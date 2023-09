El pleno celebrado el jueves por la mañana en el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada dio el visto bueno a la creación del Consejo de Cultura local. Pero lo hizo con el voto en contra de los socialistas, quienes propusieron a equipo de gobierno que los partidos políticos con representación municipal formaran parte de su composición, según ha indicado en una nota de prensa este viernes el PSOE.

Posibilidades

El portavoz socialista, Rubén Ferrándiz, asegura que “en la comisión informativa previa al pleno ya solicitamos que se incluyera un representante de cada partido político, y en el pleno lo volvimos a hacer y añadimos dos posibilidades: que fueran concejales o que pudieran no serlo y que cada partido designara una persona vinculada con el mundo de la cultura, pero la respuesta ha sido la misma, que no”.

Este nuevo órgano del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada estará presidido por el concejal de Cultura, salvo cuando asista el alcalde, y compuesto como vocales por el cronista, una persona a propuesta de cada asociación del ámbito cultural de la localidad, además de un funcionario que actuará de secretario y del técnico de Cultura. Estos dos últimos con voz, pero sin voto. La junta de gobierno local también podrá añadir componentes.

Según la versión de los socialistas, la respuesta dada por el concejal de Cultura las dos veces ha sido “que no quieren políticos en el consejo para no politizar, pero lo preside un político. No tiene sentido. Precisamente que estemos todos es la garantía de que no lo van a politizar. Está claro que lo que no quiere es a la oposición fiscalizando su trabajo, ni el buen funcionamiento del Consejo de Cultura, ni participando en positivo haciendo propuestas dentro de su área”.

Talante democrático

Ferrándiz ha lamentado “el poco talante democrático que el equipo de gobierno del Partido Popular ha demostrado cerrándose en banda a nuestra propuesta cuando hay otros organismos del ayuntamiento y ejemplos de otros ayuntamientos donde existe el Consejo de Cultura en los que sí están todos los grupos políticos”.

Y para terminar, desde el PSOE han explicado que “desde el principio hemos valorado positivamente la iniciativa y hemos querido apoyarla, porque creemos que puede hacer un buen trabajo y ser positiva desde el punto de vista de la participación, la dinamización y la transparencia”. El voto de los concejales socialistas ha sido en contra por lo que consideran “un veto a la oposición”.