que estará regulado- derecho alguno a su mantenimiento y no originará ningún tipo de derecho individual respecto a valoraciones correspondientes a períodos sucesivos. Tampoco se abonará en situaciones de incapacidad temporal. Lo cobrará toda la plantilla a excepción del personal asesor y los trabajadores de planes de empleo.

Uno de los pocos puntos de la nueva normativa en los que se cuantifica económicamente qué recibirán los funcionarios es la compensación por asistencia a citas judiciales, que son obligatorias, si coinciden con jornadas de descanso o no laborales y que serán "compensadas" con 100 euros, o 200 si es fuera del ámbito del partido judicial de Torrevieja. Una vieja reivindicación de la plantilla de la Policía Local que debe acudir con frecuencia en calidad de testigo a sede judicial.

A la calle en 2018

A mediados de 2018 la entonces interventora del Ayuntamiento de Torrevieja, Mari Carmen Corral. rechazó que la administración local siguiera pagando ese concepto sin que se impulsara un reglamento que lo regulara. Fue una de las escasas ocasiones en la que el funcionariado se movilizó en la calle. Comisiones Obreras logró en el juzgado hacer valer las sentencias que reconocían el derecho a percibir la productividad al margen de que no respondiera a ningún criterio de productividad real. Solo porque los funcionarios la habían percibido de esa manera durante años y no se les podía arrebatar ese derecho.