Los vecinos de Rojales están acostumbrados a que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) deje el cauce urbano del río prácticamente seco de forma periódica, sobre todo en verano, pese a incumplir la obligatoriedad de mantener un caudal ambiental.

Pero este miércoles la imagen llama especialmente la atención porque apenas se ve un hilo de agua. Los datos del sistema de control hidrológico del río en tiempo real que ofrece la CHS indican que apenas llegan a Rojales 400 litros por segundo. Un volumen de agua ínfimo que se pierde en uno de los tramos urbanos del Segura más amplios, el de su paso por la población de Rojales.

El pequeño hilo de agua que apenas discurre por el álveo no solo genera una imagen lamentable de la ribera del Segura en la ciudad, también un problema ambiental por la ausencia de un caudal mínimo a lo largo de varios kilómetros hasta la desembocadura en Guardamar.

Dos metros por segundo

Según la Instrucción de Planificación Hidrológica del Segura a su paso por Rojales el río debería contar con un caudal continuo de dos metros cúbicos por segundo de media al año -algo más de uno en los meses de junio, julio y agosto-. Y debe garantizarse contando con las necesidades del agua a la que tienen derecho los regantes tradicionales.

Estas situaciones se producen cuando hay activa una tanda de riego justo aguas arriba del cauce urbano, como las del Azud de Alfeitamí de Almoradí, las Dayas o Formentera del Segura. Los regantes abren los tablachos solo para incorporar el agua que les corresponde. Pero es responsabilidad de la CHS garantizar que por el río siga fluyendo un mínimo de agua.

Aunque con altibajos llamativos, hasta el pasado día 16 de agosto el caudal ha oscilado entre los 0.7 metros cúbicos por segundo y los 1,2 metros cúbicos a su paso por Rojales. Sin embargo, este miércoles apenas superaban los 0,4.

El caudal era de cero en la desembocadura del cauce nuevo de Guardamar, cosa mucho más habitual porque los sobrantes de riego tienen su toma en el cauce viejo y la poca agua que llega por el nuevo es retenida en el azud de San Antonio por Riegos de Levante para elevarla al Hondo de Elche.

Un mínimo de caudal ecológico que la CHS debería calcular al margen de las necesidades de tandas de agua a la que tienen derecho los regantes tradicionales desde hace siglos, con un caudal específico concedido de antemano. Existe un control coordinado del uso del recurso por parte de los juzgados de agua con una normativa que los regula desde hace siglos, porque de ese control y su cumplimiento depende el riego de miles de tahúllas.

Sedimentos

La situación de hoy también deja al descubierto otro problema ambiental: la acumulación de lodos por el escaso empuje de las aguas ya que no se están retirando de forma periódica. Un arma de doble filo ya que reduce la capacidad de evacuación del río en uno de los tramos en los que además se produce un "cuello de botella" en caso de avenida.

Tandas

El alcalde de Rojales, Antonio Pérez (PSOE), que es también juez de Aguas de su municipio, ha explicado que el caudal se ha reducido de una forma drástica sobre las once de la mañana de este miércoles. A primera hora todavía el agua rebasaba el azud -la presa- del puente de Carlos III, hecho indicativo en Rojales de que el río lleva suficiente agua. El primer edil ha explicado que esta situación se produce cuando los regantes río arriba hacen uso de su tanda.

Funcionamiento

"Los juzgados abren las acequias con el agua que tienen asignada, ni una gota más. El problema se produce cuando por el río va menos agua de la habitual. Los regantes tienen derecho a su riego al margen de lo que vaya por el cauce".

Pérez ha explicado que hace mucho tiempo que los regantes no tienen problemas para el riego en la huerta tradicional. No obstante aforma que ha preguntado al personal del juzgado de Aguas para averiguar si se había producido alguna circunstancia especial. También ha indicado que aunque la ausencia de agua hace aflorar los lodos en el lecho, su contacto con el aire y el sol no suele provocar problemas de olores.

Fuentes de los regantes han indicado por su parte que la escasez de caudal ya se da desde antes del límite entre Orihuela y Murcia, en Puertas de Murcia, que la responsabilidad es de la CHS y, en cualquier caso, de lo que se esté haciendo con el caudal que queda del rio entre la presa de Ojós y Puertas de Murcia.