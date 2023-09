Mucho mantero en Torrevieja y ningún policía. Esta es la crítica que ha hecho este jueves José Luis González, el presidente de la Asociación de Medio Ambiente de Torrevieja (AMAT) a la situación que contemplan en los paseos más turísticos, al tiempo que acusa al alcalde, Eduardo Dolón de ello. Como se recordará, a comienzos de verano el regidor solicitó colaboración de la Subdelegación del Gobierno para este problema sin recibir una respuesta satisfactoria y dejando la responsabilidad exclusivamente al municipio.

González se pregunta si hay órdenes para que "la Policía Local no transite ni hagan acto de presencia por las calles de la ciudad" pese "al aumento de la plantilla en unos 25 agentes más, siendo en total unos 142 efectivos, entre agentes y mandos superiores. Por las calles presencialmente no se ve a ninguno". El responsable de AMAT añade que "ni en los días de mercadillo ves un agente y eso que se forman grandes atascos de caravanas de vehículos en las calles de acceso a dicho recinto, pero ellos ni están ni aparecen por el lugar".

La asociación reclama al regidor cuatro agentes, "paseando por Juan Aparicio y los Marineros sobre todo a las ultimas horas de la tarde. Esto evitaría que los manteros campen a sus anchas". Desde AMAT aseguran que el pasado domingo, "eran 52 manteros que tenían colocado sus puestos. Una auténtica aberración, que perjudica enormemente al comercio local". Y añade: "después, su gobierno municipal tiene la osadía de aprobar un decreto para multar con 200 euros al viandante que se coja comprando".

Prohibición

Desde la Asociación también piden al menos durante los tres meses de verano la prohibición de bicicletas y patinetes en dicho paseo por la gran multitud que se concentra en él. "Que no circulen bicicletas, y patinetes, puesto que no se puede estar paseando, y tratando de esquivar a dichos artilugios. Pensamos desde la asociación que cuesta muy poco dinero instalar unas buenas señales indicadoras en todas las calles que den acceso al paseo y en las entradas del mismo. De esta manera, el que saltara la prohibición, que fuera sancionado con una buena multa. Y si es reincidente, que se le retenga la bici o el patinete. Eso sí, para que los intrusos no se salten las normas, tiene que haber presencia policial constantemente, plantilla que tiene usted más que de sobra, solo faltan ganas, para querer hacerlo".

Desde (AMAT), dicen, "comprobamos un descontento y un sentir generalizado en los ciudadanos, en cuanto a la limpieza de la ciudad. Cada día está más sucia y abandonada, ya nos pueden vender desde el Ayuntamiento, la canción que quieren. Pero la verdad está en la calle. En muchas han reducido de forma considerable los contenedores, donde hay carencias de los de vidrio, cartón y recogidas de aceites, etc". El colectivo reclama más trabajo al equipo de gobierno.