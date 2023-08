El ingeniero supervisor del servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y de la costa de Torrevieja ha hecho balance del año de implantación de la nueva prestación, con la conclusión de que el despliegue es muy insuficiente. Lo hace en consonancia con lo que ya desvelaron los informes de la auditoría externa de control de calidad del servicio.

La diferencia en este caso es que el funcionario, en un documento firmado el 17 de julio, señala textualmente más de 50 incumplimientos de un contrato que cuesta dos millones de euros mensuales a las arcas municipales.

El alcalde Eduardo Dolón (PP) aseguró que se producirá una minoración en las certificaciones de la empresa de julio y agosto y que se va a abrir un expediente sancionador, aunque no hay constancia administrativa de que se haya impulsado este último.

Mientras ya se han convocado para la próxima semana las comisiones previas al pleno extraordinario de fiscalización exigido por el PSOE sobre el funcionamiento de la contrata.

La adjudicataria Acciona, a la que el funcionario «requiere con carácter inmediato» que cumpla con los servicios que no está prestando, no se pronuncia sobre los informes, tras reiterados intentos de INFORMACIÓN.

Menos personal

Uno de los incumplimientos más relevantes ya constatados por el Ayuntamiento y no solo por referencias de la auditora Quipons, se refiere al aumento de plantilla, que era además una de las principales promesas del actual equipo de gobierno del PP sobre la nueva contrata. Acciona incumple este punto en aseo urbano, en la limpieza de calles y aceras: de los 228 trabajadores con los que debía contar en los meses veraniegos donde la afluencia de visitantes dispara la población solo cuenta con 193, cifra solo superior en cuatro operarios a la plantilla que debe trabajar en aso urbano en temporada baja. También se incumple el personal mínimo que aparece en los pliegos para la gestión del ecoparque: deberían estar adscritos ocho empleados y hay cinco.

En medios técnicos también hay muchas carencias. Solo se ha adquirido un nuevo camión de los 25 previstos para la recogida de residuos, matriculado este mes de junio. El resto son de alquiler. No se cumplen las frecuencias de limpieza de las islas de contenedores y solo ahora se ha alquilado un lavacontenedores.

Teléfonos colapsados

El servicio puerta a puerta de recogida de enseres no funciona por el «colapso de las líneas telefónicas de aviso a la empresa»; y aunque se han incrementado los equipos de recogida en la calle, son insuficientes. Tampoco funciona la recogida de podas de particulares puerta a puerta por similares motivos.

La empresa «ni siquiera ha pedido» los ecoparques móviles para reciclaje selectivo que le exige el pliego, aclara el ingeniero que redacta el documento.

Y hay más. Por las muchas deficiencias en cuanto a frecuencia y a calidad no se cumple lo establecido para el barrido manual de aceras y su mantenimiento. No se barren todas las calles de Torrevieja, agrega empleando las mayúsculas. Tampoco se baldean las calles de las urbanizaciones -ese iba a ser otro referente del nuevo contrato-; las barredoras no pasan por las urbanizaciones, al igual que ocurre con las hidrolimpiadoras de alta presión que dejan amplios sectores sin abordar. Se han ubicado casi todas las papeleras previstas, pero la mayoría carecen de bolsas de plástico biodegradable y de las de recogida de excrementos. Tampoco se está llevando a cabo la limpieza de las mismas con lavapapeleras. Y no se cumple la limpieza cada seis meses de solares municipales.

Contenedores

Sobre el despliegue de los nuevos contenedores el informe admite que cuando se inició su colocación «surgieron graves problemas con los ciudadanos, pues las distancias entre contenedores eran tan amplias que comenzó a acumularse basura en las calles». Como recogió INFORMACIÓN el Ayuntamiento recibió decenas de quejas, sobre todo de personas mayores, indicando la imposibilidad de ir a tirar la basura. Salvo los contenedores y un vehículo de recogida de carga lateral adquirido hace solo un mes, la totalidad de la maquinaria definitiva no está en funcionamiento. Sí lo está en el caso de la limpieza de playas.

En la mayor parte de los residenciales se ha completado la contenerización , pero el Ayuntamiento teme los problemas que surjan con este proceso en el centro del casco urbano: solo hay 21 de los 431 contenedores previstos en el centro del casco urbano. La gran mayoría de las mejoras que la mercantil ofertó en su plica -34- no están llevándose a cabo «suponiendo un grave incumplimiento de los pliegos, pues la valoración de estas mejoras influyó sin ninguna duda en la adjudicación del contrato».

INCUMPLIMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO Y EL COMPROMISO DE LA HOSTELERÍA El servicio puerta a puerta de la recogida de orgánica destinado a la hostelería y grandes productores -que son los que incumplen en mayor grado los horarios de vertido-, no se ha iniciado todavía por «motivos imputables al Ayuntamiento». Hasta el día 10 de julio de 2023, un año después de comenzar el nuevo servicio, no se ha podido aportar a la mercantil la base de datos de hostelería y de grandes productores. Se espera que este servicio entre en vigor a lo largo del año. Algunas de las acumulaciones de bolsas de residuos que peor imagen están ofreciendo del centro del casco urbano este verano - pese a una frecuencia de paso de camiones de recogida de repaso de tres veces diarias- tienen su origen en el vertido de las zonas de concentración hostelera. Algo que se ha intentado rebajar con la renovación de los contenedores subterráneos. EL FAMOSO CONTENEDOR MARRÓN Tampoco se ha implantado la recogida de fracción orgánica doméstica en contenedores -el depósito de color marrón-, y los técnicos municipales vuelven a reconocer que también es culpa del propio Ayuntamiento. «Por motivos tanto estéticos como de organización, se va a cambiar a contenedores de carga lateral de 2.000 litros, con cerradura». Una decisión adoptada, de nuevo, sin que se haya hecho pública. El encargado de la contrata de Acciona llegó a asegurar ante los medios de comunicación en la presentación de la nueva maquinaria de playas que la ausencia de este tipo de recogida selectiva era responsabilidad del consorcio comarcal, que carecía de medios en su planta de transferencia de Dolores para gestionar la fracción orgánica de forma independiente al resto. Los técnicos justifican en este cambio que se ha decidido a nivel interno como otro motivo de la modificación del contrato, presumiblemente al alza.

A POR LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Pese a lo que el técnico asegura que se está produciendo un "grave incumplimiento" del pliego de condiciones, el documento disculpa en varias ocasiones la labor de la propia empresa, en especial a la hora de cumplir con la aportación de maquinaria, que se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de este año por las dificultades de abastecimiento en el mercado y la recogida de basura. También incidiendo en algunos aspectos, los menos, en los que sí ha desplegado todas las previsiones como las papeleras, la maquinaria de playas o el incremento sobrevenido del número de contenedores. Además de insistir de forma reiterada que para la mejora del servicio es necesaria una modificación del nuevo contrato que cuesta ahora dos millones de euros mensuales. Incluso algunas de las decisiones adoptadas sobre el terreno durante este año, como el aumento de contenedores tras las quejas de los ciudadanas, ya obligarían por la vía de los hechos a esa modificación. Al mismo tiempo que se cuestiona la labor de la empresa se da como solución elevar el precio del contrato. Fueron los técnicos municipales los que validaron el pliego externo de la contrata y la empresa la que aceptó al presentar la oferta las condiciones que debía cumplir y por el precio de licitación, que además rebajó para hacerse con el contrato: 365 millones a quince años.





LISTADO DE INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO, SEGÚN EL INFORME DEL INGENIERO SUPERVISOR DE LA PRESTACIÓN

