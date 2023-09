El pleno de Orihuela, que corresponde a la sesión ordinaria de agosto, ha tenido un debate bronco en torno a los derechos LGTBI, a raíz de una moción del PSOE para que el nuevo bipartito de PP y Vox devolvieran las siglas a la Concejalía de Igualdad y aprobara el primer Plan LGTBI, que se encuentra redactado por el anterior equipo de gobierno, y crear la oficina de lucha contra la lgtbifobia. PP y Vox han votado en contra.

La concejala de Igualdad (PP), María Agustina Rodríguez, ha argumentado que su objetivo es revisarlo y mejorarlo para hacer uno nuevo, y ha invitado a la oposición a dejarse de «ataques preventivos» y de «meter miedo al colectivo», porque su compromiso, ha dicho, es de «apoyo explícito y contundente con los derechos LGTBI».

Más crítico se ha mostrado el edil Manuel Mestre, de Vox, que ha acusado a la izquierda de tener «intereses basados en el enfrentamiento y la división», a lo que ha añadido que «todos tenemos amigos homosexuales», a lo que Leticia Pertegal, de Cambiemos, ha respondido que «faltaría más» y que ese argumento es «una catetada», lamentando a la vez «los pactos del odio».

«Es una colectivización artificial para dar ayudas y enriquecerse a costa del dinero público», ha continuado Mestre, que además ha abogado por «no financiar una fiesta que no es de la mayoría de los vecinos». En cuanto a la polémica que surgió el Día del Orgullo, que no ondeó la bandera arcoíris desde el balcón del Ayuntamiento, Mestre ha firmado que «la bandera española y la Gloriosa Enseña del Oriol es la que representa a todos, y no la bandera del Orgullo».

"La intervención de Mestre me ha puesto de mal humor y la de la concejala los pelos de punta", ha comentado Mar Ezcurra, de Ciudadanos, que ha añadido que "no poner la bandera fue intencionado, y es un precio muy caro".

A renglón seguido, la edil socialista Aynara Navarro, que ha defendido la moción, ha recriminado al PP "la sumisión a sus socios por la avaricia de tener mayoría absoluta", a la vez que ha afirmado que "la intolerancia más reaccionaria ha llegado a Orihuela de manos del PP".

Otro de los asuntos polémicos ha llegado a cuenta de las condecoraciones al mérito de la Policía Local y sus colaboradores, que se entregarán el día de la patrona de la Virgen de Monserrate, este viernes. Aunque todos han dicho no querer "hacer sangre" con el asunto, lo cierto es que se ha hecho referencia a que en una primera propuesta se había incluido al socio del alcalde Pepe Vegara, también imputado en el caso de la ITV.

Este hecho "pervierte y ensombrece" el reconocimiento, ha criticado José Aix, concejal de Ciudadanos, que ha añadido que "esto no es una comparsa ni una fila de moros y cristianos".

Por parte del grupo socialista, que fue el que obligó a que se retirara del listado el nombre de Ricardo Pérez Zambrana, la edil Navarro ha incidido en que el único objetivo de la formación ha sido que "no se empañe el municipio de Orihuela". Además, ha adelantado que presentarán una proposición para que se establezcan limitaciones en este tipo de reconocimientos.

El pleno ha aprobado con los votos a favor de PP, Vox y Ciudadanos y la abstención de PSOE y Cambiemos los créditos por valor de 2,3 millones de euros para afrontar gastos anteriores. Con todo, la edil Luisa Boné, de la formación naranja, ha insistido en que la mayoría de esas deudas las dejó el PP cuando gobernaba. Por ejemplo, el 56% del millón que se debe al consorcio de basuras corresponde a los populares, según la concejala.

Además, se ha dado luz verde, con la abstención de Cambiemos, al expediente para reabrir el paseo entre Cabo Roig y Aguamarina, que conlleva una expropiación de terrenos por valor de 69.000 euros y un proyecto de ejecución de 38.000 euros que estaría listo en dos meses. "Es una solución garantista y transparente para abrir una vía de negociación con los propietarios", ha insistido Matías Ruiz (PP), concejal de Urbanismo y Patrimonio.

María García, del PSOE, ha recordado que el permiso de Costas caduca en marzo de 2024, mientras que Aix se ha mostrado optimista con la posibilidad de abrirlo para finales de año.

Enrique Montero ha tomado posesión de su acta como concejal de Cambiemos después de que Carlos Bernabé renunciara a la suya.