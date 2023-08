El director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrevieja ha ordenado la interrupción de las obras de construcción de la sede universitaria y de Agamed en el centro de Torrevieja y la paralización de sus plazos de ejecución.

El técnico señala que existe una sentencia del juzgado Contencioso Administrativo de Elche del año 2008 por un procedimiento interpuesto por la mercantil Travensa que afecta a los bienes municipales de la Sala de Exposiciones Vista Alegre. Suelo sobre el que el Ayuntamiento otorgó en mayo de 2022 derecho de superficie a favor de Agamed, empresa de gestión del ciclo integral del agua, para realizar la obra.

Travensa

La resolución judicial reconocía a Travensa la propiedad de 46 metros cuadrados distribuidos entre ambas parcelas y situados junto al antiguo edificio del cuartel de la Guardia Civil, propiedad de Travensa. Quince años después la sentencia no solo no se había ejecutado: no se tuvo en cuenta por el propio Ayuntamiento a la hora de otorgar el derecho de superficie y diseñar el proyecto. Tampoco se tuvo en cuenta en su día, cuando el Ayuntamiento abordó la adecuación de la Sala de Exposiciones.

El técnico Víctor Costa, que a su vez supervisó el procedimiento de concesión del derecho de superficie, señala ahora que, de continuar, la ejecución de las obras podría verse afectada «por la ejecución material de la sentencia». «Le comunico que deberá interrumpir la ejecución de las obras hasta en tanto sea cumplida la sentencia mencionada en su totalidad», remarca en el documento al que ha tenido acceso INFORMACIÓN.

Ya se había parado

La resolución del técnico se produjo una semana después de que el gerente de la empresa en Torrevieja explicara públicamente ante, en una visita a las obras de una balsa de laminación, que el proyecto debía modificarse para adaptarlo a la situación del terreno.

El alcalde Eduardo Dolón (PP) ha estado tanteando soluciones en las últimas semanas, que aunque no fáciles desde el punto de vista jurídico, para evitar modificar el proyecto inicial. Por ejemplo, con un acuerdo de compensación con la empresa. Sin embargo, el director general se ciñe en su orden a realizar la ejecución material de la sentencia.

Proyecto

La iniciativa contempla un edificio sobre una parcela de 487 metros cuadrados una planta baja, cuatro alturas y ático con capacidad para 430 alumnos de la UA, UMH, y UNED y oficinas para 50 empleados de Agamed en dos espacios diferenciados.

Agamed (formada por el Ayuntamiento e Hidraqua) financia la inversión estimada en 4 millones de euros. El plazo de amortización teórico de la obra para Agamed ya se ha reducido a cuatro años. A cambio contará con oficinas sin tener que alquilarlas como en la actualidad. En 2028 culmina el derecho de superficie -y también el periodo concesional pendiente de un nuevo concurso-.

El alcalde Eduardo Dolón (PP) había mantenido hasta julio en distintos medios de comunicación, que el parón de la obra, que ya acumulaba meses de retraso cuando se inició poco antes de las elecciones municipales de mayo porque el derribo de la estructura previa se había realizado en el verano de 2022, se debía a los problemas de abastecimiento de suministros, o de la necesidad de retirar amianto de unos garajes que fueron derruidos en el solar.