Ecoparque móvil en las playas. No se ha comprado. Movimiento de cajas mediante rulo compactador móvil. No se hace. Limpieza de contenedores. No se ha hecho con limpiacontenedores. Limpieza del entorno de los puntos de contenerización. Sin frecuencia estipulada. Servicio puerta a puerta de recogida de enseres. No funciona porque los teléfonos están colapsados Servicio puerta a puerta de podas. No funciona porque los teléfonos están colapsados. La frecuencia de recogida de escombros junto a los contenedores no es la adecuada, pues hay escombros vertidos junto a los contenedores que permanecen sin recoger varios días. Menos personal del estipulado en el ecoparque fijo. Cinco operarios frente a 8 previstos Menos personal en aseo urbano. 153 operarios en temporada alta frente a los 228 que fija el pliego Ecoparques móviles. Ni se han encargado. Barrido manual de aceras. Incumplimiento frecuencias Barrido manual de aceras. No se barren TODAS las calles No se ha adquirido ni está disponible una máquina quitachicles. Hidrolimpieza a alta presión de aceras. No se hace La mayor parte de las papeleras no llevan bolsas de plástico biodegradable, tal y como establecen los pliegos. Tampoco la mayoría de ellas no llevan las bolsas de recogida de excrementos. No se está llevando a cabo la limpieza de papeleras con lavapapeleras, tal y como está contemplado en el pliego, al finalizar el periodo transitorio. En el pliego se determina que los solares municipales deben limpiarse cada vez que sea necesaria y, en caso contrario, cada seis meses. En este sentido, la mercantil tan solo está prestando este servicio cuando el Ayuntamiento se lo comunica. Recogida de residuos naturales en las calas. No se realiza con las frecuencias estipuladas Mantenimiento de la costa. Este servicio se está haciendo de manera deficitaria, pues hay algunos trabajos que se incluyen en el mismo, como la reparación de las pasarelas de acceso a las playas, que están llevando a cabo los equipos municipales La recogida de las papeleras de los paseos y de las playas se realiza tan solo una o dos veces al día, incumpliendo el pliego, que establece una recogida mínima en temporada alta de 3 veces al día. Atención ciudadana claramente insuficiente. Teléfonos colapsados La mercantil no ha facilitado oficialmente al Ayuntamiento cuáles van a ser las infraestructuras fijas que se van a ejecutar, ni su ubicación, ni planos ni nada similar, pues en la práctica, las que están utilizando son diferentes a las propuestas en su plica. La mercantil debe facilitar al Ayuntamiento las cantidades de residuos generadas mensualmente todos los meses, adjunto a la certificación. Algo que no está haciendo, siempre según el informe de balance del año de implantación. Las campañas de concienciación que se están llevando a cabo no funcionan. "Deben hacer campañas mucho más agresivas, en calle y con educadores ambientales, que por otro lado son obligatorios según establece el Plan Integral de Residuos". El sistema informático que ayudaría a la gestión del servicio, al tiempo que serviría para el acceso por parte de los ciudadanos a comunicar incidencias o servicios puerta a puerta, continúa sin estar operativo. Se anunció como una aplicación inminente antes de las elecciones municipales. Incremento de frecuencias de barrido manual. Disposición de un equipo los domingos para posibles eventualidades y llevar a cabo un barrido de repaso. Servicio de barrido manual motorizado. Realización de un barrido manual en las urbanizaciones, con el vaciado de papeleras. No se presta. Barrido mecánico de calzadas. Este barrido consiste en llevar a cabo un barrido mecánico en aceras y calzadas sin vehículos aparcados, y por tanto sin necesidad de soplador. Se lleva a cabo simultáneamente al barrido mixto, no se está cumpliendo de manera adecuada, Barrido de repaso de tarde en urbanizaciones. Este servicio consiste en un barrido de repaso por la tarde en las urbanizaciones de Torrevieja, durante la temporada alta. Al igual que el resto de servicios similares, su cumplimiento no se está produciendo, Servicio específico de recogida de excrementos caninos. Consiste en el uso de una motocaca, motocicleta dotada de aspirador para la eliminación de estos residuos. No se cumple. Fumigación y retirada de malas hierbas. La mejora consiste en emplear 1 equipo para la fumigación y retirada de las malas hierbas que crecen en las aceras de las calles. Las frecuencias son escalonadas, pero la propia mejora establece que se incrementarán en época estival. No se cumple Limpieza de manchas de chicle. No se cumple Servicio específico de caída de la hoja. Este servicio no se está prestando Servicio específico de ocio nocturno y de zonas comerciales, incluida hidrolimpieza. Estos servicios se diluyen en los servicios ordinarios, los cuales no se están cumpliendo Incremento de frecuencias de limpieza de los servicios ordinarios. Dado que las frecuencias mínimas de los pliegos no se están prestando adecuadamente estas mejoras tampoco se están llevando a cabo. Incremento de limpieza balsa de laminación Consiste en la limpieza de la primera balsa de laminación del agua del recinto del mercado dos veces al año, en lugar de una. Limpieza de solares y de cunetas adicionales. La mercantil no está llevando a cabo la limpieza de los solares que el Ayuntamiento le está ordenando, ni siquiera los incluidos en los pliegos, con lo cual tampoco está limpiando los adicionales. Lo mismo es aplicable a las cunetas. Servicio de desapelmazado de arena. Se trata de pasar un apero rastra por las playas del Acequión y de Los Locos para desapelmazar la arena. Limpieza lámina de agua. Este servicio se hace con una embarcación específica para limpiar el agua de contaminantes flotantes. Vaciado de papeleras turno de noche Ni siquiera se están vaciando las papeleras de la playa y de los paseos con la frecuencia establecida (3 veces al día), por lo que este servicio no se está prestando. Incremento de frecuencia limpieza de calas. El incremento propuesto es para limpiar las calas 3 días por semana. No se cumple Instalación de contenedores de fracción organica. El Ayuntamiento ha retrasado su implantación porque quiere que se compren otros con mayor capacidad, de carga lateral y cerradura Puerta a puerta grandes generadores de residuos orgánicos. No se ha facilitado el listado de negocios. Se contempla un un servicio de triaje de residuos para retirar los impropios en cada fracción. Los impropios impiden que se puedan valorizar las fracciones: papel-cartón, envases, cristal, fracción orgánica y resto. Lógicamente no se hace en Torrevieja porque no existe esta recogida selectiva en el caso de la fracción orgánica, que es la más voluminosa y los nuevos contenedores subterráneos se han rotulado como RESTO. Programa de reutilización. Con los parques móviles desplegados se podría dar uso a objetos de segunda mano sin que fueran tratados como residuo. Los ecoparques no están desplegados.







