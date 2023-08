No es la mejor manera de recibir a los turistas que llegan del aeropuerto -cientos a diario este verano-. La estación de autobuses de Torrevieja, construida a finales de los años 80 y en manos privadas, es antigua. La limpieza -y el personal que debería llevarla a cabo brilla por su ausencia. Tiene, eso sí, seguridad privada porque en caso contrario la gestión del recinto sería todavía más complicada.

Privada

La instalación no es municipal. La terminal concentra una gran actividad con líneas regulares esenciales como la exprés al aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández o las que conectan Torrevieja con el interior de la comarca, la mayor parte concesiones de Avanza; los servicios de Alsa con Madrid y su aeropuerto y algunas ciudades castellanas, o la muy popular Bilman Bus que une la costa alicantina con La Rioja, Navarra, Cantabria y el País Vasco desde principios de los años noventa.

Máquinas averiadas y colas

Cuenta con una de las principales paradas de taxi de la ciudad, una cafetería y algunos servicios y tiendas. En pleno mes de agosto la máquina expendedora de billetes del principal servicio que se presta, el de la línea Cartagena- Torrevieja-Alicante no ha funcionado y los viajeros han tenido que soportar largas colas. Quizá la empresa propietaria, que no se pronuncia sobre las deficiencias, considere que realizar el profundo lavado de cara que necesitan las instalaciones no es necesario porque tienen los días contados.

El deterioro de las instalaciones no es nuevo. En 2017 usuarios de la terminal presentaron una denucnia ante la Fiscalía sobre el estado de este servicio público. La difusión pública de la situación de los andenes, y en especial de los aseos, permitió reforzar la seguridad e instalar un servicio de videovigilancia.

(Otra) operación inmobiliaria municipal

En mayo del año pasado el Ayuntamiento anunció el impulso de una modificación del Plan General, la número 110, y una nueva operación inmobiliaria para adquirir este suelo de 3.800 metros cuadrados y construir una zona verde junto a la Colonia San Esteban y la nueva zona comercial de Mercadona. Una operación similar a la que permitió cerrar la compra de la antigua Fábrica de Hielo y su suelo anexo, el edificio para la ampliación del Ayuntamiento de Torrevieja en la calle Clemente Gonsálvez o la adquisición del derecho de superficie de La Plasa. Todos expedientes que se liquidaron en unos meses. Sin embargo, en este caso la tramitación administrativa se ha quedado -al menos en la documentación pública disponible- en el encargo de una tasación de los terrenos de la que se desconoce el resultado.

Enclave 13

La idea del Ayuntamiento es levantar a su vez una estación intermodal municipal junto a la CV-905 y el ecoparque, en el denominado Enclave 13 donde el Ayuntamiento sí que ha impulsado varios expedientes como uno de urbanización de dos recintos municipales y otro para reordenar urbanísticamente los suelos. En parte también adquiridos por expropiación y compra. Del proyecto de la estación intermodal se habla en el Ayuntamiento de Torrevieja desde el último mandato del alcalde Pedro Hernádnez entre 2007-2011-.