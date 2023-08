La auditoría de la empresa Ingeniería Quipons, contratada por el Ayuntamiento para supervisar el cumplimiento del servicio con un seguimiento semanal y un balance mensual de la contrata, desvela "graves incumplimientos de la empresa Acciona", según ha remarcado Soler en rueda de prensa en la Casa del Pueblo.

La portavoz ha anticipado que este mismo lunes ha registrado una petición para celebrar un pleno de fiscalización sobre la situación del servicio. El PSOE lamenta que el contrato se haya prestado de forma "tan deficiente que haya desembocado en el deterioro de la imagen de Torrevieja, algo que se expresa en los informes de Quipons de forma literal". Soler reclamó al alcalde Eduardo Dolón que pida disculpas a los ciudadanos por el deficiente servicio que se está prestando.

Minutos después de la comparecencia del PSOE, el alcalde Eduardo Dolón (PP) ha confirmado las conclusiones de la auditora -los socialistas contaban con el informe en mano-, y ha anunciado que el Ayuntamiento va a descontar una parte de los dos millones que ingresa (al mes) la empresa por su contrata en Torrevieja, de las mensualidades de junio y de este mismo mes de agosto, aunque sin cifrar el importe. También ha anunciado, solo después de que el PSOE se hiciera con el informe, que de forma paralela tal y como disponen los pliegos administrativos, se ha iniciado un expediente sancionador a la empresa que puede derivar en multas económicas o "consecuencias más graves".

Tras la denuncia pública de los socialistas la multinacional, a preguntas de INFORMACIÓN, no se ha pronunciado sobre el contenido del informe de la auditora, ni sobre las declaraciones del alcalde en las que advierte que el Ayuntamiento ya ha actuado. Tampoco se ha pronunciado esta vez el sindicato Usocv que lleva meses atribuyendo las deficiencias al comportamiento incívico de los vecinos con mensajes en redes sociales en los que abronca a los residentes y defiende el trabajo de la plantilla y el de la propia empresa.

En la auditoría Acciona suspende en casi todos los indicadores de control de forma reiterada y grave, e impide que el personal técnico de Quipons pueda comprobar cómo realiza el servicio, según reiteran, por ejemplo las más de 200 páginas con las que cuenta cada uno de los dos balances mensuales de junio y julio.

Entre los múltiples incumplimientos destaca una importante falta de personal -que se cuantifica "a la baja", dice textualmente el documento, en 50 trabajadores- y de medios materiales, así como "el fracaso absoluto del sistema de recogida de podas o de enseres -puerta a puerta-, en los que se ha observado una demora de más de dos semanas y falta de atención telefónica".

También documenta con cientos de imágenes el desbordamiento de contenedores por falta de recogida así como ausencia de mantenimiento y limpieza de los mismos y de su entorno espacial, la suciedad arraigada en las aceras, la "ausente" limpieza viaria de las urbanizaciones y la necesidad de cambio de contenedores rotos y de un mayor número.

Esa falta de colaboración de Acciona a la hora de proporcionar los datos, documentos y acciones necesarias para que Ingeniería Quipons pueda llevar a cabo su labor de control también ha sido destacada por Bárbara Soler. La auditora, contratada por el Ayuntamiento por 180.000 euros, cuando no califica como insuficiente algún aspecto del contrato advierte de que el grado de cumplimiento del resto no lo está valorando porque la empresa se lo impide.

Un hecho especialmente grave recogido por los técnicos de la auditora, ha sido la negativa de Acciona a permitir la comprobación del pesaje de los residuos vegetales de podas. Cuando la auditora propuso que se pesara en la báscula del Ecoparque municipal, que también gestiona Acciona, la firma dijo que eso hacía perder tiempo en el traslado.

La auditora se prestó a acudir a comprobarlo a la propia planta en la que Acciona utiliza para valorizar este residuo, pero la empresa se negó a informar sobre dónde lo hace. Esa negativa supone que el Ayuntamiento desconoce si la facturación por eliminación de podas para su valorización para hacer compost que presenta Acciona es la que se corresponde con la que realmente se lleva a cabo. Según los pliegos de condiciones las miles de toneladas de podas que genera Torrevieja se trasladan a la planta de 3RS (Grupo Hozono Global) en Balsicas (Murcia).

Tampoco ha podido Quipons, que ha mantenido varias reuniones con el Ayuntamiento y la empresa, evaluar uno de los principales aspectos de la contrata: el estado de los vehículos de recogida. Pese a ello ha podido observar que estos incumplen la normativa al circular más rápido de lo permitido. En el informe de julio, de todos los aspectos que detalla en las conclusiones solo concede que ha "mejorado la limpieza en el casco urbano de Torrevieja".

La portavoz socialista se ha referido a la existencia de otro informe del mes de julio, posterior a los informes de Quipons, firmado por el técnico municipal del contrato y por el director General de Urbanismo y Servicios, en el que se reconoce la deficiencia del servicio prestado por Acciona requiriendo a la misma para que se ajuste al contenido del mismo. Este informe plantea una serie de modificaciones con respecto al contrato inicial que, en opinión de los socialistas, será previsiblemente al alza, por lo que a la mercantil Acciona "no solo no se le han impuesto penalizaciones todavía, sino que puede acabar incrementando el precio de sus servicios". Acciona, como avanzó este medio, solicitó modificar al alza el contrato solo a los meses de iniciarlo.

Además, en este mismo informe elaborado por técnicos municipales, se asegura que no se han puesto en marcha, tampoco, la gran mayoría de las mejoras que propuso Acciona sobre las condiciones del contrato y que le pudieron valer la adjudicación.

Soler ha valorado, además, que los incumplimientos que mencionan los informes se describen como graves o muy graves en el contrato de las basuras y que, a su juicio, "deberían estar siendo duramente penalizados, pudiendo incluso exigirse a la empresa daños y perjuicios o la propia resolución del contrato". “Lo lógico sería que el Ayuntamiento y el equipo de gobierno al completo estuviesen exigiendo responsabilidades a la empresa, mediante la imposición de las sanciones que correspondan. De esta manera, hubiésemos recuperado parte del importe que se está facturando por servicios que ni siquiera se están prestando y con mayor motivo ahora que pretende modificarse el contrato al alza”, reiteró.

"ESTAMOS DESCONTENTOS, NO HEMOS NOTADO EL CAMBIO CON EL NUEVO SERVICIO", ADMITE DOLÓN

«Llevamos ya varios meses trabajando en el procedimiento que marca el pliego, en el que se dice que según lo que indique la empresa auditora del servicio se debe pagar mensualmente a la empresa y eso es lo que se está tramitando», dijo ayer Eduardo Dolón. «Confirmo que habrá detrimento económico para la empresa e imposición de sanciones», señaló el alcalde a preguntas de INFORMACIÓN. «Quiero tranquilizar a la ciudadanía. No estamos mejorando ni beneficiando a ninguna empresa. Espero que el PSOE no haya ido por ahí. Lo hemos dicho ya varias veces. Estamos descontentos desde el primer día con el nuevo servicio. No hemos notado el cambio», admitió.